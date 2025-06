Polémica en Rosario: Newell’s sancionó a seis chicos de las infantiles tras fotografiarse con una figura de Central

Impacto en el Inter: tras ser goleado en la final de la Champions, se quedó sin DT a días del debut en el Mundial de Clubes Simone Inzaghi no continuará en el cargo luego del 0-5 con PSG y su futuro estaría en Al Hilal. El equipo italiano se enfrentará a River Plate en la última fecha del Grupo E

La increíble historia detrás de la citación de un juvenil de Independiente a la selección de Hungría: “Me encontraron por un jueguito” El delantero Simón Bodnar, de la reserva del Rojo, fue localizado por un fanático europeo del videojuego Football Manager y fue llamado para entrenar con la Sub 17 húngara