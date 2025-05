San Lorenzo aprobó la licencia de Marcelo Moretti y su reemplazante en la presidencia le pidió que renuncie

Lopardo, junto a Miguel Ángel russo, en un entrenamiento del Ciclón

Tras la crisis que desató la cámara oculta en la que se ve al presidente Marcelo Moretti recibiendo 25.000 dólares de la madre de un futbolista de las Divisiones Inferiores, San Lorenzo dio un primer paso para intentar reencauzar el orden institucional. Julio Lopardo fue designado en Comisión Directiva como vicepresidente primero y, de manera provisional, comandará al club luego de la aprobación de la licencia por tiempo indeterminada solicitada por Moretti, quien enfrenta procesos penales y tiene un expediente abierto en el Tribunal de Ética de la AFA.

La reunión de CD, desarrollada esta tarde en los palcos del Nuevo Gasómetro, se llevó a cabo en medio de las tensiones y divisiones internas. De hecho, el oficialismo debió reunirse con Claudio Tapia, presidente de la AFA, para buscarle una salida al laberinto. La determinación no contó con los votos de la oposición y el panorama sigue siendo oscuro, dado que los fanáticos que se manifestaron tanto en la sede del club como en la cancha clamaron por elecciones anticipadas. El actual mandato culmina en 2027.

La licencia de Moretti resultó aprobada por Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Carina Farias, Mateo Sagardoy, Lopardo, Soledad Boufflet y Alejandro Tamer. Terzano, referente de las peñas, continuará en su función de vice segundo

Horas antes de la confirmación de la conformación del cuerpo directivo, el Ciclón emitió un comunicado en el que buscó dar certidumbre sobre los próximos pasos.

“Ante las versiones que circularon ayer acerca de los salarios abonados, San Lorenzo informa que con recursos genuinos provenientes de los derechos de televisación canceló parte de los sueldos de febrero en algunos casos y el 100 % en otros. En los próximos días, se abonará el saldo restante”, rezó el escrito.

“Mientras tanto, el plantel se entrenó esta mañana enfocado en el partido de este sábado ante Tigre, por los octavos de final del Apertura. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico trabajan con tranquilidad, sabiendo que los objetivos deportivos se vienen cumpliendo tal lo esperado. En este sentido, también el Club les reconoció un premio por haber alcanzado la clasificación entre los cuatro primeros lugares”, continuó.

Denuncia contra el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

“Los problemas por los que atraviesa la institución en las últimas semanas, ante los hechos de público conocimiento, dificultaron el cumplimiento de la planificación financiera dispuesta desde enero mediante el ajuste presupuestario establecido. Por esto último, es que se debe destacar la buena voluntad y predisposición tanto de los jugadores como del cuerpo técnico que comprenden la singular situación que transita el Club”, concluyó el comunicado.

Lopardo, ex vice en la gestión de Fernando Miele y ex candidato a la presidencia, de 77 años, habló con los medios tras el cónclave que lo puso al timón. “Es un día muy raro, triste, con una sensación confusa; estar viviendo lo que vivimos en este club me da mucha pena. El presidente no renunció, renunció el vice primero (Néstor Navarro) y yo, que entré como vocal séptimo, terminé en este cargo. Como le dije a toda la comisión y a la oposición, voy a tratar de ejecutar lo que sé a tráves del tiempo y la experiencia. Ojalá que alcance. La situación del club es muy difícil”, subrayó.

“Moretti tiene que renunciar, tiene la peor condena, que es la social, y este club no te perdona. Que piense que puede volver después de lo que pasó es una locura, y que no renuncie es peor todavía. Nosotros como gobierno no podemos hacer justicia como la Justicia. Que él arregle sus problemas y nosotros tenemos que ocuparnos del club”, concluyó.