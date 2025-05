El sugerente posteo de Cristiano Ronaldo tras no clasificarse a la Champions asiática con el Al Nassr: “El capítulo ha terminado”

El gol 800 a nivel clubes de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue demostrando que es un artillero letal. El luso convirtió un gol con el Al Nassr y marcó un nuevo hito en su carrera: alcanzó la impresionante cifra de 800 tantos a nivel clubes. A pesar del hecho histórico, su equipo cayó por 3 a 2 con el Al Fateh, no pudo clasificar a la Champions League de Asia y el astro se despachó en redes sociales con un controvertido posteo.

Transcurrían 42 minutos de la primera etapa cuando CR7 adelantó a los suyos en el marcador, tras un tiro de esquina. El delantero con pasado en el Real Madrid y en la Juventus aprovechó que Mohammed Al Fatil peinó la pelota en el primer palo y facturó una nueva anotación, la número 936 en su historial general.

Pese a eso, un argentino apareció para amargar al elenco capitaneado por el astro portugués. Matías Vargas, con pasado en Vélez Sarsfield, puso el 1 a 1 en el tanteador a pocos segundos de que finalizara la primera mitad.

El posteo de Cristiano Ronaldo

Ya en el complemento, otra figura estelar dejó su huella en el encuentro. Sadio Mané, quien supo ser una estrella del Liverpool en la Premier League, estampó el 2 a 1 en el Al Fateh Club Stadium. No obstante, Mourad Batna igualó las acciones en Arabia a los 81 minutos de juego.

Tras eso, el combinado visitante fue a buscar la victoria, ya que necesitaba los tres puntos y que el Al Hilal no le ganara al Al Qadsiah. Nada de esto sucedió. El Fateh consiguió un nuevo gol en el sexto minuto de adición y los Blue Power se impusieron por 3-2.

Tras el encuentro, Cristiano generó revuelo al publicar una foto suya con unas palabras que hacen alusión a una posible despedida del club árabe. “Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido a todos”, escribió el portugués en medio de los rumores que marcan que no renovará su vínculo contractual.

Vale recordar que el presidente de la FIFA, Giani Infantino, hace unos días declaró que Ronaldo podría disputar el Mundial de Clubes con alguno de los equipos participantes. “Sí. Cristiano Ronaldo podría jugar el Mundial de Clubes. Sí, hay conversaciones con algunos clubes, así que si algún club está mirando y está interesado en contratar a Ronaldo para un Mundial de Clubes, ya sabes, ¿quién sabe? Todavía faltan unas semanas, será divertido”, soltó el dirigente en diálogo con el reconocido fanático de CR7, Speed, en su canal de YouTube.

No obstante, el portal The Athletic manifestó que los representantes del atacante de 40 años “expresaron su descontento por los comentarios de Infantino sobre el futuro de Ronaldo”. Bajo este escenario, indicaron que “no hay planes para que salga en préstamo”.

Pues bien, ahora las cosas cambiaron y el futuro del máximo goleador en actividad es una verdadera incógnita que tendrá que resolverse en el corto plazo. Cabe recalcar que la FIFA ya confirmó la existencia de una ventana de transferencias especial para la cita continental, que irá del 1 al 10 de junio. Cuatro días más tarde, el 14 de ese mes, Inter Miami dará el puntapié inicial contra Al Ahly de Egipto en Florida.

LOS GOLES DE CRISTIANO RONALDO

Sporting Lisboa: 5

Manchester United: 145

Real Madrid: 450

Juventus: 101

Al Nassr: 99

Portugal: 136