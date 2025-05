La insólita expulsión de un arquero campeón del mundo en su último partido como profesional

Durante el encuentro entre el Como y el Inter, en la definición de la Serie A que consagró al Napoli, el experimentado arquero español, Pepe Reina, jugó su último partido como profesional. Sin embargo, no tuvo la mejor de las despedidas: se fue expulsado a poco de finalizar el primer tiempo.

Transcurrían 44 minutos de la primera mitad cuando el Neroazzurri fue en busca del segundo gol del encuentro, Mehdi Taremi llegó hasta la puerta del área y fue derribado por Reina, quien intentó frustrar la acción. El juez Davide Massa se apoyó en el VAR y no dudó en mostrarle la tarjeta roja al experimentado arquero.

Esta fue la sexta expulsión en el largo recorrido del guardameta de 42 años, una cifra baja dado a que disputó 977 cotejos oficiales en 26 temporadas entre todos sus clubes y la selección de España.

Pepe Reina fue expulsado en su último partido como profesional (REUTERS/Claudia Greco)

Pepe Reina comenzó su carrera en 1999 con la camiseta del Barcelona, tuvo su paso más destacado cuando defendió el arco del Liverpool de Inglaterra. Luego, viajó por el mundo y jugó en equipos de la talla del Villarreal, el Milan, el Aston Villa, el Nápoles, el Bayern de Múnich, la Lazio y, por último, el Como.

Además, fue parte del plantel de España que se consagró campeón del mundo en Sudáfrica 2010. A pesar de no ser titular -el puesto era de Iker Casillas-, Reina se convirtió en uno de los hombres más queridos de aquel vestuario.

“Ha sido mucho más largo de lo que soñé y se me ha hecho tan corto que volvería a vivirlo. Mi agradecimiento de corazón a toda esa gente que se ha cruzado en mi camino, el mayor patrimonio de esta profesión, de todos llevo un trocito y no se me olvida que me han ayudado a vivir este auténtico privilegio de carrera como futbolista”, comenzó el comunicado que posteó el arquero en sus redes sociales al anunciar su despedida.

“Me siento orgulloso y tranquilo de cada momento vivido; los malos porque me enseñaron, los buenos porque me han hecho un tipo extraordinariamente feliz. Gracias a Dios por bendecirme con una familia que es responsable de todo lo bueno que me ha pasado y a la que no tendré años de vida para devolvérselo. Nos vemos pronto, proyectos nuevos vienen y el fútbol corre por mis venas… No entendería esta vida sin él", concluyó.

“Se acaba la que ha sido una carrera muy bonita. Una vida muy completa. Me siento afortunadísimo al mirar atrás y ver todo lo que he vivido. Más allá de los equipos, las victorias o la gente que he conocido, me quedo con las puertas que se quedan abiertas y todo lo que significa un vestuario, con mayúsculas. Le doy las gracias a Dios. Han sido muchos años. No me los esperaba. Pensaba que la carrera me iba a durar mucho menos, pero creo que ha llegado el momento. Me apetece dejarlo aquí. Esto corre por las venas y va a ser muy difícil quitármelo. Con la ilusión de emprender proyectos nuevos y de ilusionarme con otras cosas”, anunció Reina en una entrevista concedida a Movistar Plus+.