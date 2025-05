Conmoción en el fisicoculturismo por la muerte de un brasileño de 30 años tras desplomarse durante una competencia

Un fisicoculturista falleció a sus 30 años

El mundo del culturismo está de luto tras la trágica muerte del atleta brasileño Wanderson da Silva Moreira, de 30 años, quien falleció durante el evento Pantanal Contest, realizado en Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Wanderson, originario de Rondonópolis, Mato Grosso, sufrió un paro cardiorrespiratorio poco después de presentar su tercera actuación en el escenario, un desgarrador episodio que se produjo ante los ojos de los jueces y del público presente.

El colapso ocurrió detrás del escenario tras su participación en el evento, que es considerado una puerta de entrada para competiciones de alto nivel como el Mr. Olympia Brasil y el Arnold Classic Sudamérica. Según testigos, Wanderson ya había mostrado signos de inestabilidad antes de desplomarse.

A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, que realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente una hora y veinte minutos, no se logró salvar su vida. La rápida actuación del personal de emergencia no fue suficiente para revertir la situación.

En un comunicado oficial, los organizadores del Pantanal Contest expresaron su pesar por la pérdida del deportista: “Con gran tristeza traemos la noticia de la pérdida de nuestro gran atleta Wanderson, quien ayer enfermó en su tercera competencia consecutiva en Campo Grande MS, no resistió y falleció. Reforzamos nuestro compromiso con la seguridad de nuestros atletas, donde en menos de 20 segundos nuestro equipo de paramédicos y ambulancia estuvo al cuidado del atleta, y en menos de cinco minutos se sumaron dos unidades del SAMU con cuidados intensivos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no fue posible salvarlo”.

El brasileño falleció a sus 30 años (@wandersonmoreira_start)

La noticia ha generado conmoción en la comunidad deportiva, especialmente entre aquellos que lo conocieron de cerca. Su entrenador, devastado por el desenlace, publicó un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales: “No tengo palabras para describir la profunda tristeza y conmoción que aún siento. No era solo un atleta, era un gran amigo, un hombre de familia, un hombre con un gran corazón que siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban. Solo podemos lamentar su pérdida y pedirle a Dios que consuele especialmente a su familia y a todos nosotros. Eres y siempre serás parte de nuestro equipo y familia”.

El atleta deja a su esposa, Jaquelliny Carvalho, y a sus dos hijos pequeños. Tres días antes de la competición, Wanderson publicó en Instagram un mensaje dirigido a su familia: “Hoy vine sin vosotros, pero haré lo posible por llevarme uno más a casa”, en alusión al trofeo del Pantanal Contest. Pese al entusiasmo y dedicación que mostraba en redes sociales, el día del evento confesó sentirse mal, según relató un amigo que lo acompañaba. A pesar de este malestar y de ser hipertenso, Wanderson decidió continuar con su participación en la competición.

La tragedia también ha traído a debate las condiciones en las que se realizan este tipo de eventos. El Pantanal Contest, creado en 2021 por el Comité Nacional de Físico (NPC), no está acreditado por la Federación de Fisicoculturismo y Fitness de Mato Grosso do Sul (IFBB-MS), organización reconocida oficialmente.

Murió durante una competencia en Brasil (@wandersonmoreira_start)

Según Amado Moura, presidente de la IFBB-MS, el evento no cumple con los estándares necesarios para garantizar el bienestar de los atletas: “Hay otras organizaciones que también realizan campeonatos de culturismo, pero no están reconocidas oficialmente. Estos eventos usualmente se realizan únicamente con el objetivo de recaudar dinero, generar visibilidad y repartir trofeos, sin ofrecer apoyo en la construcción de la carrera de los atletas”.

Aunque la federación exige a los atletas realizarse pruebas de salud y firmar documentos de responsabilidad, Moura hizo énfasis en que esto no asegura un control total sobre su estado de salud o el uso de sustancias. “En una competición, no me hago responsable de lo que alguien consume. El atleta debe supervisarse a sí mismo, junto con el entrenador. Como federación, no podemos garantizar ni controlar lo que cada atleta usa”, declaró Moura.

A pesar del fatídico desenlace, el evento continuó desarrollándose con normalidad, lo que generó críticas en las redes sociales. Colegas y amigos del fisicoculturista lamentaron su pérdida públicamente. Mensajes como “Descansa en paz, guerrero” o “No puedo creer que aquel niño que conocí se haya ido con tantos sueños por delante”, reflejaron el impacto del suceso en quienes lo rodeaban.