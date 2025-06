Los tres impresionantes puntos de Djokovic en su triunfo contra Zverev en Roland Garros: “No te retires nunca”

El ranking podrá decir que es el número 6 del mundo, pero el carnet de Novak Djokovic habla con el pasado y el presente de un deportista de 38 años que desafía al tiempo para permanecer en la élite del tenis. Tras perder el primer set contra el alemán Alexander Zverev, el ex número 1 del mundo cerró la victoria por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en el Estadio Philippe Chatrier, con jugadas deslumbrantes que lo dejaron en semifinales de Roland Garros.

A la espera en semis del actual líder en el escalafón, Jannik Sinner, Nole sacó de competencia al N°3 de la ATP. Tras quedar en desventaja, la primera del presente Grand Slam después de sendos triunfos en sets corridos, Djokovic se movió por toda la cancha, evitando que el teutón se sintiera cómodo con sus golpes de fondo. Esto surtió efecto, y Djokovic consiguió un quiebre para llevarse el segundo set por 6-3. La remontada inició en base a puntos espectaculares, repletos de repentización, paciencia y creatividad para encontrar el hueco justo y pasar la pelota del otro lado de la red, como ocurrió en el quinto game de esa manga sobre el polvo de ladrillo.

Luego de un breve intercambio, Misha forzó una devolución contra un costado de la superficie y el serbio improvisó un golpe a dos manos casi cayéndose para agarrar de sorpresa a su rival y llevarse el punto. Minutos después, selló el set para igualar la historia en un intenso rally de 23 toques que terminó con un drop shot sin devolución.

*Uno de los puntos destacados del segundo set

Algunos usuarios en redes sociales se deshicieron en elogios con Novak con diferentes definiciones como “extraterrestre” y “no te retires nunca”. Incluso, escribieron “nunca despierten a la bestia”, en base a las declaraciones previas de Zverev, quien había dicho que “el favorito es Carlos (Alcaraz)” y después estaban “Jannik (Sinner), yo y Novak. Por nivel de juego y experiencia, él sigue siendo parte de ese grupo”. La cuenta oficial de Roland Garros tampoco se quedó afuera de las muestras de afecto al máximo ganador histórico de Grand Slams: “Djokovic. Está. En todas partes”.

Pero como si fuera poco, todavía tenía algo guardado en el tintero. En el cuarto set, uno de los mejores tenistas de la historia sacaba 3-2 para impedir un quiebre de su rival. El punto se prolongó por 59 minutos y, entre medio, se registraron más de 40 golpes. Una derecha cruzada le puso fin a la última ilusión que le quedaba al alemán de ponerse en partido.

*Así cerró el segundo set Novak Djokovic

Finalizado el compromiso, Novak Djokovic confesó un particular diálogo que mantuvo durante ese parcial con el ex tenista Feliciano López, enviado especial de ESPN en cancha: “Honestamente, le dije a Feliciano López en el cuarto set que necesitaba un poco de ayuda, alguien que me ayudara en situaciones difíciles”. “He podido manejar todas las emociones que he tenido para ganar el partido, he jugado un partido perfecto”, sentenció.

“Mi juego se basa en correr mucho. A los 38 años, no es fácil correr así, pero está bien, está bien, es bueno. Un partido así, como el de esta noche, es la principal razón por la que seguí jugando y compitiendo a este nivel”, cerró Nole, quien accedió a su semifinal de Grand Slam N° 51 -ganó 24 y es el máximo vencedor en Majors-.

Este viernes tendrán lugar las semifinales de Roland Garros con las presentaciones de Djokovic ante Sinner y, del otro lado del cuadro, se medirán el español Carlos Alcaraz (2) contra el italiano Lorenzo Musetti (8).

*Las declaraciones de Novak Djokovic