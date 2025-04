San Lorenzo-Rosario Central, una batalla por la cima de la Zona B: hora, TV y formaciones

San Lorenzo y Rosario Central, cara a cara

En medio del escándalo que involucra a su presidente, San Lorenzo recibirá a Rosario Central, en un duelo clave por el liderazgo de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Transmitirá ESPN Premium.

El Ciclón jugará por primera vez luego del fallecimiento del Papa Francisco, quien supo ser un ferviente apasionado por el club de Boedo. En cuanto a lo futbolístico, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se encuentran en la tercera colocación de la tabla de posiciones del Grupo B con 26 puntos.

En su último enfrentamiento, los del Bajo Flores igualaron con Deportivo Riestra, en un duelo que no tuvo emociones. Vale recordar que ya se encuentran clasificados a los octavos de final.

Por su parte, el Canalla es el líder de la zona con 29 puntos. El conjunto que dirige tácticamente Ariel Holan cosechó ocho triunfos, cinco empates y perdió solo una vez. En la jornada anterior, los rosarinos golearon a Instituto por 3 a 0.

El clima que rodea al partido:

Durante la semana se conoció una grave denuncia contra Marcelo Moretti, máximo dirigente de la institución azulgrana, por un presunto caso de corrupción relacionado con el fichaje de un futbolista juvenil. Tras la explosión de esa noticia, el plantel de Primera División se reunió con el manager Carlos Sánchez para empaparse del contexto en el que se encuentra la institución tras el revuelo causado.

“Enfóquense en lo deportivo”, les pidió el ex volante del Ciclón y Barracas Central. “Lo demás se va a definir a nivel dirigencial”, les señaló, prometiendo que las consecuencias del caso no se mezclarán en el día a día del grupo.

En el informe, difundido por el periodista Tomás Méndez en el programa TLN Denuncia, emitido por Canal 9 se escucha a Moretti durante una conversación privada manifestar: “Hablen como si esto fuera un negocio”, seguido de la frase: “Los chicos me dijeron ‘no sé qué, 25 mil dólares’”. En esa misma línea, se lo oye afirmar: “Hacé una cosa, para que los tipos vean, es chocante decir ‘Yo, el presidente’...”, se escucha la voz del titular del club de Boedo. Acto seguido, aparece quien sería la madre del juvenil. “No es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa. No es mi tema”.

Por otro lado, los ojos del mundo estarán puestos en el encuentro tras la muerte del Papa Francisco. El Sumo Pontífice nunca ocultó su pasión por el Ciclón, por lo que será un cotejo muy especial para los de Boedo.

Posibles formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera; Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Tripichio, Elián Irala; Malcom Braida, Iker Munian, Cerurtti; y Andrés Vombergar. DT: Miguel Ángel Russo.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Kevin Ortiz, Federico Navarro; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Santiago López; Sebastián Ferreira. DT: Ariel Holan

Hora: 17

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Felipe Viola

TV: ESPN Premium