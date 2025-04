A la espera de Milton Giménez, las tres formaciones que evalúa Gago en Boca para el Superclásico ante River

Fernando Gago definirá hoy si Milton Giménez se concentra para el Superclásico de mañana

Luego del entrenamiento matutino de hoy en Boca Predio, Fernando Gago definirá la lista de convocados para visitar mañana a River, a partir de las 15:30 en el Monumental, por la Fecha 14 del Torneo Apertura. Todas las miradas están puestas en Milton Giménez, quien trabaja a contrarreloj para dar el presente en el Superclásico tras ser víctima de un esguince de tobillo que lo tiene a maltraer. Solamente la voluntad del ex Banfield y la sensible baja de Edinson Cavani (se desgarró un gemelo) lo mantienen con chances de ser considerado por el cuerpo técnico.

En la jornada de ayer, entre el futbolista, el cuerpo médico y Gago definieron que el Cabo no se infiltraría el tobillo para este partido, puesto que una post recuperación le demandaría al menos dos semanas y lo privaría de estar presente en el duelo de octavos de final por el certamen doméstico. Milton será exigido en la práctica de esta mañana y, en base a su respuesta, el DT determinará si lo incluye o no en la nómina de citados.

Su aparición en la lista es de suma importancia porque en base a eso se especula con el sistema que empleará Gago para este trascendental encuentro. Aunque a esta altura parece difícil, Giménez es la opción natural para reemplazar a Cavani. En caso de que se reponga y el DT apueste por él desde el minuto cero, entonces conformará dupla de ataque con Miguel Merentiel, con el chileno Carlos Palacios de enganche. Caso contrario, el entrenador apostaría por un cambio de esquema con cinco hombres en el fondo.

Gago espera por Milton Giménez, define la lista de convocados y mañana confirmará el once titular para visitar a River

Hay otros dos delanteros que luchan por ganarse un lugar, pero corren desde atrás: el Changuito Exequiel Zeballos y Alan Velasco. Es por esto que Gago se inclinaría, ante las bajas de Cavani y Giménez, por Ayrton Costa para reforzar la última línea. Si esta opción se concreta, entonces el esquema será 5-3-2 con Palacios suelto y Merentiel como referencia de ataque. Vale mencionar que este dibujo ya fue empleado por Gago durante algunos encuentros y de hecho así paró al equipo en el triunfo ante Belgrano cuando introdujo a Costa por Milton Giménez, el día de su lesión.

Pero atención, porque Costa no es el único as bajo la manga que tiene el DT. Uno de los futbolistas que sumó mucha consideración en las últimas dos semanas es Cristian Lema. Al experimentado marcador central le valoran su presencia en la vía aérea tanto en defensa como en ataque y es por esto que cuenta con algunas fichas para meterse entre los once. En este tercer caso, siempre suponiendo que Giménez no será de la partida, Rodrigo Battaglia se adelantaría al mediocampo para formar un triple cinco con Tomás Belmonte y Milton Delgado, mientras que Ayrton Costa también tendría su cupo y los apuntados para salir son Lautaro Blanco y Kevin Zenón, quien se entrenó de forma diferenciada a lo largo de la semana.

Formación 1 (con Milton Giménez y el mismo sistema)

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Formación 2 (sin Giménez y con cinco en el fondo)

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

Formación 3 (con la aparición de Lema)

Agustín Marchesín; Cristian Lema, Marcos Rojo, Ayrton Costa; Luis Advíncula, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Lautaro Blanco o Kevin Zenón; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.