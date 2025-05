Colapinto contó cómo festejó su cumpleaños: la cantidad de asado que comió y su reacción ante la aparición de las primeras canas

El piloto argentino recibió la torta en Barcelona y celebró con el equipo sus 22 años

En vísperas al Gran Premio de España, que se correrá en el circuito de Barcelona, Franco Colapinto celebró sus 22 años, cumplidos el pasado 27 de mayo, junto a sus compañeros de Alpine, quienes lo sorprendieron con una torta.

En un video compartido por la escudería francesa en las redes sociales se puede observar al pilarense terminando de almorzar, rodeado de personas que comienzan a cantarle el “Feliz Cumpleaños” mientras una mujer le alcanzó un pastel de frutillas con cuatro velas encendidas. Franco agradeció el gesto y sopló las velitas con una sonrisa en su rostro.

En otra de las grabaciones que subió Alpine a sus redes sociales muestran a Colapinto firmando autógrafos en Barcelona y respondiendo sobre qué cosas hizo el día de su cumpleaños. El argentino, con su habitual carisma, respondió que estuvo haciendo muchos asados.

“Comí mucha carne. Prácticamente 24/7 desde hace dos días. Un montón de asados y muy buenos de hecho. También comí algunas tortas, así que será un poquito pesado este fin de semana. Espero que no sea tan malo, que no haya lastre. Pasé realmente un buen momento, un poco más viejo, con algunas canas acá... Envejeciendo un poco", expresó, entre risas, el ex corredor de Williams.

El piloto argentino respondió que comió asado, torta y bromeó sobre el paso del tiempo

En una entrevista con ESPN, Colapinto también se refirió a los festejos de su cumpleaños 22: “Lo celebramos bien, con amigos, con asado... Estoy un poquito viejo ya, me salieron un par de canas, ja. Soy un nene todavía, era joda. Estoy contento de estar acá en Barcelona, siempre es especial y primera vez con la Fórmula 1 así que esperamos tener un buen finde. Creo que la mejor forma de festejar el cumpleaños va a ser con un buen resultado. Pero hay que ir paso a paso, ir progresando sesión tras sesión, llegar a la mejor ventana para la qualy y tener un buen domingo. Ojalá festejar el domingo con algo más que con un año más”.

Más allá del distendido momento con sus compañeros de equipo, Franco ya se mentaliza para competir en el circuito de Barcelona, el que considera uno de sus favoritos. Así lo reveló Colapinto mientras le mostraba a sus seguidores cómo se manejaba en Montmeló desde el simulador de Alpine.

Por otra parte, Flavio Briatore habló en la previa del GP de España sobre Franco Colapinto, quien reemplazó al titular Jack Doohan en Imola. "Lo subimos al coche. También tiene velocidad. Su primera carrera fue difícil. Todavía le falta la capacidad de manejar la presión. Si tienes velocidad y chocas contra la pared, no sirve de nada”, sentenció.

La evaluación de Briatore sobre Colapinto apunta a uno de los aspectos más exigentes de la F1: la gestión del entorno, la presión mediática y las condiciones cambiantes. Si bien reconoce que el joven talento argentino cuenta con condiciones, advierte que aún debe adaptarse al ritmo mental y estratégico de la máxima categoría. Al parecer,el argentino tomó nota en Mónaco, donde logró culminar la carrera y avanzar cinco puestos, finalizando en la posición 13°.

*Franco Colapinto habló de su cumpleaños

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GP ESPAÑA DE LA FÓRMULA 1

Viernes 30 de mayo

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (España)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (España)

Sábado 31 de mayo

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (España)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (España)

Domingo 1 de junio

Carrera a 66 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (España)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)