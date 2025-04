Las revelaciones de Scaloni: de la “empresa” de la Selección a su incursión fallida en la meditación

La palabra de Scaloni en Miami

Como parte de su plan de expansión global, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó un evento en los estudios centrales de Telemundo en Miami para presentar su estrategia de posicionamiento internacional, con un fuerte enfoque en el mercado estadounidense. El evento contó con la destacada presencia del director técnico de la selección nacional, Lionel Scaloni, y del director comercial y de marketing de la AFA, Leandro Petersen, y reunió a más de 250 invitados, incluidos representantes de 150 empresas líderes, ejecutivos de negocios, figuras políticas y miembros prominentes de la comunidad local.

El técnico del seleccionado argentino, campeón del mundo y bicampeón de América bajo la tutela del Gringo, fue el foco de atracción del evento. El ex volante, de 46 años, habló de su trabajo en la Albiceleste y hasta ofreció detalles de su intimidad; por ejemplo, su incursión fallida en la meditación y cómo respalda a su hijo futbolista.

El líder de La Scaloneta compartió su visión sobre el liderazgo y la construcción de un equipo de élite. Subrayó la importancia de mantener la identidad nacional a través de la camiseta y el papel fundamental de los valores humanos en el logro del éxito deportivo.

“Vengo de una familia sencilla. Mi papá fue mi primer entrenador cuando yo jugaba. Siempre vi el fútbol como algo que uno debe disfrutar, pero también vivir con responsabilidad. Para mí, ganar importa, claro, pero si no se gana, hay que seguir. Como futbolista, siempre intenté dar el máximo. Allí donde estuve, procuré ser uno más y ayudar a mis compañeros. Hoy hago lo mismo. Cada uno de nosotros es parte de un grupo humano. Y lo fundamental es que todos se comprometan, que todos entiendan eso. Y, sobre todo, que seamos buenas personas. Saber jugar al fútbol es importante, pero ser buena gente lo es igual o más. Eso nos dio la fuerza para reponernos en momentos muy difíciles”, reveló uno de los secretos del plantel capitaneado por Lionel Messi.

Scaloni, junto a Leandro Petersen, director comercial y de marketing de la AFA

Detrás de esa mancomunión hay una identidad. Una forma de jugar y de manejarse que atraviesa a los históricos del ciclo y también a los nuevos. ¿Cómo lo consiguió el DT? “Hablándoles. En las primeras convocatorias, sabíamos que tal vez no seguiríamos. A cada jugador nuevo lo sentábamos y le decíamos lo mismo: que esta camiseta debía ser respetada, que era para muchos años. Les mostrábamos el escudo, lo que significa ponerse la camiseta. Y creo que lo entendieron. Para nosotros, los argentinos, vestir esa camiseta tiene un significado especial. Creo que fue fácil transmitir eso”, detalló.

Scaloni, Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala. Al equipo técnico del cuerpo de entrenadores se lo ve reflexivo durante los partidos. Tal vez, el coach principal es el más intenso, pero sin enloquecer a los futbolistas. Sin embargo, el ex Newell’s y Estudianes aceptó que la procesión va por dentro.

“Parece que soy tranquilo, pero no lo soy tanto. En mi pueblo, en el colegio, siempre fui el que estaba en movimiento. En los clubes también. Pero creo que en el rol de entrenador, es clave transmitir serenidad. Me gusta que el jugador vea en el entrenador una figura que mantiene la calma. Eso no significa no marcar errores. Significa saber cómo decir las cosas. Y eso se entrena, no es algo natural. Incluso intenté meditar, pero no funcionó”, confesó y despertó risas en el auditorio.

El evento se llevó a cabo en los estudios de Telemundo

OTRAS DECLARACIONES DE SCALONI

Cómo hacen el seguimiento de las promesas de La Scaloneta

“Tenemos un equipo técnico de ocho personas. Cada uno sigue a cinco o seis jugadores. Todos los fines de semana hay informes. Y si alguien destaca, lo analizamos. Somos como una empresa: tenemos grupos de WhatsApp, compartimos videos, debatimos. Siempre estamos atentos.

Cómo toma las decisiones difíciles, como dejar afuera a un futbolista de una citación

“Con honestidad. A veces la primera reacción del jugador es de enojo, y es normal. Pero si le explicás las razones, con el tiempo lo entienden. Siempre pensamos en el equipo. Nunca en una cuestión personal. Y eso, con el tiempo, se nota”.

Cómo contiene al Scaloni DT con su hijo Ian, que juega al fútbol en Mallorca

“Trato de intervenir lo menos posible. Lo acompaño, pero quiero que viva su experiencia. A veces me gustaría enseñarle más, pero entiendo que tiene que descubrir su camino”.