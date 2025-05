6 frases de Herrón tras el empate ante Tigre: la salida de Gago, qué lo sorprendió del plantel y hasta cuando será el DT de Boca

Conferencia de Herrón

Luego de la derrota en el Superclásico ante River en el Monumental, Boca implosionó. La decisión de Juan Román Riquelme de despedir a Fernando Gago por el resultado adverso en Núñez y la eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima marcaron el camino hacia un nuevo interinato de Mariano Herrón.

En la interna del Consejo de Fútbol del Xeneize, no pudieron aceptar la forma en la que se perdió contra el conjunto de Marcelo Gallardo. Para los dirigentes, Alan Velasco debía ser titular frente al Millonario para tener una propuesta más ambiciosa. Y en una de sus primeras medidas, el entrenador que reemplazó a Pintita ubicó al ex Independiente entre los once en el último compromiso de la fase regular del Grupo A frente a Tigre. Sin embargo, el atacante con pasado en la MLS no gravitó y Boca se llevó un pálido empate de su visita al José Dellagiovanna.

Naturalmente, en la conferencia de prensa posterior al partido en Victoria, una de las primeras preguntas tuvo relación directa a su futuro. “Voy día a día viendo qué pasa. Estoy para ayudar. Si me toca estar hasta el final y lograr el objetivo, estaré feliz de la vida”, dijo el estratega que quiere seguir en el cargo en los octavos de final del Torneo Apertura, donde el Xeneize deberá enfrentar a Lanús en La Bombonera. Para dicho compromiso, el DT aseguró que “probablemente vuelvan” Edinson Cavani o Milton Giménez. “Encontré muy bien a los muchachos. Hay gente de mucha experiencia que ya ha vivido este tipo de situaciones. El fútbol no permite en quedarse pensando en lo que pasó. Necesitábamos enfocarnos rápidamente en este partido y creo que lo hemos hecho bastante bien”, sostuvo.

“Me gustó el segundo tiempo. Aun sin ser muy punzantes y sin generar grandes situaciones en el arco rival, creo que hubo cosas buenas. En el primer tiempo creo que erro el planteo un poquito y después corregimos. Hay que seguir trabajando. No queda otra”, analizó en relación a la producción de su equipo.

El juego fue disputado, parejo y contó con una acción controvertida que generó las protestas de Tigre. Es que en el inicio de la jugada del gol de Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia y Eric Ramírez se enfrentaron en un forcejeo que se encuadró dentro de la dinámica natural del juego. Ambos futbolistas utilizaron sus cuerpos de manera proporcional, sin que se advirtiera una sujeción clara, carga temeraria ni un uso indebido de brazos que permita catalogar la acción como infracción del defensor xeneize conforme a la Regla 12.

En el inicio del complemento, volvieron las protestas. Esta vez, del bando de Boca y fue por el segundo tanto anulado. Tras una jugada aérea, Tomás Belmonte la bajó y Diego Sosa marcó en contra de su propia valla. Sin embargo, el VAR llamó a Facundo Tello para que revisara la jugada, ya que hubo una mano tras el cabezazo del mediocampista con pasado en Lanús.

“Fue raro. No la pude ver bien, es la realidad; pero me dijeron que antes del cabezazo también hubo un empujón a Belmonte. Hay diferentes criterios para la misma jugada”, analizó Herrón.

En la repetición se observó cómo la pelota impactó contra el puño del volante de Boca. Como estipula la regla, no se puede conceder el tanto si el mismo viene de un contacto en una mano que inicia el gol. Si la hubiera considerado mano, es factual y no lo hubieran llamado, salvo que consideren voluntaria y quieran amonestar. En una mano de inmediatez es OFR (on field review-revisión en campo), para llevar transparencia en la sanción de anularlo.

Tras el empate en el Monumental de Victoria, en los octavos de final el conjunto de Mariano Herrón jugará contra Lanús en La Bombonera, mientras que Tigre deberá visitar a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Argentinos Juniors se quedó con la cima del Grupo A y jugará contra Instituto de Córdoba en La Paternal.

Cabe recordar que desde Brandsen 805 desmintieron que en las últimas horas haya habido un llamado de Riquelme a Gabriel Milito, uno de los candidatos apuntados por el Consejo, tal como se mencionó. Entre el presidente, Mauricio Serna, Marcelo Delgado y Raúl Cascini no hay unanimidad por el entrenador y por este motivo suben las acciones de Herrón para el Apertura.

Otro de los candidatos para el banco boquense fue viral en las redes sociales este fin de semana: Gustavo Quinteros fue fotografiado en el Aeropuerto de Ezeiza en pleno embarque hacia Europa, donde descansará junto a su familia y tiene armado un itinerario para ver partidos en varios países y seguir capacitándose. Desde el entorno del estratega de 60 años, que tuvo última experiencia en Gremio de Porto Alegre, le aseguraron a Infobae que tendrá el teléfono celular encendido en todo momento ya que en caso de ser llamado por Boca, retornará a Argentina de inmediato para negociar. Mientras tanto, por decisión de Mariano Herrón, los jugadores no tendrán el lunes libre y deberán presentarse a entrenar para preparar el partido ante el Granate en La Bombonera.