La Fórmula 1 mostró cómo fue la presentación de los pilotos titulares para la temporada y sorprendió al incluir a Colapinto

La Fórmula 1 mostró parte de la presentación de Franco Colapinto con el traje de Alpine

La temporada 2025 de Fórmula 1 se puso en marcha el último fin de semana con una apasionante carrera bajo la lluvia que tuvo a Lando Norris como ganador en una jornada marcada por los accidentes. La actividad continuará inmediatamente con el Gran Premio de China, que se iniciará este viernes 21 de marzo (desde la medianoche de Argentina) con varios focos de atención abiertos, entre ellos el desempeño del rookie Jack Doohan en Alpine tras su complicado estreno con un choque que lo sacó de la pista apenas se iniciaba la competencia.

Como es habitual en cada año, la F1 realizó una producción audiovisual con los 20 pilotos titulares que sirve como presentación de cada transmisión oficial alrededor del planeta en cada Gran Premio. Tras el estreno de esa pieza en Australia, la Máxima difundió en su cuenta oficial de YouTube el detrás de escena de esa grabación con un video de 13 minutos que mostró diferentes perlitas. ¿El detalle? El argentino Franco Colapinto fue uno de los protagonistas que mostraron a lo largo de esta filmación.

El material, titulado “¡Detrás de cámara de los títulos de apertura de la F1!”, expuso la preparación de cada uno de los 20 corredores principales de las escuderías, que son los que aparecen al inicio de cada transmisión. Sin embargo, no pasó desapercibido para nadie que el extenso resumen mostró varios momentos de Franco con el traje de Alpine.

Las diferentes escenas exhiben al sudamericano de 21 años siendo maquillado y luego cuando se afeita antes de saltar delante de la cámara. Tras esa preparación, se presentó en el set vestido con la indumentaria de la escudería con sede en Enstone. El cierre de sus apariciones llegó con una perlita: no lograba abrir la puerta de salida.

Una de las escenas de Colapinto

El dato es que Colapinto es uno de los dos corredores de Reserva que fue incluido en este resumen junto con el experimentado Valtteri Bottas, que esta temporada se quedó sin butaca titular y retomó a Mercedes para ser corredor de emergencia del rookie Andrea Kimi Antonelli y de George Russell.

De más está aclarar que además de estos cuatro pilotos mencionados, también se mostraron los detalles de lo hecho por Pierre Gasly y el propio Doohan, los principales de Alpine.

En la jornada de grabación obviamente también participaron Lando Norris, Oscar Piastri (por McLaren), Charles Leclerc, Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen, Liam Lawson (Red Bull Racing), Alex Albon, Carlos Sainz Jr. (Williams), Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll, Fernando Alonso (Aston Martin), Yuki Tsunoda, Isack Hadjar (Racing Bulls), Esteban Ocon y Oliver Bearman (Haas).

La decisión de exponer estas escenas de Colapinto no hizo más que aumentar el furor en redes sociales por el argentino. El inicio de año de Doohan había sido positivo en las prácticas y correcto durante la clasificación, pero no logró mostrar su capacidad en la carrera a raíz del accidente que tuvo en una pista mojada. “Para ser sincero, no entendí bien qué pasó hasta que regresé al garaje. Solo mirándolo, ya sea que estuviera corriendo sobre la línea blanca, simplemente no estaban a la temperatura adecuada (por los neumáticos), parecía que, cuando pasé a cuarta, perdí el auto. Me aseguraré de pasar algún tiempo con los chicos para entender cómo puedo garantizar que no vuelva a suceder”, expresó el australiano.

El jefe de Alpine, Oliver Oakes, reconoció que dialogó con su dirigido tras el hecho: “Por mi parte lo consolé y le dije: ‘Anda, amigo, volvemos el próximo fin de semana’. Tuvo un gran fin de semana y quería seguir así. Y para nosotros, en el equipo, es realmente bueno. Es fantástico ver la dinámica entre él y Pierre, trabajando con los ingenieros; hacía tiempo que no veíamos algo así. Creo que habría estado muy cerca de Pierre o ligeramente por delante durante todo la carrera, de hecho”.