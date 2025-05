Real Madrid anunció la despedida de Luka Modrid tras 13 temporadas: “Me cambió la vida como jugador y persona”

Real Madrid anunció la salida de Luka Modric (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La historia de Luka Modric como jugador del Real Madrid ha llegado a su fin. El club español anunció este jueves que se acordó con el futbolista croata de 39 años cerrar una etapa luego del Mundial de Clubes, que se jugará en los Estados Unidos a partir del 18 de junio.

El mediocampista croata, uno de los emblemas del Merengue durante las últimas 13 temporadas, no continuará en el Madrid la próxima temporada. Este anuncio marcó el final de una era para el jugador y para el club, que han compartido numerosos éxitos a lo largo de los años.

Durante su tiempo en el club de la capital española, Modric ha sido un pilar fundamental, participando hasta el momento en 590 partidos y contribuyendo a la obtención de 28 títulos, un récord para la entidad. Estos logros incluyen 6 Champions League, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

El futbolista expresó sus sensaciones mediante una carta compartida en su perfil público de Instagram. “Queridos madrilistas. Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu", comenzó el texto del jugador que se despedirá de la afición en la última jornada de La Liga frente a la Real Sociedad.

Luka Modric se despidió de los hinchas del Real Madrid en las redes sociales (Instagram)

“Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia. Quiero dar las gracias de corazón al club, especialmente al presidente Florentino Pérez, a mis compañeros, entrenadores y a toda la gente que me ha ayudado durante todo este tiempo", continuó.

“A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu… Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz. Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. De verdad que no sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con vosotros y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento", agregó el balcánico.

“Nunca olvidaré cada ovación y todos los gestos de cariño que habéis tenido hacia mí. Me voy con el corazón lleno. Lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables. Y aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista. Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida”, cerró Modric con una serie de imágenes de su paso por el Merengue.

Sus últimas pinceladas en el Real Madrid serán en Estados Unidos, donde el conjunto español compartirá el Grupo H con Al Hilal de Arabia Saudita (18/6), Pachuca de México (22/6) y RB Salzburgo de Austria (26/6).

Luka Modric se despedirá del Real Madrid tras el Mundial de Clubes (REUTERS/Stephane Mahe)

EL COMUNICADO DEL REAL MADRID:

El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Luka Modric han acordado poner fin a una etapa inolvidable como jugador de nuestro club al término del Mundial de Clubes que nuestro equipo disputará a partir del 18 de junio en Estados Unidos.

El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial.

Modric llegó al Real Madrid en 2012 y ha sido un jugador esencial en una de las épocas más brillantes de nuestra historia. En las trece temporadas en las que ha defendido nuestro escudo, ha conseguido 28 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Modrić es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y es el jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid.

A nivel individual, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League.

Modrić ha disputado 590 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 43 goles. Además, ha ganado 1 Balón de Oro y 1 Balón de Plata del Mundial de Clubes.

Con su selección de Croacia, ha jugado 186 partidos y tiene el récord histórico de internacionalidades con su país. Ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 en Rusia y el Balón de Bronce del Mundial 2022 en Catar.

Para el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, “Luka Modrić permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como un futbolista único y ejemplar, que ha representado siempre los valores del Real Madrid. Su fútbol ha enamorado al madridismo y a todos los aficionados en el mundo. Su legado permanecerá para siempre”.

El Real Madrid le desea a Luka Modrić y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

El Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo.