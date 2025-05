Una figura de Brasil lloró al recordar el calvario que vivió en el Manchester United: “Me pasaba días sin comer y encerrado”

Antony rompe en llanto al explicar su presente futbolístico

A un día del enfrentamiento entre el Real Betis y el Chelsea en la final de la Conference League en Breslavia, uno de los nombres que resuena con fuerza es el de Antony dos Santos. Después de una complicada etapa en el Manchester United, Antony ha encontrado en el Betis no solo un lugar de resurgimiento profesional, sino también personal.

En una conversación con TNT Sports Brasil, el jugador expresó: “Venir al Betis ha cambiado todo porque necesitaba encontrarme a mí mismo después de todo lo que pasó en mi vida. Como dije, intentaba hacer cosas en Manchester, pero veía que nada funcionaba porque no estaba feliz”.

“No sentía ese deseo de jugar al fútbol. Necesitaba encontrarme a mí mismo y ser feliz otra vez porque jugar al fútbol es algo que siempre me ha encantado. Pasé un tiempo muy difícil en el United y no encontraba ese placer. Le dije a mi hermano que no podía aguantarlo más. Mi hermano me pidió que aguantara un poco más, que todo iba a cambiar. Me emociono porque fueron días muy difíciles para mí”, continuó el brasileño.

Finalmente, reconoció que durante los últimos días en Inglaterra, “lo único que quería era estar en casa. No tenía fuerzas ni para jugar con mi hijo. Me pasaba días sin comer y encerrado en mi habitación. Fue muy complicado, pero gracias a Dios, ahora estoy muy feliz aquí”.

El paso de Antony por el conjunto inglés estuvo marcado por dificultades tanto dentro como fuera del campo. Tras llegar en 2022, con un fichaje récord de 95 millones de euros, el brasileño no cumplió las expectativas con un rendimiento discreto: 12 goles y 5 asistencias en 96 partidos.

Su estadía en Manchester, sin embargo, también estuvo empañada por graves acusaciones personales. Durante el 2023, Antony enfrentó un tumultuoso episodio al ser acusado de agresión sexual por su ex pareja, hecho que complicó aún más su situación. Las acusaciones llevaron a su exclusión del equipo y la selección.

Antony se convirtió en una pieza clave del Betis (Reuters)

En aquel entonces, en un comunicado, resaltó su postura: “He acordado con el United tomarme un período de ausencia mientras abordo las acusaciones formuladas en mi contra. Esta fue una decisión mutua. Quiero reiterar mi inocencia de las cosas de las que me han acusado, cooperaré plenamente con la policía”.

La resolución de su caso llegó en agosto de 2024, cuando fue absuelto en Brasil debido a la falta de pruebas. Ya libre de esta carga, Antony resurgió con fuerza en el campo. Al respecto, explicó en SBT Brasil: “Son tiempos difíciles. Mi mamá siempre me dice que los árboles que dan frutos son los que la gente siempre quiere apedrear. Yo soy alguien que salió de la nada, tuve muchas dificultades y estoy viviendo uno de los momentos más duros de mi vida, que es el hecho de que me acusen por algo que no hice”.

Tras superar ese episodio, y bajo la dirección de Manuel Pellegrini, Antony se convirtió en una pieza clave en el esquema del Betis. En la actual temporada, logró 9 goles y 5 asistencias en 25 encuentros, destacándose especialmente en la UEFA Conference League. Su desempeño fue fundamental en la semifinal contra la Fiorentina, anotando en ambos partidos y asistiendo en un momento crucial en tiempo extra.

Antony no la pasó bien durante su estancia en Manchester (Reuters)

Este rendimiento no sólo lo devolvió a una convocatoria con la selección nacional, hoy en manos de Carlo Ancelotti, sino que también ha reavivado el interés del club por prolongar su estancia.

Sin embargo, el presidente del Betis, Ángel Haro, comentó antes de la final: “El Betis tiene que intentar optar por que Antony se quede. No será fácil porque no depende solamente del Betis, ni siquiera tampoco del jugador, sino de un tercer club (el Manchester United) que es el que tiene la propiedad de sus derechos”.

La posibilidad de retener a Antony podría verse influenciada por el resultado del partido contra el Chelsea. Según Haro, conquistar su primer título europeo generaría una “explosión de alegría” que podría “ayudar también” a que el brasileño permanezca en el equipo. A pesar de esto, Haro es consciente del marco económico y las limitaciones del club: “Nosotros lo intentaremos, pero dentro de lo que tiene que ser el rigor económico del club, no podemos salirnos de esos parámetros que nos hemos marcado”.