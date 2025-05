Qué piensan en Independiente sobre la chance de que Gabriel Milito dirija a Boca: la palabra de Bochini y del presidente Grindetti

Gabriel Milito es el máximo candidato a asumir como DT de Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)

En las últimas horas, el posible desembarco de Gabriel Milito como entrenador de Boca Juniors en reemplazo de Fernando Gago provocó un fuerte debate en las entrañas de Independiente. En especial de los hinchas del Rojo que tienen en Gaby al ídolo y fanático del club. En este sentido, algunos anticiparon que el ex defensor podría negarse a asumir como DT del Xeneize por lo que podría generar a futuro en su intención de ser presidente de la institución de Avellaneda.

En este sentido, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, habló en la previa del encuentro que el Rojo disputará ante Boston River por la Copa Sudamericana y se refirió a las versiones que vinculan a Milito con Boca.

“No me dolería que Gabriel Milito vaya a Boca como entrenador. Lo vería como un acto profesional. Tampoco creo que eso lo invalide para ser presidente de Independiente en algún momento. Como técnico está probado que es muy bueno, puede dirigir en cualquier institución. Yo no lo conozco personalmente", afirmó en diálogo con La Red.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, y Ricardo Bochini (Crédito: @Nestorgrindetti)

En tanto, otra voz más que autorizada del mundo de Independiente como lo es el ídolo Ricardo Bochini, también se refirió a esta posibilidad que trajo mucha repercusión, sobre todo en los hinchas del Rojo. “No me molestaría, creo que Milito puede dirigir en Boca porque se trata de club grande del fútbol, no solo argentino sino de Sudamérica y del mundo. Creo que puede dirigirlo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra”, aseguró el Bocha.

“Puede dirigir a Boca y el día de mañana la gente lo votaría igual, porque Milito para la gente de Independiente que lo vote sería el mismo que piensa en que va a dejar todo por el club como lo hizo siempre en su carrera. Es alguien que va a venir a Independiente para ponerlo en el lugar que él vio en toda su ifancia como hincha y después como jugador”, cerró el ídolo del Rojo en diálogo con Radio La Red.

Otro de los temas que tienen preocupados a los hinchas es sobre el futuro de Felipe Loyola, una de las figuras del equipo y del fútbol argentino. Frente a los rumores sobre una oferta desde Alemania, Grindetti negó toda posibilidad de una salida del jugador chileno. “Para nada hay negociaciones con Bayern Múnich con Loyola. No hubo ningún contacto, ni siquiera informal. Escuché que había gente del Bayern dando vueltas, pero no hablaron nada”, precisó.

Felipe Loyola fue vinculado al Bayern Munich. (Photo by DANIEL DUARTE / AFP)

Por otro lado, el dirigente del Rojo dio tranquilidad sobre las inhibiciones por deudas del ecuatoriano Jhony Quiñónez y Alexis Canelo: "Va a estar resuelto para el libro de pases. Esos son resabios de las deudas del pasado. Con ingresos corrientes vamos solventando esas deudas. Hoy Independiente no está ahogado. Pagamos deudas del pasado, por eso tenemos sobresaltos, pero hoy el club es superavitario", sentenció.

Con respecto al mercado de pases, Grindetti expresó: “Sinceramente, no hablamos con el técnico de incorporaciones. Siempre me dice ‘vamos partido a partido’. No hubo llamado oficial ni extraoficial con ventas o compras. Vamos a evaluar de acuerdo con lo que diga el técnico, con lo que los muchachos digan, en las necesidades financieras del club y si se va uno ver cómo se lo reemplaza”.

“En el caso del plantel, hay mucho mérito de Vaccari, también de la Comisión Directiva que supo negociar. Hay una base muy importante y compacta. Hace dos años peleábamos por descensos, teníamos inhibiciones. Hoy la situación es totalmente distinta", agregó.

Luego, sumó: “Independiente tenía 97.000 socios y hoy tiene 170.000. Además, hay un grupo de jugadores muy unidos. Hay que recordar lo que era el micro a la cancha hace un año y medio y lo que es ahora. Antes, silencio total. No había un clima de familia. Yo hoy los veo detrás de un sueño colectivo y hace a la esencia del momento que vive Independiente”.

“El grupo está consolidado. El fútbol no es lineal, no se gana siempre. Pero lo veo muy compacto, a los jugadores con el cuerpo técnico. En el fútbol lo que se ve es si la pelota entra o no. También, la suerte tiene que ver. Si la situación económica financiera está bien, con salarios al día, con un cuerpo técnico que tiene un estilo de juego que nos gusta, el cóctel está listo”, destacó.

El equipo de Julio Vaccari accedió a los octavos de final del Torneo Apertura y allí se verá las caras con Independiente Rivadavia, en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. En ese sentido, el dirigente, ante las versiones que aseguraban que se cobraría un monto extra para que los hinchas que quieran presenciar el partido, afirmó: “No vamos a cobrar adicionales en las entradas para el partido contra Independiente Rivadavia”.

Además, contó que el plan de remodelación de la cancha sigue en pie: “El proyecto de ampliación del estadio está definido. En esto de jugar cada 48 horas nos lleva la cabeza en otro lado. Tenemos que ir viendo por etapas cómo avanzamos. Se va a hacer, pero no estamos en condiciones de tomar una decisión”.

Por último, se expresó en cuanto al reclamo de Esequiel Barco sobre el dinero que le dejó al club al ser transferido a la MLS, que estaba destinado a la construcción de canchas de césped sintético. “Hay una responsabilidad del club de cumplir con un acuerdo por las canchas sintéticas, hay un contrato que se está cumpliendo”, concluyó.