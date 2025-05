Explosión en el vestuario del Manchester United: Amorin le comunicó a Garnacho que no lo tendrá en cuenta

Ruben Amorim no tendrá en cuenta a Alejandro Garnacho (Reuters/Jason Cairnduff)

La relación entre Rubén Amorim y Alejandro Garnacho en el Manchester United ha llegado a un punto de quiebre. Según reveló The Athletic, el entrenador portugués ha comunicado al futbolista argentino que busque un nuevo club para la próxima temporada. El mensaje fue transmitido de forma directa al plantel durante una charla en el centro de entrenamiento de Carrington, a pocos días del cierre de una de las campañas más decepcionantes del United en la era Premier League.

El anuncio de Amorim se produjo tras la derrota en la final de la Europa League frente al Tottenham Hotspur. Aunque el técnico ofreció dejar su cargo sin exigir compensación económica si la directiva o los aficionados consideraban que no era la persona adecuada, finalmente decidió continuar en su puesto. No obstante, esa continuidad no incluirá a Garnacho, una de las principales figuras juveniles del club en los últimos años.

Garnacho, de 20 años, insinuó su malestar por la gestión del entrenador luego de ingresar como suplente en el minuto 71 del partido ante el Athletic Club en Bilbao. “Hasta la final, he jugado todas las jornadas, y hoy jugar 20 minutos… no lo sé. Voy a intentar disfrutar del verano y a ver qué pasa después”, declaró el delantero argentino tras la derrota en Dublín. A lo largo de la temporada, el delantero acumuló 58 partidos, con participación en todos los encuentros de Premier League salvo uno.

Las tensiones no son nuevas. En diciembre, tanto Garnacho como Marcus Rashford fueron excluidos del plantel para el derbi ante el Manchester City. El argentino logró revertir esa situación, recuperó su lugar en el equipo y, durante varios tramos del semestre, fue titular indiscutido. Sin embargo, algunos episodios evidenciaron la fragilidad del vínculo con el DT. Uno de ellos ocurrió en febrero, cuando Garnacho reaccionó con fastidio tras ser sustituido ante el Ipswich Town. El gesto motivó una disculpa del jugador que incluyó, según Amorim, una cena paga para todo el equipo.

En la semifinal de la Europa League frente al Athletic Club, Garnacho falló una ocasión clara en el partido de vuelta. Ese error, según versiones extraoficiales, influyó en la decisión del entrenador de alinearlo como suplente en la final, optando en su lugar por Mason Mount. La situación fue comentada públicamente por el hermano del futbolista, Roberto Garnacho, quien en redes sociales escribió que Alejandro había sido “echado debajo del autobús” por Amorim.

La situación deportiva del Manchester United se combina con tensiones financieras. Según informó el mencionado medio en enero, Garnacho figura en una lista de jugadores de la cantera —junto a Kobbie Mainoo— que podrían ser vendidos a regañadientes para cumplir con los requisitos de Fair Play Financiero. Aunque el club rechazó una oferta del Napoli antes del cierre del último mercado, la directiva no descartaba transferencias en caso de recibir propuestas significativas.

Garnacho, surgido del Atlético de Madrid y reclutado por el United en octubre de 2020, acumula 144 partidos con la camiseta del primer equipo, con 26 goles y 22 asistencias. A lo largo de esta temporada fue una de las pocas constantes en la alineación de un equipo que no logró consolidarse en ninguna competición: quedó eliminado de forma temprana en Champions, perdió la final de la Europa League y transita la recta final del torneo doméstico en la decimosexta posición, sin aspiraciones europeas.

El caso de Garnacho no es el único que genera incertidumbre en Old Trafford. Bruno Fernandes, capitán del equipo, también dejó entrever la posibilidad de una salida si el club decide capitalizar su transferencia. El portugués es seguido de cerca por Al Hilal, uno de los clubes más poderosos de la Liga Profesional Saudí. “Si el club considera que es mejor sacar provecho, me iré”, dijo el volante tras la caída ante los Spurs.

Consultado en conferencia de prensa sobre la situación de sus jugadores, Amorim se mostró evasivo: “Hablaré con mis jugadores, pero mi objetivo es el último partido. No sé qué va a pasar. Tenemos un plan para ambos escenarios, con o sin Champions. Sabemos qué tipo de plantilla queremos”.

El United cerrará la temporada el domingo frente al Aston Villa en Old Trafford. Luego, está prevista una gira por Bangkok y Kuala Lumpur.

La probable partida de Garnacho se inscribe en un contexto de reconstrucción estructural. Con nuevos inversionistas y una dirigencia presionada por los resultados, el club se prepara para una ventana de transferencias marcada por la necesidad de vender y renovar. El futuro del argentino dependerá del interés que pueda suscitar en el mercado europeo, donde ya fue sondeado por clubes como el Napoli.