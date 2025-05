La estrella del fútbol mundial que podría ser compañero de Lionel Messi en el Inter Miami

Luka Modric continuaría su carrera en la MLS (REUTERS/Pedro Nunes)

Luka Modric dejará de ser jugador del Real Madrid después de 13 temporadas. El Merengue anunció que acordó con el futbolista croata de 39 años cerrar una etapa luego del Mundial de Clubes. Ante este panorama, según informan medios españoles, su próximo destino estaría en la MLS: sería compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

Así lo informa el portal catalán Mundo Deportivo, que asegura que David Beckham está detrás del fichaje del mediocampista de 39 años y que el propio Messi pidió por su incorporación a mediados de abril. Los rumores de un arribo a Las Garzas tomaron fuerza en las últimas horas con la confirmación de la desvinculación.

Además, su contrato con el conjunto de Florida tendría una duración de un año: hasta julio de 2026, por lo que el croata se garantizaría mantenerse en actividad hasta el Mundial que tendrá sede en Estados Unidos, México y Canadá, ya que pretende liderar a su selección en la máxima cita del fútbol. El volante se va de la Casablanca como el más ganador de su historia con 28 títulos, entre los que destacan seis Champions League.

“Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia. Quiero dar las gracias de corazón al club, especialmente al presidente Florentino Pérez, a mis compañeros, entrenadores y a toda la gente que me ha ayudado durante todo este tiempo", expresó Modric en el mensaje de despedida que posteó en sus redes sociales.

Luka Modric entregándole el balón de oro a Lionel Messi. 2019 (REUTERS/Christian Hartmann)

“A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu… Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz. Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. De verdad que no sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con vosotros y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento", sumó el balcánico.

Luego, cerró el posteo con unas sentidas palabras: “Nunca olvidaré cada ovación y todos los gestos de cariño que habéis tenido hacia mí. Me voy con el corazón lleno. Lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables. Y aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista. Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida”.

Por su parte, el club madrileño emitió un comunicado en el que despidió al croata y le agradeció por los momentos vividos. “El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, manifestó el club.

“El Real Madrid le desea a Luka Modrić y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida”, concluyó el mensaje de despedida. Además, aseguró que el Santiago Bernabéu le rendirá homenaje el sábado en el duelo con la Real Sociedad por La Liga de España.