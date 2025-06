El mensaje de Lionel Scaloni sobre la polémica en Newell’s tras la sanción a seis chicos por fotografiarse con un jugador de Rosario Central

La sanción impuesta por Newell’s a seis chicos de nueve años por sacarse una foto con Ignacio Malcorra, jugador de Rosario Central, sigue generando repercusiones dentro y fuera del fútbol argentino. Uno de los pronunciamientos más contundentes llegó desde nada menos que Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, que fue consultado sobre el tema en la previa al partido ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. Sus palabras apuntaron contra la medida del club rosarino, pero también apelaron a un mensaje constructivo sobre el sentido y el valor de la admiración en el deporte.

El estratega del conjunto nacional no dudó al expresar su desacuerdo. “Vi la foto y realmente lo que hay que valorar es que esos chicos quisieron sacarse una foto con un jugador de Primera División, que es la ilusión que todos tienen”, dijo el entrenador. Scaloni humanizó la situación al recordar que, en su niñez, también le habría encantado compartir ese momento cercano con un profesional. Insistió en que la camiseta que lleve puesto el deportista no debería ser un obstáculo para que los chicos disfruten de su pasión y construyan sueños.

“Han visto a un jugador que, más allá de la camiseta que lleva, es un futbolista que ha llegado a Primera y eso tendría que ser algo normal. A mi edad también me hubiera encantado, no existían las redes sociales ni todo esto, pero tampoco tenía tanta llegada a esos jugadores”, reflexionó. “Si hubiera tenido la chance, me hubiera sacado una foto sin importar la camiseta que llevaba”.

La foto de los seis chicos de las infantiles de Newell's con Ignacio Malcorra

Uno de los puntos centrales del mensaje de Scaloni fue su llamado a romper con el fanatismo excesivo y la hostilidad que suelen oscurecer el fútbol argentino. El DT puso el acento en el ejemplo que se brinda a los más chicos: “Creo que es importante dar el mensaje de que a estos nenes les tenemos que decir: ‘Sacate la foto con la camiseta de quien sea, con el jugador que sea’”.

“Si queremos erradicar todo lo que está pasando, la locura y la violencia, tenemos que hacer todo lo contrario”, remarcó. Y luego, añadió: “Ese es el mensaje que debemos dar: sacarse la foto, disfrutar, y que el sueño de llegar a Primera esté por encima de las camisetas”.

La respuesta de Scaloni se refiere a una situación que se convirtió en tema central en Rosario y en el fútbol argentino en las últimas horas. Newell’s sancionó a seis chicos de la Escuela Malvinas Argentinas, todos jugadores infantiles con la camiseta rojinegra, por haberse fotografiado junto a Ignacio Malcorra, símbolo de Rosario Central, el clásico rival. El episodio ocurrió en el predio de Funes, en un encuentro en el que participaban los chicos junto al hijo de Malcorra, jugador de otro equipo.

Las autoridades del club no sólo decidieron suspenderlos por tres meses de la actividad, sino que coordinaron una reunión con los padres de los chicos para consensuar el castigo, e incluso les retiraron las becas. El propio responsable del área juvenil, Carlos Panciroli, reconoció que “la foto generó muchas cosas y más aún en el momento en que vivimos”, y fundamentó la sanción en la defensa del escudo y la camiseta de Newell’s.

El conflicto por la sanción a los chicos de Newell’s escaló todavía más después de la voz de los propios involucrados. Uno de los padres, que no quiso revelar su identidad para proteger a su hijo, expresó su enojo y dolor por lo ocurrido. “La decisión no fue para protegerlos, porque los nenes fueron sancionados. Primero está su integridad emocional, mi hijo nunca más va a poner un pie en Newell’s”, aseguró en declaraciones a La Capital de Rosario. Relató que la foto con Malcorra se tomó tras un partido del torneo solidario en Semana Santa, donde los chicos corrieron a buscar al jugador profesional con la misma admiración genuina que cualquier niño siente frente a una figura del fútbol. Además, describió el desconcierto que sufrieron luego de ser citados a una reunión urgente tras el partido, donde, según él, la medida ya estaba tomada y no hubo consenso real con los padres. “Les sacaron hasta la beca a los chicos. Yo por los demás padres no opino, pero mi hijo en Newell’s no juega más. Desde los cinco años que juega en el club, pero primero está su integridad emocional, mi hijo nunca más va a poner un pie en Newell’s. Y él tampoco quiere jugar más en el club”.

El comunicado de Newell’s tras la polémica:

Ante la repercusión pública de una situación que involucró a niños de nuestra institución, el Club Atlético Newell’s Old Boys desea comunicar lo siguiente:

Lo ocurrido tuvo lugar hace más de 50 días y fue abordado internamente con total responsabilidad. Desde el primer momento, la comisión directiva mantuvo un diálogo abierto y respetuoso con las familias involucradas, priorizando siempre el bienestar de los chicos. En conjunto con los padres, y con el único objetivo de preservar su integridad emocional ante posibles situaciones de hostigamiento, se resolvió pausar temporalmente su participación en los entrenamientos.

Por motivos que desconocemos, en las últimas horas tomó notoriedad pública nacional, pese a tratarse de una situación que ya estaba resuelta en el ámbito del club.

La institución no ha realizado ninguna sanción disciplinaria formal para con los chicos.

Los menores en cuestión, que forman parte de nuestras divisiones infantiles, continúan siendo parte del club.

La semana entrante, la comisión directiva mantendrá una nueva reunión con los padres para continuar escuchando, acompañando y actuando según corresponda.

Newell’s trabaja cada día por un fútbol infantil sano, formativo y respetuoso. Entendemos que la formación va más allá de lo deportivo: también se trata de acompañar, cuidar y ayudar a crecer a las personas.

Nuestro compromiso con la educación viene desde nuestros orígenes con el colegio; es parte de nuestra idiosincrasia y se mantiene hasta hoy como parte fundamental de nuestra cultura.

Cualquier interpretación alejada de estos principios no representa el accionar ni el espíritu de nuestra institución, que se encuentra estrictamente alineada detrás de los valores que se pregonan desde la casa madre del fútbol argentino.