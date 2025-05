El lapidario informe contra el Diablito Echeverri en Inglaterra que pone en duda su futuro en el City: “Nunca va a jugar”

Echeverri podría salir del Manchester City (@ManCity)

El panorama de Claudio Echeverri en el Manchester City es incierto y las especulaciones sobre su futuro en Inglaterra crecen a medida que se acerca la ventana de transferencias en el mercado de pases europeo. El Diablito todavía no sumó minutos bajo la dirección técnica de Pep Guardiola y un reconocido periodista partidario de la institución puso en duda su continuidad en los Citizens.

Sam Lee, corresponsal del medio británico The Athletic, en su podcast Let Me Talk, señaló que recibió mensajes en el que le consultaban cuál era la situación del argentino en el City, y respondió de forma rotunda: “Por favor, saca a Echeverri de tu mente. Nunca va a jugar”. Vale recalcar que, pese a formar parte de los entrenamientos del plantel de Primera, todavía no debutó de forma oficial con el equipo y ni siquiera formó parte de la nómina de convocados en el banco de suplentes.

Inmediatamente, lanzó otro tópico severo sobre el presente del volante ofensivo surgido en River Plate. “No creo que sea tan bueno, pero obviamente lo han fichado por algo”, comentó. Al mismo tiempo, bromeó con una posible salida del equipo: “Quizá la razón haya sido para venderlo a Como por 25 millones en unos años”.

El Diablito Echeverri participa de los entrenamientos con el primer equipo del Manchester City

Vale recalcar que el Manchester ya realizó una transacción de esta manera, ya que Máximo Perrone, surgido en Vélez Sársfield, está en condición de cedido en el club italiano y los rumores sobre una compra definitiva son cada vez más concretos. “Yo creo que él nunca estuvo en los planes para que jugara en el City al final de esta temporada”, profundizó el periodista inglés, al mismo tiempo que indicaba que todavía está “muy crudo”.

Meses atrás, la versión internacional de ESPN en su sitio web había indicado que el futuro del Diablito al final de la temporada era incierto. Mientras tanto, y a la espera de alguna posibilidad de sumar minutos, el futbolista que viste la camiseta albiceleste de la selección argentina en juveniles será evaluado puntillosamente durante los entrenamientos antes de tomar una decisión definitiva.

Hay que recordar que Echeverri tiene contrato hasta el 2028. Entre el monto fijo y los bonus por objetivos, la transferencia se concretó por un valor de 24 millones de euros netos para River. El Millonario disfrutó 12 meses más del préstamo de Echeverri a lo largo de todo el 2024.

En una entrevista brindada para las cuentas oficiales del Manchester City, el Diablito habló de su llegada a la institución y los consejos que le dio su anterior entrenador en River, Martín Demichelis. “Quiero darte la bienvenida al Manchester City. Es una institución en la que fui inmensamente feliz. No voy a aconsejarte que gambetees en Inglaterra como lo hacías en River, o como lo hacías desde chiquito con tus amigos, en tu ciudad. Simplemente, voy a decirte que cada vez que tengas tiempo libre, le dediques a poder aprender el idioma, porque va a ser de gran ayuda. Preparate para vivir una gran experiencia”, le dedicó Micho.

Echeverri debutó en junio del 2023 bajo la tutela de Demichelis y coleccionó con el Millonario cuatro goles y ocho asistencias en 48 apariciones. Aunque sus actuaciones más impactantes las realizó con la selección argentina juvenil. Marcó cinco goles en el Mundial Sub-17 del 2023 —tres de ellos en el clásico con Brasil— y gritó seis tantos en el reciente Sudamericano Sub 20 que clasificó a la Albiceleste a la Copa del Mundo de la categoría, que se realizará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

“La verdad es que estoy muy contento de estar acá, tenía una ilusión muy grande de poder venir. Ahora que ya estoy acá, toca disfrutar, divertirme y a jugar que es lo que más me gusta”, comentó sobre su arribo al equipo. A esto, agregó: “La verdad es que tengo muchas ganas de jugar, de estar adentro de la cancha y, sobre todo, conocer a mis compañeros; voy a aprender mucho sobre ellos”, expresó Echeverri mientras sostenía la camiseta celeste con el dorsal 30.