Riquelme consumó otro fracaso como dirigente que agota la paciencia de los hinchas: Gago fue el DT que menos duró

Los entrenadores, un eje de debate durante la gestión de Riquelme en Boca

La era Fernando Gago como entrenador de Boca Juniors llegó a su fin. Luego del duro golpe que significó quedar fuera de la Copa Libertadores en la Fase 2 a manos de Alianza Lima, la derrota en el Superclásico ante River en el Monumental terminó de marcarle la salida al Pintita, pese a liderar la Zona A del Torneo Apertura.

La movida representa además un nuevo fracaso para la gestión de Juan Román Riquelme desde que decidió ingresar al club como dirigente, en 2019, primero como vicepresidente y ahora como máxima autoridad.

Gago fue el sexto DT elegido por Román. Y el que menos duró: apenas 197 días. Los constantes yerros de la dirigencia de Boca genera tensiones y malestar entre los socios, incluso entre muchos que votaron a Riquelme en las elecciones de 2023.

La etapa política de Juan Román Riquelme comenzó cuando asumió el rol de Vicepresidente 2° de Jorge Amor Ameal, en diciembre del 2019. Tomó el mando del fútbol con la creación del Consejo y la primera decisión que encaminó fue la de darle a Miguel Ángel Russo el cargo de entrenador principal, apenas unos pocos días después de las elecciones.

Los técnicos de la era Riquelme tras la salida de Gago

Aquel movimiento de ubicarlo en lugar de Gustavo Alfaro le fue productivo, porque la segunda etapa de Russo en el banco azul y oro se extendió por 597 días (1 año y 7 meses), con la obtención de dos títulos locales.

El DT que más duró en la gestión de Riquelme llevó al equipo a obtener la Copa Diego Maradona y la Superliga Profesional: permaneció durante 59 partidos y cosechó 29 triunfos, 21 empates y 11 derrotas (efectividad del 58%). Aquella etapa tuvo el desembarco a las semifinales de la Copa Libertadores 2020 (cayó ante Santos) y firmó una polémica eliminación en los octavos de la edición 2021 ante Atlético Mineiro.

Miguel Ángel Russo, el primer DT elegido por Riquelme (Foto: Reuters/Bruna Prado)

Su lugar fue ocupado por Sebastián Battaglia, que tenía bajo su tutela a la Reserva y asumió inmediatamente el mando principal con un desafío de ratificar su designación con resultados. El segundo DT que eligió Riquelme se sentó en el banco en agosto del 2021 y se marchó un año más tarde con dos títulos: Copa Argentina y la Copa de la Liga.

El futbolista más ganador de la historia del Xeneize dirigió 57 encuentros con una cosecha de 29 victorias, 17 igualdades y 11 caídas (porcentaje de 61%). Una eliminación de la Copa Libertadores 2022 fue lo que impulsó su salida aquel 6 de julio del 2022: Boca perdió por penales ante Corinthians en octavos de final y pinchó la ilusión de conseguir la séptima otro año más. Pasó 323 días al mando.

La de Battaglia fue la primera salida que generó controversias en el Mundo Boca bajo la gestión del histórico ídolo como líder del Consejo de Fútbol: “No me parece que sea la forma. Hubiese estado bueno que haya sido de otra manera. No estuvo bien, está claro que no estuvo bien. Quedó a la vista de que no estuvo bien”, expresó años más tarde Seba, sobre aquel despido que se produjo en una estación de servicio.

Sebastián Battaglia reemplazó a Russo en el cargo

La línea de sucesión continuó con la misma filosofía en Boca, ya que el entrenador de la Reserva Hugo Ibarra se sentó en el banco. El Negro inició su ciclo oficial pocos días después de la salida de Battaglia, en julio del 2022, y fue despedido a fines de marzo del 2023 tras 260 días en el puesto (8 meses).

El ex lateral del club tuvo 36 partidos al frente del equipo con 20 victorias, 7 empates y 9 derrotas (62% porcentaje de efectividad): fue campeón de la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023.

Mariano Herrón tomó el mando como interino durante tres partidos en ese tramo, mientras se definía al reemplazante: goleó 3-0 a Barracas Central por el torneo local, empató 0-0 con Monagas por la Libertadores y cayó 2-1 en la Bombonera frente a Colón de Santa Fe.

Hugo Ibarra sustituyó a Battaglia (Foto: @BocaJrsOficial)

El designado entonces fue Jorge Almirón, la cuarta elección oficial de Riquelme. Asumió en abril del 2023 el mando y tuvo un paso breve, pero muy significativo. Si bien renunció seis meses más tarde (permaneció 209 días en el cargo), fue quien estuvo más cerca de darle a la gestión de Román la preciada Copa Libertadores: perdió la final de la versión 2023 ante Fluminense en el Estadio Maracaná.

Su breve pero vibrante estadía lo vio dirigir 43 encuentros con 17 éxitos, 13 igualdades y 13 caídas (50% de efectividad). Fue, al mismo tiempo, el primer DT que no cosechó ningún título desde que Román se hizo cargo de diseñar los aspectos del fútbol del club.

Esta renuncia del DT tras caer en la definición de la Copa no pareció golpear, de todos modos, la proyección dirigencial de Riquelme: ganó las elecciones semanas más tarde y se convirtió formalmente en el presidente de la entidad hasta 2027.

Durante ese lapso, Herrón se hizo cargo del cierre de temporada como interino una vez más, con un empate 1-1 ante San Lorenzo por la Liga Profesional, una victoria 1-0 sobre Newell’s por ese mismo certamen y una celebración 2-1 ante Godoy Cruz como visitante en el torneo local. Sin embargo, en ese tramo el Xeneize cayó en semifinales de la Copa Argentina contra Estudiantes de La Plata y vio escurrirse sus deseos de sacar pase a la Libertadores 2024.

El extrenador de Boca Juniors Jorge Almirón. EFE/Antonio Lacerda

La primera decisión del Román presidente llegó en los primeros días del 2024: designó a Diego Martínez como líder del plantel profesional en enero de ese año.

El Xeneize no jugó la Libertadores de esa temporada y debió enfocar sus deseos internacionales en la Copa Sudamericana. Pero Martínez tampoco cumplió con las expectativas y firmó su boleto de salida ocho meses más tarde (267 días) tras 45 partidos como DT con 20 triunfos, 15 igualdades y 10 derrotas (55% de efectividad).

La derrota en semifinales de la Copa de la Liga ante Estudiantes de La Plata tras eliminar a River Plate previamente marcó un cachetazo que hilvanó meses más tarde la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro y la derrota en el Superclásico contra el Millonario en la Bombonera. Sumando también a los resultados deportivos una serie de conflictos internos, con el problema con Darío Benedetto como lo más significativo.

Diego Martínez, el primer DT elegido por Riquelme como presidente (Foto: AP/Gustavo Garello)

Una vez más, fue Herrón el designado para tomar el barco mientras la dirigencia definía los pasos a seguir. Esta vez, el interino solamente estuvo como DT en el triunfo 1-0 sobre Argentinos Juniors en la Liga profesional y rápidamente fue sustituido por Fernando Gago.

Tras ser presentado oficialmente el 14 de octubre del 2024, Pintita se sentó en el banco de suplentes por primera vez en Victoria cinco días más tarde: fue goleado 3-0 por Tigre.

Sin embargo, a 197 días (6 meses) de su designación, su camino al frente del equipo concluyó. El primer gran golpe fue ser eliminado de la Copa Libertadores por penales en la Bombonera ante Alianza Lima, en una llave correspondiente a la Fase II que incluso le impidió participar de la Sudamericana. Pese a liderar la Zona A del Torneo Apertura, la derrota por 2 a 1 ante River Plate en el Monumental terminó de marcar su salida.

Los números de Gago como técnico de Boca indican que dirigió 30 partidos, con 17 triunfos, 6 empates y 7 derrotas, siendo la última la que sufrió el domingo ante River en el Monumental: cosechó el 63,3% de efectividad.

Además de la mencionada caída contra el Millonario, Pintita perdió por el torneo local ante Newell’s (2-0), Racing (2-0), Lanús (1-0) y Tigre (3-0). También está el 3-4 contra Vélez por Copa Argentina y en la Libertadores sucumbió ante Alianza Lima en Perú (1-0) y luego quedó eliminado por penales en La Bombonera.

De esta manera, Fernando Gago fue el director técnico que menos tiempo estuvo al cargo durante la era Juan Román Riquelme.

Fernando Gago fue despedido de Boca Juniors (Foto: Reuters/Gonzalo Colini)

Riquelme afrontará en las próximas horas una decisión crucial. No se trata solo del nombre del próximo entrenador, sino de la llave que podría determinar su futuro como dirigente pese a que faltan aún varios años para las próximas elecciones. La situación se grafica así entre los hinchas xeneizes: “La paciencia con Riquelme como dirigente se terminó, le queda una última bala y si se vuelve a equivocar no hay retorno”.