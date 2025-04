La concluyente crítica de una ex figura de Boca a Riquelme por el despido de Gago: “No era el momento”

La crítica de Juan Simón por el momento elegido por Boca para despedir a Gago

El despido de Fernando Gago como entrenador de Boca Juniors, anunciado este martes tras la derrota en el superclásico contra River Plate, ha generado una revolución en La Ribera, no solo por la decisión en sí, sino también por el momento elegido para ejecutarla. La medida fue confirmada por Mauricio Serna, miembro del Consejo de Fútbol del club, en una breve declaración recabada en el predio de Boca. Sin embargo, uno de los más críticos al respecto fue el exfutbolista e histórico del club Juan Simón, quien expresó su desacuerdo durante su participación en ESPN.

Según lo declarado por Simón, el despido de un técnico inmediatamente después de un tropiezo en el clásico no solo es desafortunado, sino que trasciende límites simbólicos en la cultura del fútbol. “Me parece que no era el momento, los libros del fútbol te indican que al técnico no lo podés echar después de un clásico porque te marca. Para mí, no era el momento”, afirmó el elegant ex zaguero, que además recordó que, en su opinión, el ciclo de Gago había sido “condicionado” desde la eliminación en la Copa Libertadores ante Alianza Lima.

La trayectoria reciente de Fernando Gago con el equipo también fue objeto de análisis por parte de quienes critican la conducción del DT. Simón señaló que el técnico había logrado un esquema lógico y efectivo en cierto punto, pero lo cuestionó por modificarlo en el Monumental, donde optó por una táctica con cinco defensores, que propició el dominio del Millonario.

“Más allá de que Gago otra vez mete mano en un sistema que le venía funcionando, recuerdo perfectamente que dijimos: ‘por fin, forma un equipo lógico’. El equipo lógico lo mantuvo hasta el domingo”, sostuvo en relación al partido perdido contra River.

A modo de puntualización, resaltó que la falta de piezas trascendentales como Edinson Cavani y Milton Giménez, aunque significativa por el poder de fuego que aportan, no justificaba el cambio en el sistema de juego: “Es verdad, le faltaron algunos jugadores clave, Cavani, Milton, pero yo pienso que podría haber sostenido el sistema”, agregó el subcampeón del mundo con Argentina en Italia 1990.

Simón, además, no dejó pasar la oportunidad de comparar la actual situación con un episodio ocurrido en 2004, cuando otro ídolo del club, Miguel Ángel Brindisi, renunció a su cargo tras un clásico perdido contra River. “La decisión en sí la cuestiono porque me sorprende de gente que conoce el pensamiento del hincha. Para mí, al técnico nunca lo podés echar después de un clásico. Se fue Brindisi después de un clásico y fue muy cuestionado”, rememoró.

Al mismo tiempo, Simón sugirió que lo ocurrido con Gago era parte de una secuencia predecible, describiéndolo como una “crónica de una muerte anunciada”. Según sus palabras, el quiebre definitivo en la gestión de Gago sucedió en el enfrentamiento contra Alianza Lima en la Copa Libertadores, afirmando que desde entonces el desenlace se había tornado inevitable: “Para mí ese partido, con esa eliminación, condicionó todo su ciclo en Boca. Esto se sabía que tarde o temprano iba a pasar”. El tropiezo por penales ante los peruanos dejò al Xeneize sin competición internacional hasta el Mundial de Clubes.

Riquelme y Gago, en el inicio de la gestión, hace 197 días

El despido de Gago pone ahora en el centro de la atención al Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme, quien deberá tomar decisiones estratégicas sobre el próximo entrenador del equipo luego de varias elecciones que no terminaron siendo consistentes.

Pintita fue el sexto DT elegido por Román. Y el que menos duró: apenas 197 días. Ahora, lo reemplazará Mariano Herrón de manera interina y estará al frente del plantel en el choque contra Tigre, por la última fecha de la fase de Grupos del Torneo Apertura. Gustavo Quinteros y Gabriel Milito aparecen como los principales candidatos a quedarse con el banco de suplentes de manera definitiva.