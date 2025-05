Estalló la interna en Manchester United tras la final de Europa League: el escandaloso ida y vuelta entre Garnacho y el DT Amorim

La dura frase de Alejandro Garnacho tras la derrota del Manchester United

Alejandro Garnacho suele mostrarse a flor de piel y hablar sin filtros. Y otra vez, disparó munición gruesa luego de la derrota de su equipo, el Manchester United, 1-0 ante el Tottenham en la final de la Europa League. El delantero hispano-argentino fue muy autocrítico con el semestre de los Diablos Rojos y puso en duda su continuidad en el club.

“Es duro para todos después de esta temporada que fue una mierda, tanto ahora perder la final y en la liga que no le ganamos a nadie. La verdad, fue muy duro. Vamos a intentar terminar la temporada y ver qué pasa después”, afirmó el jugador en rueda de prensa.

El desenlace de la final, en la que el Manchester United cayó ante el Tottenham, dejó a Garnacho visiblemente afectado. El joven atacante ingresó en el segundo tiempo, pero no logró influir en el marcador. Al término del encuentro, se mostró al borde del llanto y, en declaraciones posteriores, expresó su frustración tanto por el resultado como por la temporada en general.

*El elogio de Garnacho al Cuti Romero

El extremo de 20 años también manifestó su descontento con su participación limitada en la final, en la que solo jugó 20 minutos. “Cuando no metés goles, al final necesitás más cosas. Creo que hasta llegar a la final he jugado todas las rondas y ayudado al equipo. Hoy jugar 20 minutos… no sé”, comentó, dejando entrever su molestia con las decisiones del entrenador portugués Rúben Amorim, con quien ha tenido diferencias a lo largo de la temporada.

Garnacho disputó 58 partidos en la temporada 2024/2025, registró 11 goles y 10 asistencias, además de recibir cinco tarjetas amarillas. A pesar de estos números, enfrentó dificultades para consolidarse como titular indiscutible en el equipo, en parte debido a los mencionados cortocircuitos con Amorim. Esta situación, sumada a los resultados del club, parece haber influido en su incertidumbre sobre el futuro. “El partido influye, pero la temporada en sí, la situación del club… Voy a intentar disfrutar el verano y ver qué pasa después”, declaró, dejando abierta la posibilidad de un cambio de aires.

Por supuesto, Amorim recogió el guante y no se quedó en su respuesta. “Es fácil decirlo ahora. ¿Quién desaprovechó la gran oportunidad en la primera parte de la semifinal? Garnacho. El fútbol es así”, disparó el DT.

El estratega portugués también dejó abierta la puerta para una eventual desvinculación: “Siempre estoy abierto: si la junta y los seguidores piensan que no soy el indicado, me iré al día siguiente sin discutir indemnización alguna. Pero no voy a dimitir. Confío en mi trabajo y no voy a cambiar mi manera de hacer las cosas”.

Pese al dolor por la derrota, Garnacho tuvo la hidalguía para reconocer el mérito del equipo ganador y en especial a su compañero en la selección argentina, Cristian Romero, quien obtuvo su primer título a nivel clubes: “A Cuti lo conocemos. Es el mejor central del mundo. Se lo merece y enhorabuena para él. Al final son rivales, ganaron ellos y bien por el Tottenham”.

Según informó el medio Daily Star, el club inglés estaría dispuesto a negociar la salida de Garnacho si recibe una oferta de al menos 65 millones de libras esterlinas (unos 87 millones de dólares). Esta cifra supera la que se manejó durante el mercado de pases de invierno, lo que refleja el interés creciente por el jugador, quien ha sido vinculado con equipos como Atlético de Madrid, Napoli y Chelsea.

El Manchester United marcha en el 16º puesto de la Premier League a falta de una fecha para terminar la temporada. Luego de 37 jornadas, ganó 10 partidos, empató 8 y perdió 18. En el venidero ejercicio no tendrá participación internacional.