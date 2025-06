El pésimo momento de Neymar en Brasil: sufrió una insólita expulsión y Santos cayó en zona de descenso en el Brasileirao

La insólita expulsión de Neymar

Luego de estar parado por más de un mes por una lesión, Neymar Jr. volvió a disputar un partido con la camiseta del Santos en el Brasileirao. Sin embargo, el astro brasilero no tuvo un regresado soñado: su equipo perdió ante el Botafogo, cayó en zona de descenso y él se fue expulsado de una manera insólita. Este traspié se sumó a la dura derrota de la semana pasada, que terminó con eliminación en los penales ante Clube de Regatas, de la segunda división, por la Copa de Brasil.

Transcurrían 75 minutos del duelo que protagonizaban el Peixe y el Fogao, en el estadio Urbano Caldeira, cuando Ney se quedó con un rebote del arquero John en la puerta del área chica. Con el guardameta vencido y el arco a su merced, el ex Barcelona y PSG recurrió a tocar el balón con la mano para mandarlo a la red.

A pesar de que la jugada fue rápida, el árbitro Davi Lacerda vio que el brasileño incurrió en una infracción y no convalidó el tanto. Aun así, esto no fue todo. Neymar ya estaba amonestado por una fuerte falta en el primer tiempo, por lo que el colegiado no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla y, por consiguiente, la roja.

El momento en el que Neymar ve la tarjeta roja (REUTERS/Thiago Bernardes)

Esto hizo que el conjunto visitante ganara en confianza y vaya en busca del partido. Consiguió la apertura del marcador a falta de cuatro minutos para la finalización del encuentro, por medio de Artur Víctor Guimaraes.

Con este resultado, el Santos cayó al puesto 18° de la tabla de posiciones del Brasileirao. El elenco paulista solo cosechó ocho puntos en los 11 partidos que disputó y cayó en zona de descenso a la Serie B.

Durante los minutos que estuvo en cancha, Ney, de 33 años, no tuvo un gran despliegue. De hecho, se lo vio algo lento, aunque su calidad con el balón permanece intacta. Este fue apenas el segundo encuentro que disputa del torneo local, que comenzó el 29 de marzo; el resto estuvo afuera por las recurrentes lesiones que sufrió.

Este encuentro podría haber sido uno de los últimos del crack brasileño con la camiseta del club que lo formó y al cual volvió este año luego de una exitosa carrera en Europa y un paso fugaz por el Al Hilal de Arabia Saudita. Es que su vínculo contractual vence el 30 de junio y aún no hay noticias de una posible renovación, ni tampoco se sabe que existan negociaciones en curso.

Por otro lado, Carlo Ancelotti, entrenador de la selección de Brasil, no convocó al atacante a la siguiente doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. “Intenté seleccionar los jugadores que están bien y Neymar tuvo una lesión hace poco tiempo. Todo el mundo sabe que es un jugador muy importante y que siempre lo será. Actualmente tenemos muchos jugadores que sufren lesiones y no pueden estar en la selección", explicó Carletto sobre la ausencia del astro.

“Brasil cuenta con él. Él volvió a Brasil para prepararse bien para el Mundial. Conversé con él esta mañana para explicarle eso y él dijo que estaba totalmente de acuerdo”, concluyó Ancelotti, quien había incluido a Ney a la lista preliminar, pero luego hizo el corte definitivo.