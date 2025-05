Miguel Ángel Russo acordó su salida de San Lorenzo y será nuevo entrenador de Boca Juniors

Miguel Russo vuelve a ser el DT de Boca Juniors (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Miguel Ángel Russo vuelve a Boca Juniors. Después de su histórico primer ciclo en 2007 con la conquista de la sexta Copa Libertadores para el club, y de su regreso en 2020 con la aparición de Juan Román Riquelme como dirigente, el experimentado entrenador renunció a su cargo en San Lorenzo tras la derrota en las semifinales del Torneo Apertura y afrontará el tercer período al frente del primer equipo del Xeneize. Tras una dilatada negociación con San Lorenzo para rubricar su desvinculación, resignó parte de una deuda y puso plata encima para que lo liberaran. Mañana sería presentado oficialmente y conduciría su primera práctica formal.

Las versiones se convirtieron en realidad. Russo fue el elegido de Riquelme, quien esta vez tomó la decisión respecto a la contratación del DT pese a que no había unanimidad entre los candidatos con el Consejo de Fútbol. Se entabló una charla informal para conocer las intenciones de uno y otro lado antes de la definición del campeonato y, una vez que San Lorenzo quedó afuera, se avanzó en lo contractual.

Russo acudió el martes por la mañana a San Lorenzo para presentar su renuncia indeclinable y en esa cita no especificó cuál sería su futuro profesional. La directiva del Ciclón se mantuvo a la expectativa de los pasos del DT, puesto que le había negado la chance de desembarcar en Boca, según ventiló el presidente azulgrana, Julio Lopardo. Esa misma tarde, estuvo presente en el predio xeneize de Ezeiza para trabajar en las oficinas, aunque no pudo hacerlo en el campo por una cuestión legal y no estar liberado de la entidad de Boedo.

Las charlas entre los abogados del Cuervo y el director técnico se mantuvieron. Desde el Nuevo Gasómetro exigieron que Russo resignara una deuda de casi dos meses de salario más distintos premios por objetivos que había conseguido en el último semestre con el equipo. Y que, además, se hiciera cargo de la suma correspondiente a los siete meses de contrato que le restaban en 2025. Es decir que, en concepto de lo que le restaba de vínculo en San Lorenzo más los daños y perjuicios que generó el hecho de su intempestiva partida, la entidad azulgrana embolsará más de 600 mil dólares (a los que se les suman aproximadamente 300 mil dólares más de la deuda que resignó el entrenador).

Russo trabaja en Boca desde el martes, pero desde mañana lo haría en cancha

San Lorenzo le marcó la cancha a Russo por la lógica cuestión de la rivalidad y el costo político que le costará a una comisión directiva cuestionada desde hace tiempo entre sus hinchas. Por eso, presionaron por el pago de un resarcimiento económico para liberarlo, sabiendo de la urgencia de Miguel por tomar las riendas oficialmente de Boca, que en breve tendrá que viajar a Estados Unidos para afrontar el Mundial de Clubes. En caso de no haber estado el torneo internacional a la vuelta de la esquina, el DT podría haber intimado al club de Boedo por los incumplimientos que mantenía y, llegado el caso, forzar una salida sin necesidad de desembolsar la importante cifra mencionada.

Con 115 partidos al frente en sus etapas anteriores, Russo conquistó cuatro títulos, entre ellos la Libertadores 2007. En su segundo paso por Brandsen 805, Miguel desembarcó para reemplazar a Gustavo Alfaro y condujo al equipo a la conquista de la Superliga 2019-2020.

En aquel recordado partido que se jugó el 7 de marzo contra un Gimnasia dirigido por Diego Maradona en la Bombonera, el gol de Carlos Tevez le dio la victoria a los locales y, gracias al empate de River ante Atlético en Tucumán, el Xeneize se consagró campeón sólo siete encuentros después de la vuelta del ex técnico de Vélez. Además, levantó la Copa de la Liga 2020 (llevó el nombre del histórico 10 de la Selección) y se le sumó la Copa Argentina 19-20 que coronó Sebastián Battaglia, pero en la que Russo dirigió varios partidos.

EL PLAN MUNDIAL DE CLUBES

Russo quedará al mando a pocos días del viaje a Estados Unidos para afrontar la única cita internacional que le quedará a Boca después de la eliminación en Copa Libertadores. Hasta el 10 de junio tendrá tiempo de presentar la lista de buena fe y es muy posible que lleguen entre dos y tres refuerzos, teniendo en cuenta la situación de la visa de Ayrton Costa, que por el momento no fue aprobada. A priori, el entrenador exigió el arribo de mediocampistas/extremos por los costados para reforzar esa zona, pero no hay que descartar que la directiva avance por un mediocampista central y un zaguero.

El flamante cuerpo técnico armará una mini pretemporada para hacer una base física y luego aprontará lo futbolístico pensando en el debut del 16 de junio ante Benfica. Tras la excursión por territorio norteamericano, al Xeneize le quedará ir por el Torneo Clausura y la Copa Argentina en la segunda mitad del año, donde también buscará sellar la clasificación directa a la Libertadores 2026.