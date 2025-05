El pasado como cantante de Julio Lopardo, reemplazante de Moretti en la presidencia de San Lorenzo: su seudónimo y el video de su show top

Lopardo, de 77 años, en la actualidad; y en los 80, cuando se lanzó como cantante

Julio Lopardo, un dirigente histórico de San Lorenzo, ha sido designado como vicepresidente primero del club y asumió el comando de la institución, en un intento por resolver la crisis que atraviesa la entidad en medio del escándalo que se desató por la cámara oculta en la que el titular Marcelo Moretti, hoy de licencia por tiempo indeterminado, fue captado recibiendo 25.000 dólares de manos de la madre de un juvenil de las Divisiones Inferiores. La renuncia del vicepresidente Néstor Navarro, quien debía asumir el cargo, había dejado un vacío de poder, en medio de las pujas intestinas de la Comisión Directiva, que recién este jueves sesionó y reacomodó la estructura para que el Ciclón pudiera funcionar.

La coyuntura incluye problemas económicos profundos, tal como aceptó San Lorenzo mediante un comunicado. “Ante las versiones que circularon ayer acerca de los salarios abonados, San Lorenzo informa que con recursos genuinos provenientes de los derechos de televisación canceló parte de los sueldos de febrero en algunos casos y el 100 % en otros. En los próximos días, se abonará el saldo restante”, rezó el escrito.

“Los problemas por los que atraviesa la institución en las últimas semanas, ante los hechos de público conocimiento, dificultaron el cumplimiento de la planificación financiera dispuesta desde enero mediante el ajuste presupuestario establecido. Por esto último, es que se debe destacar la buena voluntad y predisposición tanto de los jugadores como del cuerpo técnico que comprenden la singular situación que transita el Club”, concluyó.

Julio Lopardo, vicepresidente de San Lorenzo, en el festival de Viña del Mar

El apellido Lopardo tomó fuerza en el mundo San Lorenzo durante la presidencia de Fernando Miele. El Pollo, apodo que se ganó por su actividad privada (era uno de los dueños de Pollos Praver), supo conducir el Consejo de Fútbol y fue vicepresidente. Aquella gestión terminó muy cuestionada por los problemas económicos y llegó a su fin tras ser vencida por la dupla Alberto Guil-Rafael Savino con el inicio del nuevo siglo.

Sin embargo, siempre se mantuvo cercano a la política. Y supo candidatearse como presidente en dos oportunidades (2004 y 2010), pero no pudo vencer. Ahora tomará el timón de un barco escorado, más allá de que el equipo de Primera División, bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, jugará los octavos de final del Torneo Apertura ante Tigre, este sábado desde las 14.

La tapa de uno de los discos de Lopardo, cuyo seudónimo era Julio Sandiego

“Es un día muy raro, triste, con una sensación confusa; estar viviendo lo que vivimos en este club me da mucha pena. El presidente no renunció, renunció el vice primero (Néstor Navarro) y yo, que entré como vocal séptimo, terminé en este cargo. Como le dije a toda la comisión y a la oposición, voy a tratar de ejecutar lo que sé a tráves del tiempo y la experiencia. Ojalá que alcance. La situación del club es muy difícil”, declaró tras ser ungido de emergencia.

“Moretti tiene que renunciar, tiene la peor condena, que es la social, y este club no te perdona. Que piense que puede volver después de lo que pasó es una locura, y que no renuncie es peor todavía. Nosotros como gobierno no podemos hacer justicia como la Justicia. Que él arregle sus problemas y nosotros tenemos que ocuparnos del club”, añadió sobre el presidente licenciado, con quien regresó a la política en 2023.

Su flamante función provocó que se viralizara un detalle de su pasado. Lopardo supo ser cantante, y con considerable éxito, en los 80, pero con un seudónimo: Julio Sandiego. Cultor de la balada y el género romántico, llegó a domar al Monstruo, apodo que recibe el exigente público del Festival de Viña del Mar, donde se presentó en 1985 interpretando “Para sobrevivir”.

Ante el terremoto por el video de Moretti, el oficialismo eligió a Lopardo, aunque declaraciones suyas recientes casi lo dejan fuera de combate. En septiembre de 2024, el entonces vocal criticó a Claudio Tapia, presidente de la AFA, por el rol del club en el Comité ejecutivo de la casa madre del fútbol. “Es una vergüenza. San Lorenzo no puede tener una vocalía. Hay que respetar la historia más allá de las relaciones entre dirigentes. Esto es decir ‘no existís’. Es desconocer la historia del club. Tapia está equivocado. Como acertó con (Lionel) Messi y (Lionel) Scaloni se cree que puede hacer cualquier cosa”, soltó. El lunes, en la reunión que los directivos mantuvieron con Chiqui para ver si podían salir del laberinto, le pidió disculpas cara a cara.

Ahora tendrá un desafío todavía más difícil que cautivar desde un escenario.

Lopardo, con Miguel Russo, en el entrenamiento de San Lorenzo