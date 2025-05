Por qué Franco Colapinto tiene solo cinco carreras confirmadas con Alpine en la Fórmula 1: qué debe pasar para que complete el año

Franco Colapinto volverá a correr en F1, pero en principio tiene asegurado solo los próximos cinco Grandes Premios (Bullet Sport Management)

Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 ya que fue confirmado como piloto titular en Alpine y debutará en el Gran Premio de la Emilia Romaña, en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, Italia, el próximo 18 de mayo. Aunque lo que llamó la atención fue su contrato por solo cinco carreras. Hay una explicación.

De momento hay un fuerte hermetismo en el entorno de Colapinto, más allá de los correspondiente posteos en los que celebraron la confirmación del retorno de Franco a las carreras. El primer dato clave en este análisis es que se trata de una escudería que está bajo el ala de una fábrica, Renault. En estos ámbitos, ciertas de decisiones de modificar los puestos de trabajo son más complejas que las de un equipo que no tiene una terminal detrás. Por ejemplo, Red Bull es una estructura deportiva que pertenece a la firma de bebidas energizantes, pero en sus movimientos de pilotos cuenta con más agilidad y sirven como muestra los habituales cambios.

En este caso de trata del Grupo Renault que tiene una serie de fábricas y una de ellas es Alpine. En ocasiones, subir o bajar a un piloto no implica en lo formal que quien pierde su lugar quede desafectado de forma definitiva. Pueden haber temas legales internos que hacen más complejo todo. No como el ejemplo de Red Bull con su conocido “sube y baja” de pilotos o eventuales desvinculaciones súbitas como la de Daniel Ricciardo tras la 16º fecha de 2024. Por eso Jack Doohan volvió a ser piloto de reserva a diferencia del caso Logan Sargeant -otro que reemplazó Colapinto- y que tras su salida como titular en Williams se desvinculó del equipo inglés.

En este panorama sirve el dato de que Colapinto será el primer argentino en 47 años en correr en la F1 representando a una fábrica. El último fue Carlos Alberto Reutemann con Ferrari en 1978. En el caso de Franco el tema no termina en Enstone, donde está la base de Alpine, en Viry Chatillón, la fábrica de motores de los autos de F1 ni en Boulogne-Billancourt, la sede central de Renault. Por caso, su filial argentina se hizo eco del reingreso como titular del bonaerense y también lo hizo con otras novedades pertinentes a Franco.

El anuncio de Alpine sobre Franco Colapinto (@AlpineF1Team)

El segundo tema pasa por una estrategia de suavizar el momento. Se viene del cimbronazo de la renuncia de Oliver Oakes en el cargo de director de equipo y más allá de que Flavio Briatore afirmó que se debió a un tema personal, Oakes siempre defendió la continuidad de Doohan como titular. El anuncio de las “5 carreras de Colapinto” tienen tiene tintes políticos y más cuando se trata de un contexto de una terminal. De pronto hubiese tenido poco tacto informar para el afuera que el argentino tenía confirmada el resto de la temporada luego de sacar a Doohan tras solo seis eventos. Quizá la noticia de continuidad de Colapinto por el resto del año llegue más adelante.

Briatore llegó a Alpine a mediados del año pasado de la mano del CEO del Grupo Renault, Luca De Meo, el autor del célebre “vamos nene”, en el momento del ingreso de Colapinto a Alpine el pasado 9 de enero. Flavio, tal vez, debió recurrir a un anuncio que tenga esta aclaración sobre la cantidad de carreras para intentar amortiguar unas 24 horas frenéticas tras la dimisión de Oakes, quien a su vez fue reemplazado en su puesto por el propio Briatore...

Si de política y de manejo de relaciones se trata, cabe recordar que Briatore pasó de ser instructor de esquí a surfear en el mundo de la alta costura al ser amigo de Luciano Benetton y de su mano llegó a la F1, donde comenzó siendo responsable comercial de Benetton, que hoy es la esencia de Alpine ya que la base es la misma de Enstone. Bajo las órdenes del italiano, el equipo logró sus únicos títulos de Pilotos con Michael Schumacher en 1994 y 1995 (ese años también obtuvo el de Constructores). Además, ya bajo la denominación de Renault, se consagraron con Fernando Alonso en 2005 y 2006, y también celebraron en Constructores. La carrera de los mencionados pilotos en F1 estuvo marcada en sus inicios por Briatore, como lo que ocurre hoy con Colapinto. Cabe recordar que Il Padrino también fue indultado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la F1 luego de ser el responsable del “Crashgate”, el mayor escándalo en la historia de la Máxima

“Tras analizar las primeras carreras de la temporada, hemos tomado la decisión de poner a Franco en el coche junto a Pierre durante las próximas cinco carreras. Con una parrilla tan igualada este año, y con un coche competitivo, que el equipo ha mejorado drásticamente en los últimos 12 meses, estamos en una posición en la que vemos la necesidad de rotar nuestra alineación”, indicó el empresario italiano en el comunicado difundido en la madrugada argentina.

El motivador mensaje de Colapinto tras ser confirmado en Alpine

Y añadió: “También sabemos que la temporada 2026 será importante para el equipo y hacer una evaluación completa y justa de los pilotos esta temporada es lo correcto para maximizar nuestras ambiciones el año que viene. Seguimos apoyando a Jack en el equipo, ya que ha actuado de manera muy profesional en su papel de piloto de carreras en lo que va de temporada. Las próximas cinco carreras nos darán la oportunidad de probar algo diferente y después de este periodo de tiempo evaluaremos nuestras opciones”.

Por otro lado, si en realidad se trata de una supuesta evaluación interna con los pilotos que tiene el equipo, por los antecedentes que tiene Colapinto no debería generarse preocupación de parte de la afición argentina. Se trata de un corredor que tiene nueve Grandes Premios en 2024, en los que sumó puntos desde su segunda carrera y en un circuito desafiante como el de Bakú en Azerbaiyán, que además era desconocido para el pilarense. Luego también cosechó una unidad en Austin, otro lugar nuevo -en ese momento- para Franco. Cabe recordar que en el circuito estadounidense podría haber sumado el punto extra por marcar el récord de vuelta, pero Alpine, que peleaba su posición en el Campeonato de Constructores con Williams, le puso gomas nueva al auto de Esteban Ocon y se quedó con esa marca en la última vuelta, pero no cosechó esa unidad porque terminó detrás de los diez primeros.

El único error que puede achacársele a Colapinto y de manera relativa fue su accidente en la clasificación en Las Vegas, pero cabe recordar que el propio jefe de Williams, James Vowles, reconoció la responsabilidad del team inglés. En Interlagos, San Pablo, Franco se expuso a su primera experiencia bajo la lluvia y en el momento de su accidente fue cuando más fuerte precipitó. Fue una mala fortuna para él. Y en Qatar fue chocado por el propio Ocon.

Además, Colapinto tiene algo a favor que es su rápido adaptación, cuyos motivos se los confesó a Infobae en una rueda de prensa el año pasado: “Salvo excepciones, nunca tuve plata para hacer pruebas en las categorías menores y por eso cada vez que me subía al coche en los entrenamientos oficiales del fin de semana me exigía al máximo”. Por eso no deberían haber problemas para que tras la primera práctica libre en Imola le agarre la mano al Alpine A525.

Briatore habría pagado 20 millones de dólares por la cesión de Colapinto. ¿Tanto dinero por solo cinco GGPP? (@briatoreflavio)

Además de Imola, luego Franco tendrá otros cuatro Grandes Premios en Mónaco (25/5), España (1/06), Canadá (15/06) y Austria (29/06) confirmados para mostrar que está capacitado para continuar como principal. El único circuito que desconoce es el Gilles Villeneuve canadiense y en el resto corrió con categorías promocionales. De hecho, el lugar de su debut con Alpine lo tuvo como vencedor en Fórmula 2 y Fórmula 3. Si Colapinto logra sumar puntos en alguna de esas competencias y puede superar a su compañero de equipo Pierre Gasly o no estar tan lejos como el caso de Doohan, el pilarense pondrá sus cartas sobre la mesa, siempre y cuando exista de verdad una evaluación interna entre los corredores de Alpine.

Pueden haber formas, estilos, o un lenguaje específico para transmitir un mensaje. A la hora de decodificar lo comunicado este miércoles por Alpine, se advierte un objetivo de calmar las aguas y ganar tiempo. Por que, ¿acaso el propio Briatore habría pagado 20 millones de dólares para que Colapinto corra solo cinco Grandes Premios? Cabe recordar que ese habría sido el importe que Il Padrino debió poner para lograr la cesión de cinco años de parte de Williams para hacerse de los servicios del argentino.

Desde ya que Franco Colapinto estará bajo la lupa desde su primera salida a pista en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola. Que será comparado todo el tiempo con su compañero Gasly. Pero así como esa especie de fábula con su repentino bautismo en carrera el 1 de septiembre de 2024 en Monza, el día que se atrevió a efectuar sobre pasos ante pilotos que corrieron todo el año y con muchísima experiencia, el corredor bonaerense invita a soñar para que pueda completar la temporada.