Alpine mostró el detrás de escena de la presentación que tendrá Franco Colapinto en la transmisión de la Fórmula 1

El detrás de escena de la presentación de Colapinto

Tras meses de especulación y rumores, Franco Colapinto fue confirmado como reemplazante de Jack Doohan en la butaca titular de Alpine y tendrá cinco carreras para demostrar su valía. Desde que el pilarense arribó a la escudería francesa se esperaba que tenga una oportunidad en pista, la cual llegará en el Gran Premio de Emilia-Romaña, en Imola. En este contexto, el team galo mostró el detrás de escena de la filmación del argentino para la presentación oficial de la transmisión de la Fórmula 1.

Vale destacar que este hecho ya había llamado la atención en la antesala de la temporada 2025 de la Máxima. En marzo, la cuenta de YouTube oficial de la F1 develó un video de 13 minutos en el que mostraba las intimidades de las filmaciones de los pilotos para la TV. Allí estuvo incluido el propio Colapinto, quien pese a ser piloto de reserva en ese momento, formó parte de la lista de corredores que fueron grabados. Esto no pasó desapercibido, ya que junto a Valtteri Bottas (Mercedes), fueron los únicos que filmaron a pesar de que no iban a protagonizar la nómina titular.

Ahora, ya con el enroque con Doohan consumado, Alpine reveló más videos del detrás de escenas de la producción audiovisual a través de su cuenta de TikTok. Allí, con su extrovertida personalidad, se ve al joven de 21 años bromeando con el staff a cargo de la filmación en reiteradas ocasiones. También se lo ve posando frente a las cámaras con el traje de carreras de la escudería Alpine, además de cuando está siendo maquillado y afeitado.

De hecho, esto último fue uno de los grandes momentos en el video titulado “¡Detrás de cámara de los títulos de apertura de la F1!”, de la cuenta oficial de la Máxima. Allí, Colapinto bromea con la maquilladora porque no se había afeitado correctamente. Al mismo tiempo, se sorprendió por una de las cámaras con la que lo filman e hizo reír a todo el staff cuando la probó.

La Fórmula 1 mostró parte de la presentación de Franco Colapinto con el traje de Alpine

“Hola todo el mundo, Franco aquí. Espero que ya hayan escuchado la gran noticia. Voy a estar de vuelta en la parrilla de la Fórmula 1. Como piloto de carreras de Alpine no puedo estar más emocionado por ello. Es una oportunidad increíble. Gracias a todo el equipo por la confianza para ponerme en ese asiento y sí, está sucediendo de nuevo en Italia. Ustedes saben que hace meses el año pasado y ahora. Es Imola. Un gran circuito para conocer al equipo y va a ser genial. No puedo esperar para empezar, estoy superemocionado. Estoy muy emocionado con todos los fans. A toda la gente que ha estado apoyando al equipo y a mí mismo cuando no estaba compitiendo. Así que sí, espero que estén disfrutando y que logremos buenos resultados. Nos vemos pronto”, comentó Colapinto después de ser confirmado como titular en un video para las redes sociales.

Por su parte, Flavio Briatore, nuevo director del equipo tras la renuncia de Oliver Oakes, le dio la bienvenida al argentino y reveló que será evaluado en los próximos cinco Grandes Premios: “Tras analizar las primeras carreras de la temporada, hemos tomado la decisión de poner a Franco en el coche junto a Pierre durante las próximas cinco carreras. Con una parrilla tan igualada este año, y con un coche competitivo, que el equipo ha mejorado drásticamente en los últimos 12 meses, estamos en una posición en la que vemos la necesidad de rotar nuestra alineación”.

En este contexto, Colapinto dirá presente en Imola (18/5), Mónaco (25/5), España (1/06), Canadá (15/06) y Austria (29/06). Sin embargo, el pilarense ilusionó a todos sus seguidores cuando, en medio de los test en el circuito de Zandvoort, Países Bajos, firmó una bandera argentina de una fanática con el mensaje: “Nos vemos en SPA”. Vale resaltar que la carrera en Bélgica sería la sexta en la que estaría compitiendo.