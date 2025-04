La autocrítica de Mascherano luego de la caída del Inter Miami tras ir ganando por dos goles y la razón por la que no jugó Messi

Conferencia de prensa de Mascherano

El Inter Miami perdió un partido increíble con FC Dallas. Si bien Las Garzas habían comenzado con el pie izquierdo su compromiso correspondiente a la semana 10 de la Major League Soccer, en el complemento llegó a sacar una diferencia de dos goles que parecían encaminar la victoria.

Shaq Moore fue el encargado de abrir el marcador a los 8 minutos de la etapa inicial a favor de la franquicia de Texas; pero Fabrice Picault y Allen Obando revirtieron la historia para el elenco rosa. Además, en el complemento David Martínez celebró el 3-1, cuando parecía que todo era felicidad en el Chase Stadium.

Lo que nadie se imaginaba era que Osaze Urhoghide, Anderson Julio y Pedrinho sentenciaran la tarde con un 4-3 que dejó al dueño de casa de rodillas.

Naturalmente, una de las principales preguntas que le hicieron a Javier Mascherano se basó en la ausencia de Lionel Messi, quien se está recuperando para llegar al 100% para la revancha de la dura derrota que sufrió el equipo contra Vancouver Whitecaps (2-0) por el encuentro de ida de las semifinales de la Concachampions. “Leo está bien, pero terminó ese partido fatigado. Jugar en césped sintético puede fatigar más de lo habitual, sobre todo por el piso. Decidimos reservarlo, porque además tuvo un viaje muy extenso de más de 6 horas. Por eso decidimos que hoy no jugara. Seguramente estará listo para el miércoles”, aseguró el DT.

“Recién le comenté a los chicos, porque no hay nada que reprocharse. Hay muchos que no venían jugando y no es fácil formar un once con jugadores que no venían teniendo muchos minutos. Fueron 60 o 65 minutos que hicimos un gran trabajo, pero nos hizo mucho daño el 3-2 cuando no lo esperábamos. Fue mi culpa, porque no supe ayudar a los jugadores a resolver el partido y hacer los cambios correctos”, analizó en relación a la derrota.

Además de dejar en el camino a su invicto en la Conferencia Este de la Fase Regular de la Major League Soccer, el Inter Miami bajó al quinto puesto de la tabla, y sus 18 unidades no son suficientes para darle pelea al puntero FC Cincinnati.

El próximo miércoles, Las Garzas buscarán revertir la serie frente al Vancouver Whitecaps. La distancia de dos tantos obligará a Mascherano a conformar una ofensiva agresiva con Leo Messi y Luis Suárez.

El que no será de la partida será el finlandés Robert Taylor, de 30 años, quien recientemente fue transferido a Austin FC, uno de los animadores de la Conferencia Oeste de la MLS.

Taylor ha sido parte selección nórdica en las categorías Sub-17, Sub-19, Sub-20 y Sub-21 antes de debutar con la selección mayor en enero de 2017. Fue incluso miembro del plantel escandinavo que jugó la Eurocopa 2021, un hito histórico para su nación. Su versatilidad y capacidad de desempeñarse como interior, extremo o mediapunta, lo convirtieron en uno de los jugadores favoritos de La Familia, como se conoce a la hinchada del Inter Miami. En su mejor momento, incluso, llegó a rechazar la citación de su seleccionado para priorizar su presente en la MLS.

Sin embargo, a pesar de su afinidad en el campo con Messi en aquellos primeros tiempos, fue perdiendo espacio, sobre todo tras la llegada de futbolistas de peso como Luis Suárez o Tadeo Allende. Hoy era alternativa, con poco rodaje. Y resultó transferido.