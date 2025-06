Quién es Carina Magnabosco, la “Barbie del Fútbol” que se sumó a Estudiantes: el detrás de escena del enojo de Eduardo Domínguez

Carina Magnabosco sería parte del staff dirigencial de Estudiantes

La reciente eliminación de Estudiantes de La Plata en la Copa Argentina no solo generó cuestionamientos en el ámbito deportivo, sino que también puso en el centro de atención la presencia de Carina Magnabosco, presentada como “especialista en gestión de clubes”, quien asistió al partido acompañada por Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha. A pesar de que la llegada de la mánager al club no estaría relacionada con la gestión del fútbol profesional, sino con un rol estratégico externo enfocado en atraer inversiones privadas y conectar al club con nuevos mercados, la polémica se instaló por los propios dichos del director técnico Eduardo Domínguez, quien dejó a entrever que podría marcharse de la institución.

Magnabosco, nacida en Brasil es conocida en algunos círculos como “La Barbie del fútbol”. Su formación incluye el análisis de rendimiento de atletas de alto nivel, y ha ocupado cargos en empresas internacionales, desempeñándose como gerente de operaciones, analista de mercado y consultora estratégica. Su experiencia abarca la coordinación de equipos multidisciplinarios y la gestión de proyectos de gran escala en Europa, Medio Oriente y América Latina. Según detalló el medio platense 0221, su vínculo con Estudiantes surge a través de Verón, quien la conoce desde hace varios años.

Este domingo, Magnabosco fue vista junto a la Brujita en el Estadio Norberto Tomaghello, lo que generó especulaciones sobre su posible rol en el club. Estas dudas se intensificaron luego de que Eduardo Domínguez expresara en conferencia de prensa su incertidumbre sobre su continuidad en el cargo. “Hay tres maneras de que pueda irme de un club: por malos resultados y desgaste con el grupo, porque me dicen una cosa y hacen otra, o porque buscamos cosas diferentes para el futuro. Una de esas tres está pasando”, recriminó el DT después de la caída por penales de Estudiantes contra Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. Estas palabras encendieron las alarmas sobre posibles cambios en la estructura del club.

Magnabosco, junto a Verón en el duelo por Copa Argentina

"Tengo que pensar bien si voy a seguir o no voy a seguir. Han pasado algunas situaciones que no son de nuestro agrado. Cuando sos claro en lo que buscás, me parece que las cosas funcionan. Cuando las situaciones son confusas, tengo que evaluar a ver que situación puede suceder y a partir de ahí evaluar si estamos o no estamos. Durante el semestre hicimos un torneo que no fue bueno ni malo. Una Copa Libertadores muy buena y una Copa Argentina muy mala“, argumentó el propio entrenador.

Sin embargo, fuentes de la dirigencia de Estudiantes habrían manifestado que la llegada de Magnabosco no está vinculada con el puesto de Marcos Angeleri, actual Secretario Técnico, ni con la gestión del fútbol profesional, aunque la mánager brasileña visitó las instalaciones del Country Club de City Bell y dialogó con diversas áreas del club. Su incorporación buscaría fortalecer la estrategia de expansión internacional del club, un objetivo que Verón ha liderado en los últimos años.

El contexto de esta incorporación surge después de la pausa en las negociaciones del acuerdo de inversión con el empresrio estadounidense Foster Gillett.

La especialista brasileña se define en sus redes sociales como “Football Scout PRO”. Con este panorama de convulsión, Estudiantes está a la expectativa de la decisión de Eduardo Domínguez en el banco de suplentes. Vale resaltar que, tras la eliminación con Aldosivi, el Pincha deberá afrontar dos competiciones en el segundo semestre: el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se medirá contra Cerro Porteño de Paraguay.

