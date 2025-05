Los motivos del bajón de Sebastián Báez y la oportunidad que se le abre en Roland Garros

Báez recibió el trofeo del Rio Open de manos de Del Potro (Foto REUTERS/Jorge Silva)

A pocos días del inicio del Abierto de Francia, inquieta la pregunta sobre los motivos del bajo rendimiento de Sebastián Báez en el último mes de competencia.

Quien fuera el mejor tenista argentino y sudamericano hace un año atrás es el único compatriota que pudo no sólo ganar un título ATP 500 en esta temporada, sino también un certamen cualquiera de ATP en 2025. Además, es el tenista nacional que más finales disputadas acumula en estos cinco meses.

Sin embargo, en sus últimas seis presentaciones terminó despidiéndose de los torneos en su partido debut, excepto en Barcelona, donde consiguió el único triunfo en estos 35 días, por lo cual el ranking mundial lo vio retroceder 16 lugares, respecto al número 19 que ocupaba 12 meses atrás.

Esto se debe a una sumatoria de hechos. Por un lado, la desaparición del torneo de Córdoba, a lo que se agrega que Báez no consiguió mejorar su rendimiento sobre la superficie de cemento y eso conlleva la obligación de sacar todos los puntos en las giras de canchas lentas. En 2024, Sebastián sólo pudo conseguir 5 victorias en 17 torneos sobre una superficie que no fuera polvo de ladrillo, mientras que aún no consiguió ninguna en lo que va del año.

Pero, en febrero, volvió a demostrar que jugando en polvo de ladrillo es totalmente lo opuesto y salió a revalidar sus logros de la temporada anterior, obteniendo el único título argentino en lo que va del año, al conseguir ganar el ATP 500 de Río de Janeiro por segundo año consecutivo, siendo el único tenista que ha logrado ese cometido, en este certamen. “En mi cabeza no está defender puntos, cada año comienza una nueva temporada. Yo pienso en trabajar y en jugar todo lo mejor que pueda”, decía en la ciudad carioca. Alcanzó la final de Santiago de Chile, pero no pudo repetir el título. A partir de ese 2 de marzo, y durante dos meses y medio, sólo pudo apoyarse en la final conseguida en Bucarest, disputado a continuación de los dos Masters 1000 americanos sobre cemento.

Báez se prepara para Roland Garros (Foto REUTERS/Jorge Silva)

Con estos resultados de Sebastián Báez, al mundo del tenis argentino se le encendieron las alarmas, por la proximidad del inicio de Roland Garros. ¿Llegará en condiciones tenísticas y en óptimas condiciones físicas? ¿Con estos resultados puede tener alguna chance de avanzar en el Abierto francés?

Desde la parte física, no se nota ninguna merma y luce entero y sin lesiones aparentes. Ahora, teniendo en cuenta lo tenístico, si se hace un repaso a las actuaciones en esta temporada (9 derrotas en su partido debut, 4 de ellas sobre cemento) aparece una visión crítica sobre la primera pregunta. Puede haber discrepancias al respecto, aunque no guarda demasiada distancia con lo que había realizado hace un año, en la gira europea de canchas lentas. Si bien fue un poco más regular y sólo perdió en los partidos debut de Montecarlo y Barcelona, no llegó a disputar ninguna definición.

Y si los resultados no difieren demasiado, la siguiente pregunta sería cómo se mide el momento del jugador al arribar aun torneo de esta categoría. Si se lo busca por la regularidad, la situación está más difícil que el año pasado, pero si es por resultados durante la temporada en esta misma superficie, la mirada es mucho más alentadora que 12 meses atrás.

En la temporada pasada, Sebastián se despidió de Roland Garros en una jornada húmeda, de asientos mojados, de pelotas pesadas y cortada por la lluvia, ante su tocayo austríaco Sebastian Ofner (N° 45 en ese momento), quien le terminó dando vuelta el match, después de ir 0-2 en sets, con un 7-5 en el tie break del quinto.

Este año, Báez no tiene ranking para salir dentro de los 32 preclasificados y le puede tocar cualquiera en el sorteo, ya sea para el debut, segunda ronda y no más de tercera, lo que representa un desafío mucho mayor al que se encontraba en la edición anterior del Abierto francés.

El N° 2 de Argentina tiene mucho trabajo por delante y poco menos de una semana para una preparación mental y anímica, más que tenística, para afrontar un torneo a cinco sets sobre la superficie que más le gusta y sobre la que mejor desarrolla su juego, que le podría servir para recuperar confianza y puestos en el escalafón mundial.

Las actuaciones de Sebastián Báez en la temporada 2025

Referencias: Torneo (superficie), Ronda, Rival (Ranking) y Resultado

Auckland (H) 1° R Díaz Acosta (78) 6-4 y 7-6

AusOpen (H) 1° R Cazaux (78) 6-3, 5-7, 3-6, 6-0 y 6-3

Cha Rosario (C) SF H. Dellien (119) 6-3, 6-7 y 6-2

Bs As (C) 8° Seyboth Wild (77) 6-3 y 64

Río (C) Campeón

Santiago (C) F Djere (103) 6-4, 3-6 y 7-5

Indiana Wells (H) 1° R Gigante (207) 3-6, 6-1 y 6-4

Miami (H) 1° R Bublik (80) 6-3 y 6-4

Bucarest (C) F Cobolli (46) 6-4 y 6-4

Montecarlo (C) 1° R Machac (21) 3-6, 6-3 y 6-2

Barcelona (C) 8° Rune (13) 4-6, 6-1 y 6-2

Madrid (C) 2° R Dzumhur (63) 1-6, 6-1 y 6-2

Roma (C) 2° R Kopriva (92) 3-6, 6-4 y 6-4

Cha Bordeaux (C) 8° Hijikata (82) 6-4, 3-6 y 6-2

Hamburgo (C) 1° R Ugo Carabelli (52) 6-3, 2-6 y 6-4