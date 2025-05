El Chapu Nocioni dio detalles del día que atravesó la pared de su casa: “No saben lo que fue”

El ex jugador de la Generación Dorada y la NBA relató una historia vinculada a su familia

Andrés Chapu Nocioni fue uno de los pilares de la Generación Dorada del básquet argentino y representa el arquetipo del jugador aguerrido, luchador y sin miedo a nada dentro de una cancha. Ese temperamento, que lo llevó a triunfar en el deporte, también lo marcó en su vida cotidiana.

Durante una entrevista con el periodista Germán Beder, quien fue el jefe de prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), Nocioni relató una anécdota familiar que tuvo lugar en Chicago, donde vivió durante su paso en la NBA con los Bulls, entre 2004 y 2009.

“Tenía una camioneta muy grande, tipo tractor, la típica americana. Acá no se ven. Yo ponía a mi hijo en la sillita y cuando estaba llegando a mi casa apretaba el freno y el acelerador. Entonces él se iba para adelante y se mataba de la risa. Todas las veces que mi hijo estaba en el asiento de atrás yo hacía eso. La pasaba bárbaro”, comenzó el Chapu en el programa Desde el respeto (Vórterix).

Luego, el campeón olímpico con la selección argentina en Atenas 2004 contó el desenlace de la historia y desató las carcajadas de los conductores. “Un día venía con mi viejo, con mi señora, con mi hijo y no sé si estaba la niñera. Estaba llegando a mi casa y empiezo a frenar y acelerar. Cuando entré al garage pisé el freno y acelerador y la camioneta hizo ‘plum’. Metí la camioneta en el lavadero, rompí todos los caños de la pared... no saben lo que fue”, la siguió.

El Chapu Nocioni contó el día que atravesó una pared de su casa con su camioneta (captura video)

“Salió mi esposa re caliente... se quedaron así mis viejos y Pilo (su padre) me dijo: ‘Estas cosas no se hacen, Chapu’. Ya está”, concluyó Nocioni ante las risas de los presentes por ese momento de locura.

En el programa, del que también participó el periodista especializado en básquet José Montesano, Nocioni también compartió divertidas historias, como la que tuvo en España con Facundo Campazzo, compañero en el Real Madrid. El base cordobés le perdió el anillo de casamiento al Chapu en un restaurate. “Dame el anillo que lo meto en la copa con el gin tonic. Cuando tomás, te pega en los dientes y volvés a cargar la copa. Cuando volví, habían juntado las mesas. Sabés que me perdió el anillo”, dijo.

Entonces, Nocioni debió enfrentarse a un grave problema con su esposa, Paula, a quien debía ocultarle que no llevaba el anillo de bodas en su dedo. Para solucionar el inconveniente provocado por su compañero de equipo, el Chapu llamó al joyero que le había hecho tan preciado recuerdo y le pidió que le fabricara una réplica.

“El día antes de que llegara el anillo salimos con Facu (Campazzo) y fuimos a una terraza donde nos teníamos que sacar los zapatos para sentarse en los sillones. Entonces, él agarró mis zapatos y amenazó con tirarlos. Ahí me salió del alma decirle: ‘Mirá Facundo, después te pasa lo del ani...’ Ahí me quedé, pero Paula es muy rápida y me dijo: ‘¿El anillo dónde lo tenes?’. Se puso los zapatos, se fue en un taxi y se llevó mi llave y mi billetera. Así que me quedé en Madrid sin eso y sin el auto que lo tenía en un garage", cerró.

Facundo Campazzo le perdió el anillo de bodas al Chapu Nocioni