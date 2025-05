La actitud que adoptó Cavani en la previa del duelo entre Boca e Independiente por los cuartos del Torneo Apertura

Edinson Cavani se entrenó por su cuenta este lunes (Crédito: Boca Juniors)

Edinson Cavani continúa trabajando intensamente en su recuperación tras la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas en los últimos encuentros de Boca Juniors. El delantero uruguayo aprovechó el segundo día libre del plantel para entrenar en el predio del club, con el objetivo de acelerar su regreso y estar disponible para los partidos decisivos que se avecinan en la lucha por el título del Torneo Apertura.

El atacante sufrió un desgarro durante el partido contra Estudiantes (19/04), lo que lo dejó fuera de acción en tres encuentros clave: el Superclásico frente a River Plate, el duelo contra Tigre y los octavos de final ante Lanús. Este contratiempo interrumpió una racha de ocho partidos consecutivos que Cavani había logrado disputar desde el enfrentamiento con Alianza Lima, algo inusual en su trayectoria reciente debido a las lesiones musculares que lo han afectado.

Aunque el club no ha emitido un parte médico oficial, se estima que este tipo de lesiones suelen requerir cerca de un mes de recuperación, un período que el uruguayo está cumpliendo con estricta disciplina. El regreso de Cavani a las canchas no solo depende de su evolución física, sino también de las decisiones del cuerpo técnico y médico, quienes deben considerar el calendario del equipo.

Boca Juniors se encuentra a menos de un mes de su debut en el Mundial de Clubes, un torneo de gran relevancia para el club y en el que cualquier recaída podría dejar al delantero charrúa fuera de la competencia. Se trata de la única competencia internacional que tendrá el equipo xeneize en esta temporada.

Edinson Cavani se desgarró en el partido ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura (AP Foto/Gustavo Garello)

Por el momento, Cavani ha realizado trabajos en el campo de juego, aunque todavía no se ha integrado a los entrenamientos grupales. Su recuperación se maneja con cautela, siguiendo un enfoque día a día para evitar riesgos innecesarios.

En paralelo, otro jugador que trabaja para volver a la actividad es Ander Herrera, quien también sufrió un desgarro muscular, en su caso en el isquiotibial derecho, durante un partido contra Newell’s Old Boys. Herrera ingresó desde el banco en ese encuentro, pero tuvo que abandonar el campo apenas diez minutos después debido a la lesión.

A diferencia de Cavani, el mediocampista español ya ha comenzado a realizar trabajos con el grupo, aunque también sigue un enfoque progresivo y sin apresurarse. “Voy día a día, no me marco ninguna fecha. Estoy haciendo todo lo que me indica el cuerpo técnico”, declaró Herrera, quien expresó su deseo de regresar pronto, pero sin comprometer su recuperación.

El panorama de las lesiones de estos dos referentes se dio luego de la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Torneo Apertura, luego de vencer por penales a Lanús en la Bombonera. Ahora se medirá en la siguiente instancia ante Independiente y también será de local. Aún no está confirmado el día ni horario para el choque por un lugar en las semifinales.