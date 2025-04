Barracas Central pierde con Unión de Santa Fe por la 14ª jornada del Torneo Apertura

Sigue la 14ª jornada del Torneo Apertura con seis partidos

El Torneo Apertura se adentró en la recta final de la fase inicial y la 14ª fecha seguirá con una jornada de lunes con seis partidos. Barracas Central abre el día con Unión de Santa Fe. Más tarde, Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Atlético Tucumán. Por su parte, Defensa y Justicia se enfrentará a Racing, mientras que Estudiantes (LP) hará lo propio contra Tigre. En el último turno, Vélez jugará contra Gimnasia (LP) y Central Córdoba (SdE) se medirá versus Independiente Rivadavia.

Vale recordar que ya hay varios equipos que ya aseguraron su lugar en los octavos de final del torneo, aunque todavía resta definir la posición final. De la zona A ya sacaron su boleto Boca Juniors, Huracán, Argentinos Juniors y Tigre. Por el lado del grupo B ya están: Rosario Central, Independiente, San Lorenzo, River Plate, Lanús, Deportivo Riestra y Platense.

Barracas Central 0-1 Unión de Santa Fe

Barracas Central se enfrenta a Unión

El partido se desarrolla con una mitad de la cancha que está siendo de tránsito. Ambos equipos buscan ataques directos, más allá de que Unión esté dominando la posesión de la pelota y Barracas Central golpea de contraataque. De hecho, el Guapo tuvo dos situaciones clarísimas de gol: un impacto en el palo por parte de Javier Ruiz y un importante mano a mano de Facundo Mater que se fue por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos, los dirigidos por Rubén Darío Insua comenzaron a dominar el juego y le quitaron la pelota a su rival. Sin embargo, el Tatengue abrió el marcador a los 32 minutos del encuentro con un golazo de Julián Palacios. El volante ofensivo capturó un rebote en la frontal del área tras un tiro de esquina y sacó un potente remate que ingresó en el ángulo del arco defendido por Marcos Ledesma.

*El golazo de Julián Palacios

LA PREVIA

Barracas Central afronta un duelo clave para sus aspiraciones y se juega un posible pasaje a los octavos de final del Torneo Apertura. El Guapo marcha octavo con 20 unidades, mismas que Estudiantes de La Plata y una por encima de Defensa y Justicia. No obstante, viene de recibir dos caídas pesadas: 0-2 vs. Defensores de Belgrano por Copa Argentina y 3-0 vs. Argentinos Juniors.

Del otro lado de la moneda, Unión se ubica decimotercero con 13 puntos y ya se quedó sin chances de clasificar a la fase final. Tras la salida de Cristian Kily González del banco de suplentes, el Tatengue ya confirmó la contratación de Leonardo Madelón, quien asumirá su cuarto ciclo en la institución después del partido con Barracas, donde dirigirá de forma interina Nicolás Vazzoler. El equipo santafesino viene de caer 3-0 contra el Mushuc Runa por Copa Sudamericana.

Formaciones

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Ariel Penel.

Estadio: Julio Humberto Grondona.

Hora: 15.00

TV: ESPN Premium

Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán

Godoy Cruz juega contra Atlético Tucumán

Godoy Cruz sigue vivo en el certamen argentino y se ubica décimo con 14 puntos, a uno de la zona de clasificación. No obstante, el Tomba no conoce la victoria desde la octava jornada. En dicha racha obtuvo cinco empates y dos derrotas, en la que se destaca la caída en el clásico contra San Martín de San Juan en la última fecha. Pese a eso, se destaca el empate contra Gremio de Brasil por Copa Sudamericana en la semana pasada.

Atlético Tucumán marcha anteúltimo en la zona B con diez puntos y necesita encadenar tres victorias al hilo para soñar con meterse en los octavos. Vale recordar que se reprogramó su duelo contra Independiente para el 30 de abril, el cual se había suspendido por condiciones climáticas.

Posibles formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Tomás Rossi, Federico Rasmussen, Juan Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Abrego, Santino Andino; Daniel Barrea, Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari.

Atlético Tucumán: Juan González; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Matías Orihuela; Carlos Auzqui, Kevin López, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Coronel, Lisandro Cabrera. DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Fabrizio Llobet.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Hora: 17.15

TV: TNT Sports

Defensa y Justicia vs. Racing

Racing visita a Defensa y Justicia

Racing buscará concretar la tarea de meterse en la fase final del Torneo Apertura y precisa de una victoria para consumar su clasificación con una fecha de antelación. La Academia logró este panorama tras hilvanar tres victorias de forma consecutiva, aunque su presente en Copa Libertadores es irregular y viene de empatar 1-1 contra Colo-Colo en su visita a Chile.

En la otra cara de la moneda, Defensa y Justicia también anhela sacar su boleto a los octavos de final: se ubica noveno con 19 puntos, a uno de Barracas Central y Estudiantes. Pese a eso, no gana hace ocho partidos en los que computa cuatro empates y mismas derrotas.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Ezequiel Cannavo, Maximiliano González, Kevin Gutiérrez, Damián Pérez; Aaron Molinas; Abiel Osorio y Francisco González. DT: Pablo de Muner.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo o Agustín García Basso; Gastón Martirena o Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Ignacio Nardoni, Gabriel Rojas; Luciano Vietto, Santiago Solari o Adrián Balboa y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Facundo Tello.

Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.

Hora: 19.30

TV: TNT Sports

Estudiantes (LP) vs. Tigre

Estudiantes se mide con Tigre

Estudiantes de La Plata arrastra un presente irregular bajo el mandato de Eduardo Domínguez. En el plano local no consigue la victoria hace cinco presentaciones, donde se resalta la caída por 2-0 contra Boca y el empate 1-1 versus Gimnasia. Es por eso que su clasificación a los octavos se puso en riesgo y se ubica séptimo con 20 puntos. Al mismo tiempo, el Pincha viene de conseguir un triunfo clave en la Copa Libertadores por 1-0 contra Botafogo.

Tigre es uno de los once equipos que ya sacó su boleto a la fase final del Torneo Apertura y busca quedar posicionado lo más alto posible en la zona A: marcha cuarto con 25 unidades, a dos puntos del tercer puesto de Huracán. Sin embargo, hace tres encuentros que no gana: 0-2 vs. Newell’s, 1-0 vs. Barracas Central y 0-0 vs. Belgrano de Córdoba.

Posibles formaciones

Estudiantes (LP): Matías Mansilla; Eric Meza, Santiago Núñez o Sebastían Boselli, Facundo Rodríguez, GastónArzamendia; Bautista Kociubinski, Gabriel Neves, José Sosa; Tiago Palacios, Guido Carrillo o Lucas Alario o Luciano Giménez, Joaquín Tobio Burgos. DT: Eduardo Domínguez.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuén Paz, Nahuel Benegas; Lorenzo Scipioni, Santiago González, Jabes Saralegui, Elías Cabrera; Sebastián Medina, Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: UNO - Jorge Luis Hirschi.

Hora: 19.30

TV: ESPN Premium

Vélez vs. Gimnasia (LP)

Vélez se enfrenta a Gimnasia

Enfrentamiento clave para las aspiraciones de ambos equipos, ya que precisan de los tres puntos para meterse en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Con Instituto marcando la línea en 15 puntos, Vélez se ubica decimotercero con 11 unidades y Gimnasia marcha duodécimo con 13.

El Fortín de Guillermo Barros Schelotto viene de recibir un duro golpe al caer por 2-1 con San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por Copa Libertadores. El panorama en el Lobo es similar, ya que sufrió una derrota por 3-0 contra River Plate en el Bosque.

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori, Agustín Lagos, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordóñez, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Francisco Pizzini o Álvaro Montoro, Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Leonardo Morales, Gastón Suso, Pedro Silva; Facundo Di Biasi; Juan Pintado, Lucas Castro, Pablo De Blasis, Bautista Merlini y Rodrigo Castillo. DT: Diego Flores.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: José Amalfitani.

Hora: 21.45

TV: TNT Sports

Central Córdoba (SdE) vs. Independiente Rivadavia

Central Córdoba se mide con Independiente Rivadavia

A pesar del excelente presente de Central Córdoba en la Copa Libertadores, donde está primero en su grupo tras imponerse sobre Flamengo y Deportivo Táchira, su panorama en el Torneo Apertura es desolador: solamente ganó uno de los últimos ocho partidos y quedó afuera de la Copa Argentina tras caer por la mínima contra Quilmes. De esta manera, se ubica décimo con 18 unidades.

El plano de Independiente Rivadavia es diferente, ya que viene de ganarle a Aldosivi y está dentro de la zona de clasificación a la siguiente fase: se ubica sexto con 21 puntos.

Posibles formaciones

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero, Braian Cufré; José Florentín, Jonathan Galván; Matías Perello, Nicolás Quagliata, Luis Angulo; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer y Matías Valenti; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Sebastián Villa y Juan Barbieri. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Único Madre de Ciudades.

Hora: 21.45

TV: ESPN Premium

