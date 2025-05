Las peculiares revelaciones de la actriz Sarah Felberbaum sobre su relación con Daniele De Rossi: “Nos comemos con la mirada”

De Rossi, Sarah Felberbaum y Noah, uno de sus hijos (Crédito: The Grosby Group)

El lanzamiento de la nueva serie de Netflix, Maschi Veri (Machos de verdad, en Latinoamérica) ha puesto a la actriz Sarah Felberbaum, de 45 años, nuevamente en el centro de atención mediática. En una reciente entrevista con la revista Donna Moderna, la artista habló en profundidad sobre su papel en la serie y sobre su vida personal, especialmente su matrimonio con el exfutbolista y exentrenador del AS Roma, Daniele De Rossi, de 41 años. Felberbaum, quien lleva catorce años junto al ex mediocampista, quien supo jugar en Boca Juniors, dio detalles sobre el vínculo, cómo fue el flechazo entre ambos y cómo mantienen viva la pasión.

En relación a su matrimonio, Felberbaum describió cómo el amor y el trabajo mutuo han sido pilares fundamentales en la estabilidad de su relación. “Daniele ha hecho muchas cosas por mí. La más hermosa ha sido regalarme el amor. Me siento amada y plena”, aseguró la actriz. “Hemos trabajado mucho en nosotros mismos. Los hombres, en general, tienen más miedo a cuestionarse, pero él me ha acompañado mucho en ese proceso. Aún nos miramos con deseo, nos comemos con la mirada”, añadió.

La pareja también ha demostrado un enfoque compartido en la crianza de sus hijos. Felberbaum explicó cómo han optado por fomentar la libertad y la independencia en sus decisiones: “Nuestros hijos crecen con la libertad de ser lo que quieran. Un ejemplo simple: Noah tiene el cabello largo. A ninguno de nosotros nos encanta, pero a él sí, y lo dejamos ser como quiere”. La actriz y De Rossi tienen dos hijos en común, Olivia Rose, nacida en 2014, y Noah, quien llegó al mundo en 2016. Además, De Rossi es padre de Gaia, nacida en 2005, fruto de su matrimonio anterior con Tamara Pisnoli.

De cara al estreno de Maschi Veri, Felberbaum también ofreció algunos comentarios sobre los temas que explora la serie, incluyendo la sexualidad, los tabúes y las relaciones de parejas abiertas. Aunque interpreta a Ilenia, un personaje que encuentra en las relaciones abiertas una solución para rescatar su matrimonio, Felberbaum aclaró no compartir esa perspectiva en su vida real. “No soy partidaria de las parejas abiertas. Ilenia se siente cómoda con esa idea; es su forma de salvar su relación. Pero si yo llegara a buscar tiempo para otros hombres, significaría que ya no quiero dárselo al mío”, detalló la actriz, subrayando su visión más tradicional del amor.

El vínculo entre Felberbaum y De Rossi comenzó en 2009, en lo que la actriz describe como un encuentro casual que cambió su vida. Durante una cena, ambos coincidieron en la misma mesa, y aunque la artista admitió sentirse inicialmente escéptica respecto a involucrarse con un futbolista debido a los estereotipos que rodean a los atletas de alto perfil, no pudo resistir el flechazo que sintió por De Rossi. “Lo vi entrar desde el fondo del salón; esos ojos celestes maravillosos cruzaron los míos. Como en una película. Lo curioso es que yo no sabía quién era, pero todos lo miraban”, recordó.

La actriz también comentó cómo, desde el principio, no creyó que aquella conexión pudiera convertirse en algo serio. “Cuando lo conocí, pensé: ‘Bueno, esto no puede ser’. Y, sin embargo, aquí estamos, más de diez años después. No sé cómo explicarlo; lo repito una vez más: Daniele es el amor de mi vida. Tenemos un equilibrio fantástico y, como todas las parejas, nuestros altibajos”, dijo. Felberbaum subrayó además que en los momentos difíciles de la vida, ambos han sabido apoyarse mutuamente, lo que ha consolidado aún más su relación. “Cuando la vida te pone a prueba, uno puede apoyarse en el otro. Y yo, además, lo hago físicamente: necesito su calor”.

El estreno de Maschi Veri no solo ha vuelto a situar a Felberbaum bajo los reflectores, sino que ha proporcionado un espacio para que la actriz reflexione sobre temas universales como el amor, la crianza y los desafíos de las relaciones humanas. Ambos supieron complementar sus actividades, pese a la exposición a los que los obligan. Ella, sobre el escenario o ante las cámaras. El campeón del mundo con la selección de Italia en 2006, primero con el balón y luego ya con los pizarrones, que lo tienen a la espera de un nuevo reto tras su última experiencia en la Roma.

