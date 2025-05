Toda la verdad sobre las negociaciones por la renovación del contrato de Messi con el Inter Miami

La respuesta de Messi sobre la renovación del contrato con el Inter Miami

-¿Alguna noticia con tu renovación?

-No, no. No sé nada.

Inter Miami acababa de perder 3-0 como local ante Orlando City por la MLS y Lionel Messi, con la cinta de capitán en su brazo izquierdo, había enfrentado los micrófonos para arengar a su tropa luego de la quinta derrota en los últimos siete partidos. El delantero, de 37 años, se quejó del arbitraje y ensayó una dura autocrítica: "Venimos de un periodo de resultados malos, pero hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene para terminar el mes de la mejor manera y enfrentar el Mundial de Clubes“, prologó lo más fuerte de su discurso.

“Hay que seguir, es complicado pero vamos a salir todos unidos. Ahí se va a saber de verdad si somos un equipo, en los momentos difíciles. Porque cuando todo va bien es muy fácil. Ahora es cuando tenemos que estar más unidos que nunca y ser un equipo de verdad y sacarlo adelante. Tenemos con qué”, enfatizó, hasta la pregunta sobre su continuidad que lo sacó de línea, porque no la esperaba en ese contexto. De ahí la respuesta fugaz, la sonrisa de ocasión, antes de su marcha al vestuario.

“No, no. No sé nada”. Cuatro palabras alcanzaron para que el mundo del fútbol volviera a revolucionarse. El futuro de Messi a partir de diciembre de este año quedó teñido por la incertidumbre. Sin embargo, no implica que no existan conversaciones para que se active la cláusula de renovación hasta diciembre de 2026.

Messi sabe que la franquicia quiere cobijarlo en el año del Mundial. Lo sabe de parte de la dirigencia, y la cúpula incluso lo hizo público en diálogo con los medios. “Tenemos a Lionel firmado este año. Esa es una decisión que le toca a Lionel Messi. En nombre mío, del club, estamos conversando con Lionel sobre el futuro”, había dicho en abril Jorge Mas, uno de los propietarios del club.

“Yo creo que para Lionel, un factor muy importante, como él ha dicho antes, era venir a Miami por su familia. Y yo creo que están a gusto. Creo que tanto Antonela como los varones están viviendo una etapa de su vida muy linda. Lo que nos ocupa es eso, que Lionel se sienta a gusto, que se sienta bien, que se sienta acogido por nuestra comunidad; y creo que así ha sido”, añadió.

Según pudo confirmar Infobae, los contactos entre las partes llevan meses, pero aún no hubo novedades respecto a un posible acuerdo. La negociación, como siempre ocurrió en su carrera, la lleva adelante su entorno. “Él nunca habla de renovaciones mientras se dan las charlas. De hecho, no está involucrado en las mismas”, contó alguien con conocimiento de su día a día. He ahí la raíz de su declaración express.

Las Garzas ya movieron algunas fichas en pos de retenerlo. Por ejemplo, la semana pasada firmaron la renovación del vínculo de uno de los laderos del astro: Jordi Alba, quien seguirá en la institución hasta 2027. Y en el plantel están Sergio Busquets y Luis Suárez, amigos y socios futbolistas del ídolo. El entrenador es Javier Mascherano, ex compañero en el Barcelona y en la selección argentina; otro de los que lo conoce de memoria.

Son guiños que apuestan a cobijarlo. Lo mismo que el presente de Thiago, Mateo y Ciro en la Academia del club, en la que ya muestran sus condiciones. Pero, al mismo tiempo, Messi se ganó el status de leyenda por su apetito de gloria, que se mantiene vigente; tanto como su talento. En Florida ya ostenta dos títulos: la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024. Este año llegó a las semifinales de la Concachampions (cayó ante Vancouver Whitecaps). Pero quiere más. Siempre quiere más.

El propio Jorge Mas lo declaró en la entrevista de hace un mes. “Competitivamente es una bestia. Es ganar. Y qué lindo ver al mejor jugador de todos los tiempos no perder esa pasión. Creo que Lionel tiene muchos factores que considerar. Uno, creo que es su deseo, dado que está bien de salud, porque está bien de salud: jugar y defender la Copa Mundial en los Estados Unidos de América con su club, con Argentina", resaltó.

Esa zanahoria está ahí, el calendario se la arrima cada vez más, a apenas un año de distancia: la defensa del hito logrado en Qatar. Para eso necesita ritmo, entrenar el ojo del tigre con el Inter Miami. Son todos factores que entran en la evaluación del ex Barsa, que el fin de semana compartió un posteo felicitando a la institución que lo formó por la Liga de España. ¿Y la aventura en Newell’s para cumplir el sueño de niño? Todo, parte del terreno de las especulaciones que se generaron a partir del breve ida y vuelta en el césped del Chase Stadium.

No obstante, los hilos de su porvenir están atados a los escritorios. Messi maneja los otros, los que tiran de la pelota. Y que el próximo sábado, desde las 20.30, volverá a sacar ante Philadelphia, líder de la Conferencia Este, para sacar del pozo al Inter Miami.