La llamativa frase de Guardiola para explicar por qué dejó al Diablito Echeverri afuera del último partido del City

Pep Guardiola destacó al Diablito Echeverri, pero señaló que todavía debe continuar su crecimiento en Manchester City

Claudio Echeverri se fue al Manchester City a principios de 2025, después de una operación millonaria con River Plate por un valor cercano a su cláusula de salida: 25 millones de euros. El joven chaqueño, que el 2 de enero pasado cumplió 19 años, demoró su adaptación en una temporada muy particular para los de Pep Guardiola, que cerró con un solo título, anterior a la llegada de la promesa de las Inferiores de la Banda (Community Shield 2024).

El volante ofensivo tuvo una transición sin rodaje competitivo hasta el sábado 17 de mayo, cuando Guardiola decidió darle sus primeros minutos como jugador Cityzen en la final de la FA Cup, que terminó con derrota frente al Crystal Palace. Curiosamente, esa decisión ocurrió a pocos días de un lapidario informe del periodista Sam Lee, corresponsal del medio británico The Athletic, en su podcast Let Me Talk: “Nunca va a jugar. Creo que nunca estuvo en los planes para que jugara en el City al final de esta temporada“.

Su ingreso desde los 75 minutos en reemplazo del egipcio Omar Marmoush con el resultado 0-1 (así terminó) tuvo la explosión del Diablito como marca distintiva, esa chispa mostrada en River Plate, y que lo siguió a Inglaterra. Una prueba clara de eso fue una opción clara para igualar el partido a los pocos instantes de haber saltado al campo. Incluso, registró otro disparo nuevamente bloqueado por la defensa de las Águilas.

Su auspicioso bautismo llevaba a pensar que Echeverri podía seguir sumando minutos, pero llamó mucho la atención verlo afuera de la convocatoria en el encuentro con victoria 3-1 sobre Bournemouth en el Estadio Ciudad de Manchester por la anteúltima fecha de la Premier League, un cruce decisivo porque con ese marcador el conjunto inglés dio un paso clave para quedar muy cerca de asegurar el pasaje a la próxima Champions League.

*El partido del Diablito Echeverri en la final de la FA Cup

Esta decisión de Pep Guardiola fue motivo de consulta para el segundo entrenador más ganador de la historia con 39 títulos, por detrás de Sir Alex Ferguson (49). “Echeverri no está preparado para ese tipo de desafío. O quizá sí lo está, pero no me doy cuenta”, lanzó el ex DT del Barcelona y el Bayern Múnich.

En sus argumentos, Guardiola profundizó en las diferencias entre los dos partidos en discusión y, en su comentario, tuvo elogios a uno de sus nuevos pupilos: “Echeverri es increíblemente bueno en espacios reducidos, cuando los equipos defienden tan atrás como Southampton o Crystal Palace”. Con respecto al duelo por la fecha 37, definió al Bournemouth como un “equipo que juega con transiciones rápidas y abre el juego” y, frente a esas características, aseguró que al Diablito todavía le falta para provocar una diferencia en esos duelos. En este punto, hay una coincidencia con el análisis del cronista de The Athletic, quien aseguró que estaba “muy crudo” después de sus primeros meses en Europa.

Además, el entrenador español de 54 años se había referido a Claudio Echeverri después de su entrada en el Estadio Wembley: “Para ser sincero, no fue una mala decisión, con la forma de jugar y las ocasiones que tuvo... ¡Generó tres chances en espacios reducidos! Lo vi muy bien en los entrenamientos”. “Sé que es especial para él quizá porque es la final de la FA Cup, pero está jugando y moviéndose muy bien en espacios muy reducidos, es muy creativo. Y, durante el partido, en los últimos minutos, pensé que encontraría algo en este tipo de partidos”, concluyó.

*Las palabras de Bernardo Silva sobre el Diablito

Sus propios compañeros en el Manchester City quedaron maravillados con el juvenil, quien brilló el Sudamericano Sub 20 de 2025 con la selección argentina. A Bernardo Silva se le dibujó una sonrisa cuando le mencionaron su nombre: “Es buenísimo, se puede ver en los entrenamientos. Cuando empezó a entrenar con nosotros, nos quedamos muy sorprendidos porque no lo conocíamos y es muy bueno. Estoy seguro que tendrá un gran futuro por delante”.

Phil Foden se sumó a los halagos: “Claudio no ha tenido muchos minutos de juego todavía, pero viéndolo entrenar, es fantástico. Es muy joven y obviamente necesita tiempo para crecer dentro del equipo. Cuantos más minutos tenga, más se desarrollará como jugador”.

Claudio Echeverri podría reaparecer este domingo desde las 12 (hora argentina), cuando Manchester City cierre el fixture de la Premier League contra Fulham en Craven Cottage, Londres. También podría ser de la partida en el Mundial de Clubes con vistas al grupo que los Ciudadanos compartirán con Wydad de Marruecos, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y Juventus de Italia.