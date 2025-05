Francisco Cerúndolo tropezó en su debut en Roland Garros, en un lunes negativo para los argentinos

Sorpresiva derrota de Francisco Cerúndolo en la primera ronda de Roland Garros ante el canadiense Gabriel Diallo (Foto: REUTERS/Yves Herman)

Francisco Cerúndolo sufrió una inesperada derrota en el debut del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, ante el canadiense Gabriel Diallo en sets corridos. También quedaron eliminados Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Julia Riera.

En la segunda jornada del certamen parisino, las cuatro mejores raquetas albicelestes no pudieron superar la primera fase. Cerúndolo, ocupa el puesto 18 del ranking mundial, su mejor marca, y comenzó el 2025 en el puesto 31. Llegó al Abierto francés como cabeza de serie número dieciocho y con destacadas actuaciones en la temporada, incluyendo la tercera ronda del Australian Open, finalista en el Argentina Open, y cuartos de final en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. En el Masters 1000 de Madrid, fue semifinalista, y en el certamen romano alcanzó los octavos de final.

Este lunes, en la cancha número trece del Stade de Roland Garros, Fran tropezó en la primera rueda con el joven canadiense Diallo, quien lo venció nuevamente, como había sucedido en el ATP de Almaty en 2024, sobre canchas rápidas cubiertas.

Francisco Cerúndolo no pudo desplegar su mejor tenis en el inicio del Abierto parisino (Foto: REUTERS/Yves Herman)

El argentino nunca pudo entrar en ritmo de competencia. No estuvo lucido con sus tiros, que no le hicieron daño al canadiense, y se lo notó molesto con su juego, sin poder desplegar su mejor repertorio como lo había hecho en torneos anteriores. Del otro lado de la red, Diallo aprovechó los errores de su rival, ganó el 78% de los puntos con su primer servicio, concretó 27 tiros ganadores y le quebró el servicio a Cerúndolo en cuatro de las once oportunidades que generó, para vencerlo con un marcador de 7-5, 6-3 y 6-4 en dos horas y 12 minutos de competencia.

Fran, que en las últimas dos ediciones del major en Francia había escalado hasta los octavos de final, no podrá defender los 180 puntos conseguidos. El jugador, nacido en Buenos Aires hace 26 años, dejó escapar una gran oportunidad para seguir sumando posiciones en el escalafón mundial.

Sebastián Báez y Tomás Etcheverry quedaron eliminados en la primera ronda de Roland Garros (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El platense Tomás Etcheverry (53°), quien había mostrado señales de recuperación en su juego al alcanzar las semifinales del ATP 500 de Hamburgo la semana pasada, cayó en sets corridos frente al griego Stefanos Tsitsipas (20°), finalista en Roland Garros en 2021, con un marcador de 7-5, 6-3 y 6-4.

Sebastián Báez (38°), campeón del ATP 500 de Río y finalista en los ATP 250 de Santiago y Bucarest en 2025, no pudo sostener la ventaja de estar dos sets a cero frente al serbio Miomir Kecmanovic (46°). Tras un valioso arranque del argentino, que demostró personalidad al ganar los dos primeros parciales en el tie break, su juego entró en una meseta desconocida. Kecmanovic supo darse cuenta a tiempo, generando grietas en los turnos de saque de Báez. Con paciencia y soltura, el serbio se adueñó del partido, finalizando con un marcador de 6-7(3), 6-7(4), 6-4, 6-2 y 6-2.

Camilo Ugo Carabelli (51°), quien está teniendo una de sus mejores temporadas en el circuito, fue semifinalista de los ATP de Río y Santiago, logró sus primeros triunfos en torneos de Masters 1000 y consiguió su mejor ranking, se despidió rápidamente de París al caer frente al español Jaume Munar (57°) por 6-4, 6-1 y 7-5.

Derrota de Riera

La tenista argentina de despidió en la primera fase de Roland Garros al caer en tres sets con la kazaja Elena Rybakina, número once del mundo

Julia Riera (202°) alcanzó el cuadro principal de Roland Garros tras ganar sus tres compromisos en la clasificación. En la primera ronda, se enfrentó a la kazaja Elena Rybakina, número once del ranking WTA. Aunque la jugadora de Pergamino estuvo a la altura de las circunstancias, el encuentro terminó en su contra por la mínima diferencia, con parciales de 6-1, 4-6 y 6-4.