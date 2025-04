Impacto en Real Madrid tras el cachetazo en Champions y Copa del Rey: la estrella que medita marcharse

Rodrygo celebra en compañía de su amigo y socio Vinicius Junior (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El delantero Rodrygo Goes, que fue pieza clave en las épicas remontadas del Real Madrid en la Champions League hace tres años, atraviesa ahora el momento más incierto de su carrera en el club blanco. Según informó Radio MARCA, el futbolista brasileño, de 24 años, lleva meses reflexionando sobre la posibilidad de abandonar el equipo al término de esta temporada.

La decisión del atacante no sería un impulso reciente. El jugador comenzó a cuestionar su estancia en el club desde finales del año pasado, cuando quedó fuera de los veinte primeros lugares tanto en el Balón de Oro como en el premio The Best. Estas omisiones se convirtieron en su “primer punto de inflexión”, tal como señaló la emisora. Estas circunstancias, sumadas a otras señales, han llevado al delantero a considerar como inminente el cierre de su etapa en el Real Madrid.

Desde su llegada, Rodrygo demostró ser un talento que brillaba en las noches decisivas, pero su rol se ha diluido en un equipo donde otros jugadores han ocupado el centro de atención. “El foco de Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham en el club blanco es demasiado poderoso", segúin describió Marca, y ha desplazado a un perfil como el de Rodrygo, cuyo estilo de juego destaca más por su enfoque colectivo y asociativo.

Aunque el brasileño admira a sus compañeros en el ataque madridista -de hecho, ha cimentado una amistad con Vinicius-, lo cierto es que su lugar dentro del esquema actual del Real Madrid no parece estar garantizado. Esta situación ha impactado en su confianza y rendimiento, al punto de sentirse “encerrado en su casa pensando sobre su futuro”, tal como recoge el citado medio.

No obstante, una eventual salida de Rodrygo no sería un tema menor. Existirían ofertas de clubes europeos importantes interesados en contar con el jugador en sus filas. Además, aunque en su momento se mencionó una propuesta del fútbol árabe, ni el Real Madrid ni el propio Rodrygo consideraron esa opción viable. Sin embargo, ante el cambio en las circunstancias, el abanico de posibilidades para él podría ampliarse en el mercado de verano.

El eventual cambio de técnico también podría ser decisivo en la resolución de este tema. Con Xabi Alonso sonando como el probable sucesor en el banquillo del Real Madrid, Marca deslizó que una “petición expresa del nuevo entrenador que le convenciese para quedarse” sería uno de los pocos factores capaces de alterar los planes del jugador. Rodrygo sigue viendo al club con admiración y se siente apegado a la ciudad de Madrid, pero parece que esa conexión emocional no será suficiente para frenar sus dudas.

La noticia del posible adiós de Rodrygo, que alguna vez deslumbró al mundo con goles y actuaciones de alto nivel, genera interrogantes sobre el posicionamiento del Real Madrid frente a sus talentos en evolución.

El punta, surgido del Santos, arribó a la Casa Blanca en la temporada 2019/2020, en una transferencia que alcanzó los 45 millones de euros. Si bien primero actuó en el conjunto filial, rápidamente comenzó a demostrar en el elenco de élite. Acumula 13 títulos en el gigante europeo, incluyendo dos Champions League. Con su selección, fue parte del plantel que disputó el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, ambos certámenes ganados por Argentina.