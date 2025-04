La millonaria cifra que pagaría Atlético de Madrid para contratar a Cuti Romero y por qué el Mundial de Clubes es clave

Cuti Romero es el objetivo principal del Atlético de Madrid (Action Images via Reuters/John Sibley)

El Atlético de Madrid perdió en Las Palmas por La Liga y la derrota lo deja casi afuera de la pelea por el título en España. En medio de la caída por el torneo local, y tras la eliminación de la Champions League, el Cholo Simeone ya comienza a planificar lo que será la próxima campaña del Colchonero. Y para eso, uno de los objetivos centrales para el entrenador será el de sumar a un defensor campeón del mundo con su selección.

El Atlético de Madrid inició gestiones para fichar a Cristian Romero, según indicó el diario británico The Mirror. El medio indicó que la intención del conjunto de Madrid podría ofrecer una cifra de 51 millones de euros para hacerse con los servicios del marcador central que milita en el Tottenham Hotspurs de la Premier League.

El equipo que dirige Simeone colocó a Cuti como su principal objetivo defensivo para la próxima temporada y desea cerrar su incorporación antes del inicio del Mundial de Clubes, que se disputará entre el 14 de junio y el 13 de julio. Según los reportes, del que también se hizo eco el periódico Daily Mail, en Madrid crece la confianza en relación a que el futbolista de 26 años estaría dispuesto a cambiar de liga tras cuatro temporadas en Tottenham, donde llegó en 2021 procedente del Atalanta por un monto similar.

Más allá de esta información, la periodista Sacha Tavolieri reportó hace algunas semanas en Sky Sports que Romero ya mantuvo conversaciones telefónicas con Simeone, en las que manifestó su disposición a ser transferido al Atlético durante el próximo mercado de pases. Sin embargo, la negociación enfrenta un obstáculo económico significativo para su futuro: el Tottenham exigiría una suma cercana a los 80 millones de dólares (aproximadamente 75 millones de euros) para liberar al defensor, una cifra que en Madrid consideran fuera de su alcance.

El Cholo Simeone quiere sumar a otro campeón del mundo (REUTERS/Borja Suarez)

Romero se convirtió en una pieza central de los Spurs desde su arribo, primero en condición de cedido y luego con un traspaso definitivo. No obstante, el ex jugador de Belgrano de Córdoba en la Argentina mostró señales de descontento en el último tiempo. En declaraciones a Telemundo Deportes, el defensor expresó dudas sobre la gestión del club y su política de fichajes. Al ser consultado sobre si el equipo sufre por la falta de presupuesto y profundidad en el plantel, respondió: “La verdad, diría sin comentarios, pero... El Manchester City compite todos los años, ves cómo el Liverpool refuerza su plantilla, el Chelsea refuerza su plantilla, no le va bien, vuelve a reforzarla, y ahora están viendo resultados. Esas son las cosas que hay que imitar”.

“Tenés que darte cuenta de que algo está fallando, ojalá se den cuenta. En los últimos años es siempre lo mismo: primero los jugadores, luego cambia el cuerpo técnico, y siempre son los mismos los responsables. Ojalá se den cuenta de quiénes son los verdaderos responsables y podamos seguir adelante porque es un club hermoso que, con la estructura que tiene, podría competir fácilmente por el título cada año”, agregó sobre la situación actual del conjunto de Londres.

El Tottenham, que se encuentra en el puesto 15 de la Premier League, atraviesa una de sus peores campañas recientes en la liga local, aunque logró avanzar a las semifinales de la Liga Europa tras vencer al Eintracht Frankfurt. La posibilidad de disputar con seguridad la Champions League el año próximo y competir al más alto nivel en Europa serían factores clave en la decisión del argentino para mudarse de Inglaterra a España.

En el plan de incorporaciones, hay que mencionar que el club colchonero también evalúa sumar al joven defensor Cristhian Mosquera, del Valencia, como parte de un plan para reforzar su zaga con al menos dos incorporaciones. Esta necesidad surge ante la posible salida de varios defensores al final de la presente campaña: César Azpilicueta, Axel Witsel y Reinildo Mandava finalizan contrato en junio, mientras que Clément Lenglet, que llegó cedido del Barcelona, regresaría a su club de origen. Todos ellos se encuentran en duda para integrar la plantilla que disputará el Mundial de Clubes, debido a la “ventana de inscripción excepcional” establecida por la FIFA del 1 al 10 de junio.

Hay que recordar que el Aleti ya cuenta en su plantel con cuatro campeón del mundo en Qatar 2022. Ellos son Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa. Además, hay otro actual futbolista el seleccionado como lo es Giuliano Simeone, hijo del DT, y el arquero Juan Musso.

En paralelo, el Atlético de Madrid sigue de cerca al volante Rodrigo Bentancur, compañero de Romero en el Tottenham. Sin embargo, cualquier movimiento en ese frente dependerá del técnico que asuma el cargo en los Spurs la próxima temporada, lo que añade una capa de incertidumbre a las negociaciones.