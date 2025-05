La mejor patada que pegó, el día que pensó en dejar el fútbol y un guiño sobre su futuro: las confesiones de Cuti Romero

La entrevista al Cuti Romero por los Edul

Cuti Romero, el destacado defensor de la selección argentina, compartió reflexiones sinceras y profundas durante una entrevista. El jugador, que actualmente contempla sus próximos pasos en Europa, abordó temas variados como la continuidad de Lionel Messi en la selección nacional, un episodio difícil en su carrera en el que consideró retirarse del fútbol, y sus aspiraciones futuras tanto dentro como fuera del campo.

Romero, de 27 años, ha sido parte integral del exitoso plantel argentino campeón de América y el mundo, y no oculta su orgullo por los logros alcanzados. “Es algo lindo que logramos como grupo y lo que más me gusta es que cada vez que voy siempre se sigue con ese mismo hambre de llevar a la Selección a lo más alto”, expresó el central, subrayando el espíritu y la unidad del equipo.

Al referirse a la dinámica interna del plantel, Romero identificó claramente los pilares de liderazgo entre sus filas. “Que son los que nos indican el camino: Messi, antes también Di María y Otamendi. Los jóvenes que venimos de atrás, cada uno sabe el lugar que ocupa”, explicó con Los Edul, el segmento de notas que realizaron los hermanos periodistas Gastón y Esteban.

Uno de los ejes de la conversación fue la posibilidad de que Lionel Messi participe en el próximo Mundial en 2026. Romero dejó entrever su deseo y confianza en que el astro argentino continúe liderando al equipo: “Leo está bien, yo lo veo bien. Si no llegara bien yo correría el doble por él. Lo queremos ahí, queremos que esté. Va a ser una decisión de él pero todos lo vemos muy bien, lo hablamos y físicamente está impecable. Él es todo para nosotros, es nuestro símbolo, la bandera que marca el camino y estando él también es importante para el rival. Él para nosotros va a estar, no pienso esa chance de que no esté en el Mundial”.

Cuti Romero habló de Lionel messi (Getty)

Durante la entrevista, Romero también abrió su corazón sobre un momento crítico de su juventud, cuando casi abandona el fútbol. “Hubo un momento en el que la pasaba mal. Iba siempre al banco, no me ponían, ni me citaban y ni me mandaban a jugar en reserva. Mi representante por ahí traía ofertas y no te vendían, entonces te preguntabas ‘¿Qué hago? no me hacen competir, no me hacen jugar ni me llevan al banco y encima vienen ofertas y no me quieren vender’”, narró, evidenciando la frustración y desilusión que llegó a sentir cuando tenía 16, 17 años.

El camino de Romero hacia el fútbol europeo fue complicado, lleno de retos y decisiones difíciles. “Era chico, no tenía ni 20 partidos en primera. Fue duro para mi, porque al final mi vida era solo fútbol en ese momento, y que me lo saquen me pegó duro. De tanto insistir, una vez llegó una oferta y Belgrano estaba con el tema de la tribuna que hicieron y yo era el único vendible. Vino el Genoa faltando dos o tres días de mercado. Vino una persona que no quiero ni nombrar y me dijo ‘Mirá, te vas a ir pero no quiero que en 3 meses vuelvas a buscar trabajo acá porque no te lo vamos a dar’. Les dejé lo que me correspondía a mi y me fui”, relató, recordando cómo una oferta de último minuto cambió el rumbo de su vida futbolística.

En cuanto a la actualidad, el argentino también mencionó cuál fue la patada que más recuerda haberle dado a un rival: “Creo que a Caicedo, en la última Copa América de Estados Unidos”. En aquel encuentro hubo varias polémicas arbitrales siendo una la de Romero, que a los 53 minutos protagonizó un quite, pero que en el transcruso le terminó pisando la pierna derecha al delantero rival, quien cayó rápidamente al césped con evidentes gestos de dolor y pidiendo asistencia médica mientras que todo el plantel ecuatoriano pedía la expulsión.

La patada del Cuti Romero a Caicedo

En lo que respecta a su futuro, Romero manifestó un claro deseo de volver a sus raíces en Argentina algún día: “Si vuelvo, vuelvo a Belgrano. Va a ser una decisión familiar. Si Dios quiere me quedan varios años en Europa y lo pensaré más adelante, pero sí, me gustaría volver”. A corto plazo, el defensor se muestra entusiasta con la idea de seguir compitiendo en las ligas europeas más exigentes. “Me falta jugar en La Liga. Me encantaría porque es la liga que me faltaría”, adelantó.

El interés del Atlético de Madrid por Romero ha ganado espacio en la prensa deportiva, y según informes recientes, el club madrileño estaría dispuesto a invertir una suma considerable para incorporar al defensor del Tottenham Hotspurs. Mientras tanto, el defensor ya cambió el chip por el del seleccionado albiceleste para representar al país en la próxima doble fecha FIFA ante Chile y Colombia.