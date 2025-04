Taty Castellanos reveló detalles de su participación en la despedida al Papa Francisco en el Vaticano: “Conmueve”

El jugador de la Lazio asistió a la Basílica de San Pedro para darle el último adiós al Sumo Pontífice

Cientos de miles de personas se acercaron a la Basílica de San Pedro para el último adiós al Papa Francisco después de su fallecimiento en la madrugada de este lunes. El Sumo Pontífice dejó un profundo legado para sus fieles, que esperan horas para despedirse. Entre los que ya lo hicieron, resaltó la visita de cuatro jugadores de la selección argentina y uno de ellos brindó detalles de lo vivido en una imborrable jornada.

Valentín Castellanos representó a la Lazio, uno de los clubes más importantes de la capital de Italia, y le siguieron el paso Paulo Dybala, Leandro Paredes y Matías Soulé, por la Roma. En charla con Un Buen Momento, en Radio La Red, el Taty fue consultado por este singular momento en compañía de otros compatriotas durante este jueves: “Fue algo muy loco. Siempre tuve muchas ganas de poder conocerlo y hablar, pero nunca se dio. Obviamente, hoy fue de otra manera. Fue algo que nunca pensé que podía pasar, pero al menos pude estar acá en el Vaticano, con esa energía que siempre transmitió el Papa”.

Más adelante, describió la atmósfera que se respiró en el interior del emblemático lugar: “Cada uno lo vive de manera diferente, pero cuando entrás a la Basílica de San Pedro te choca la energía y todo lo que ves un poco”.

Además, Castellanos se refirió a su vínculo con el catolicismo: “Creo, pero tampoco soy tan amante de ir a las iglesias, y todo eso, pero suelo creer. Respeto todas las religiones y uno lo toma y lo vive de diferente manera. ¿Si le pido cosas a Dios? Suelo pedir. Creo en Dios, y también creo en otro tipo de energía. También le pido algunas veces a mi abuela, que no la tengo conmigo”.

Los jugadores argentinos que despidieron al Papa Francisco

“A uno, siendo argentino, le duele un poco más. Fue muy duro todo acá en Italia por el tema de que se paró la liga. La ciudad está bastante movida por toda la gente que está viniendo. Se vive y se percibe la energía de todos ellos. La familia me preguntó cómo ha sido todo esto porque es un hecho histórico poder presenciarlo. Conmueve. Es una lástima por el significado que dio Francisco”, manifestó, luego de que se hayan aplazado algunos duelos de la Serie A, y ponderó: “Me quedo con el Papa argentino que siempre estuvo pensando en la gente pobre, en la que le faltaba, que estuvo predispuesto a mejorar al mundo”.

Por último, reveló que estuvo a un paso de reunirse con Francisco en el pasado: “Nunca había tenido la oportunidad de ir al Vaticano. Me estaba guardando el momento. Incluso, estuve cerca de juntarme con él hace siete u ocho meses para que me bendijera y que pudiéramos hablar. No se pudo dar porque tenía muchas misas, pero estuve muy cerca”.

El atacante de la Selección asistió junto al presidente de la Lazio, Claudio Lotito; el entrenador, Marco Baroni; el director deportivo, Angelo Fabiani; el capitán Mattia Zacagni y otros integrantes de la cúpula dirigencial.

Por otro lado, Dybala, Paredes y Soulé estuvieron acompañados del DT Claudio Ranieri. Los integrantes de la Roma estuvieron durante 15 minutos al lado del féretro donde descansa el cuerpo del Santo Padre argentino a los pies del baldaquino de Bernini.

El funeral del Papa Francisco obligó al aplazamiento de distintos encuentros, que iban a tener lugar este sábado, entre ellos Inter-Roma y Lazio-Parma. Debido a esto, la fecha 34 del Calcio iniciará el domingo y culminará el lunes.

La tabla de posiciones de la Serie A