Fue “la chica de oro de la gimnasia”, ganó USD 4 millones y sorprendió al retirarse a los 22 años: “Me rompe el corazón”

Livvy Dunne en la alfombra roja del All-Star game Foto: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

Hace años que se comenzó a discutir sobre los ingresos de los deportistas universitarios en Estados Unidos, donde los atletas más importantes de ese país surgen de estas competencias académicas. En 2021 se concretó uno de los mayores cambios en la historia: la Junta de Directores de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) aprobó que los jóvenes comiencen a generar ingresos por su fama y una de las grandes beneficiadas fue Olivia Paige Dunne.

La gimnasta de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) adquirió una enorme popularidad en sus redes sociales y se consolidó como una de las deportistas que generó millones al cerrar sus propios acuerdos de patrocinio sin violar las reglas del deporte amateur que se han mantenido en vigor durante décadas.

Sin embargo, Livvy anunció recientemente el cierre de su prometedora carrera gimnástica, poco después de que su equipo quedara afuera de la lucha por el título nacional en las semifinales del campeonato de la NCAA.

La joven de 22 años confirmó su retiro a través de una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), luego de que la Universidad Estatal de Luisiana terminara en la tercera posición de su grupo semifinal en el Dickies Arena de Fort Worth de Texas. “Out gymnastics, it’s been real… and of course forever LSU”, escribió en su idioma original (NdA: Adiós gimnasia, ha sido un placer. Y, por supuesto, ¡siempre LSU!).

El mensaje para confirmar su retiro

La estudiante de quinto año no compitió tras sufrir una fractura por avulsión en la rótula de su rodilla, una lesión que reveló en abril mediante su cuenta de Instagram. “Me rompe el corazón no tener la oportunidad de competir en el Centro de Asambleas Pete Maravich por última vez”, expresó en ese momento.

Dunne, originaria de Nueva Jersey, aprovechó un año adicional de elegibilidad otorgado a causa de la pandemia de COVID-19 para regresar esta temporada. A pesar de la lesión, mantuvo su influencia como una de las atletas universitarias con mayores ingresos, gracias a su popularidad en las redes sociales, donde suma millones de seguidores. Desde su círculo íntimo confirmaron que estará focalizada en su relación con Paul Skenes, la figura de Los Pirates de Pittsburgh.

La gimnasta, en el campo de los Pittsburgh, donde juega su novio Paul Skenes (Charles LeClaire-USA TODAY Sports)

La joven que representó a la selección nacional de Estados Unidos, tiene más de ocho millones de seguidores en TikTok y más de cinco millones en Instagram. A partir de esta popularidad y su rendimiento deportivo, ha firmado un contrato con la agencia de deportes WME, que la catalogó como “la atleta universitaria más seguida en redes sociales”. “La gente me pedía el agua con la que me bañaba”, llegó a confesar sobre la revolución que causaba a su paso. Fue bautizada como “la chica de oro de la gimnasia”.

Gracias al respaldo de su actividad en las redes sociales, la revista Newsweek predijo que “fácilmente podría ganar un millón de dólares” en un futuro cercano. Y no se equivocaron: a los 22 años acumula una fortuna estimada en 3,6 millones de euros (4 millones de dólares), según los datos que arrojó el portal On3.

En declaraciones a Sports Illustrated Swimsuit en 2023, la gimnasta afirmó que buscaba servir de ejemplo para otras jóvenes interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece el uso comercial de su imagen mientras cursan estudios universitarios. “Solo quiero demostrar a otras chicas que pueden tenerlo todo, que pueden ser empresarias inteligentes y que pueden sacar el máximo provecho a su NIL mientras están en la universidad”, declaró en aquel momento.

Ese mismo año, apareció por primera vez en la edición de trajes de baño de la revista Sports Illustrated, participación que repitió en 2024 y que contribuyó a ampliar su notoriedad más allá del ámbito deportivo.

El equipo de LSU no logró defender el título nacional conquistado en 2023 como cabeza de serie. Utah avanzó por quinta vez consecutiva a la Final Four del campeonato femenino, junto con UCLA, Oklahoma y Missouri.

Ahora la hija de David y Katherine Dunne, quien se dedicó toda su vida a la gimnasia, afrontará nuevos proyectos como influencer, en una faceta ajena a la del resto de los atletas universitarios.

