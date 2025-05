La filosa autocrítica de Mascherano tras sufrir en segundos los dos goles que sentenciaron la eliminación del Inter Miami

Inter Miami cayó en ambos duelos de semifinales contra Vancouver Whitecaps y quedó eliminado de la Concachampions. Las Garzas habían perdido 2-0 en el inicio de la serie y estuvieron muy cerca de igualar la eliminatoria hasta que los Caps liquidaron el trámite en segundos y sacaron boleto al encuentro decisivo, en el que enfrentarán a Tigres o Cruz Azul de México.

En conferencia de prensa, Javier Mascherano analizó lo que dejó el traspié 1-3 en el Chase Stadium y puntualizó en los dos goles que recibió el equipo de Lionel Messi en un puñado de minutos, que lo alejó definitivivamente de la remontada: “En este tipo de eliminatorias, los errores los pagas muy caro porque enfrente tenés un equipo con jerarquía que no te va a perdonar. Nos hacen los dos goles de la misma manera. No te lo podés permitir en una serie como esta, que estás tan ajustado, y menos en el inicio del segundo tiempo. Es inconcebible. Te desconcentras, nos pasó el otro día con Dallas y nos vuelve a pasar ahora. Lo raro es que pasó al inicio del segundo tiempo, puedo entenderlo faltando 15 minutos, pero no al inicio del segundo tiempo”.

Sobre esta situación que marcó al compromiso también se refirió el experimentado volante central Sergio Busquets e hizo hincapié en la eficacia, después de que Inter Miami no lograra marcar en Canadá para sacar provecho de la regla del gol como visitante: “Su gol nos mató. A los minutos siguientes, nos hicieron el segundo y, prácticamente, se acabó el partido. Tenemos que ser más contundentes, y sobre todo si los goles fuera de casa valen doble”.

La autocrítica de Mascherano continuó ante la prensa. Más allá de valorar el sacrificio del equipo a lo largo del compromiso y manifestar que no tiene “ningún reproche” hacia sus jugadores, señaló: “El segundo tiempo, cuando más tranquilos tendríamos que haber estado... El partido yo lo veía con muchas posibilidades, le íbamos a generar situaciones. Con el partido terminado, de hecho, generamos muchas situaciones. Nos volvimos locos en dos jugadas. Hay muchas veces que las jugadas las tenés que cortar. Tiene que ser un aprendizaje porque vamos a enfrentar este tipo de partidos si queremos pelear cosas importantes. Hay que entender que jugar bien al fútbol no es hacer cosas extraordinarias, sino que está en los detalles. Tenemos que aprender que un detalle te deja afuera”.

Además, el Jefecito pidió dar vuelta la página con rapidez y enfocarse en la Major League Soccer, donde las Garzas están en zona de clasificación a los playoffs: “Hay que seguir, centrarse en la MLS. Ni pienso en el Mundial de Clubes, falta todavía un mes y medio. Sería un gran error centrarse en eso. Hemos venido compitiendo en dos torneos durante más de dos meses, creo que lo hemos hecho de buena manera. Hemos avanzado hasta una fase que el club nunca había avanzado. La derrota nos duele mucho porque teníamos la ilusión de llegar a la final”.

El análisis de la derrota: “Hay que dividirlo en dos partes. En el primer tiempo jugamos el partido que queríamos, nos pudimos adelantar rápido, tuvimos otras situaciones para hacer el segundo gol. Ellos tuvieron transiciones, que era lo normal porque teníamos que correr esos riesgos. Lo que no esperábamos es que en tres o cuatro minutos nos sentencien la eliminatoria con dos jugadas al inicio del segundo tiempo. Teníamos que estar más tranquilos. Estábamos a un gol de empatar la eliminatoria y pretendíamos todo lo contrario: hacer un partido más largo, sin apurarnos. Lo más difícil lo habíamos hecho, que era meter un gol. Pero el fútbol es así, sobretodo en semifinales. Cuando cometes dos o tres errores, el rival te termina lastimando y se queda con la eliminatoria. Fue bastante claro el partido”.

La falta de eficacia que condenó al Inter Miami: “Hemos competido. Es difícil decirlo desde el lugar que la eliminatoria termina 5-1. La realidad es que en Vancouver nos golpean en dos momentos oportunos. El último gol nos hace mucho daño faltando cinco minutos, cuando el partido lo teníamos mucho más nosotros para tratar de encontrar el empate. Hoy, después del primer gol, tuvimos dos mano a mano de Tadeo (Allende), que hubieran cambiado totalmente la serie, pero es contrafáctico porque los goles hay que hacerlos y hablar de esto no tiene sentido”.

Una de las claves de la eliminación: “Sufrimos mucho. El partido lo planteamos con la idea de presionar a Vancouver, que no saque la pelota limpia desde atrás. La idea era emparejar sus tres delanteros con nuestro tres centrales. ¿Qué pasó? Nos ha costado mucho imponernos en los duelos individuales. No solamente a la hora del juego, sino a la hora de las pelotas largas”.