Brito y Riquelme posaron con el trofeo del Mundial de Clubes en la previa del Superclásico: “Esperemos ver un gran partido”

River Plate y Boca Juniors animarán una nueva edición del Superclásico este domingo desde las 15:30 (hora argentina) por la fecha 15 del Torneo Apertura. Con ambos equipos clasificados a los octavos de final, el encuentro los medirá alejados de las presiones por los puntos, pero con las mismas obligaciones de imponerse al rival de toda la vida con vistas a un año extenuante que podría volver a encontrarlos en los Estados Unidos con motivo del Mundial de Clubes.

A menos de dos meses para el inicio de esa competición, los presidentes del Xeneize y el Millonario, Juan Román Riquelme y Jorge Brito, respectivamente, palpitaron la previa del encuentro de este fin de semana junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia, y posaron frente al trofeo de la competición, que incluirá a 32 de los mejores clubes del mundo.

Brito agradeció por la invitación a Tapia y manifestó sus sensaciones a casi 24 horas del gran duelo: “A mí, como anfitrión me toca siempre transmitirle a la gente que, más allá de la importancia que tiene este clásico, que no solamente para Argentina es el Superclásico más importante, yo lo considero el más importante del mundo. Tuve la suerte de ver muchos en el mundo y cada vez me convenzo más”.

A continuación, Riquelme tomó la palabra en vísperas de la visita del cuadro Azul y Oro al Monumental: “Para mí, es una alegría estar acá. El domingo será un gran día. Seguramente, para los hinchas de los dos equipos, esperemos ver un gran partido. Vamos a tener la suerte de que vamos a tener buenos jugadores de los dos lados y siempre tenemos la ilusión de que lo vamos a hacer bien, disfrutar y competir de la mejor manera. Era lo que me pasaba de futbolista. Se disfruta el Superclásico de una manera especial. Es una semana diferente. Vamos al estadio de ellos, seguramente va a estar repleto y nosotros soñamos con jugar bien a la pelota y con mucha ilusión de poder ganar. Estamos contentos de la semana que estamos viviendo y esperemos que la gente, tanto la de ellos como la nuestra, lo pueda disfrutar muchísimo el partido”.

Riquelme, Brito y Tapia posaron con el trofeo del Mundial de Clubes

En este sentido, Tapia le agradeció al principal dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, por permitir la exposición del máximo premio para el campeón y señaló: “Estamos muy felices de que tengan la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes con el sentimiento y el sueño de que cualquiera de los dos traiga el título para el fútbol argentino. Le agradezco al presidente por darnos la posibilidad de presentar la copa del Mundial de Clubes”.

Además, Infantino grabó un video, que fue expuesto en medio de la conferencia de prensa: “Es un honor para nosotros que el trofeo del Mundial de Clubes FIFA forme parte del Superclásico del fútbol argentino, uno de los mayores espectáculos que nuestro querido deporte puede darle a los aficionados en Argentina, Sudamérica y el mundo entero”.

“Les deseo mucha suerte tanto a River Plate como a Boca Juniors el próximo domingo y, por supuesto, en el Mundial de Clubes FIFA, que comenzará el 14 de junio en Miami, y cuya final se disputará el 13 de julio en Nueva York. Nos vemos todos en Estados Unidos. Que disfruten del fútbol, un gran abrazo”, concluyó.

*El mensaje de Infantino para Boca y River de cara al Mundial de Clubes

El equipo dirigido por Fernando Gago se estrenará por el Grupo C del certamen continental el próximo 16 de junio desde las 19 (hora argentina) ante Benfica en Miami. El 20 de ese mes se cruzará contra Bayern Múnich a partir de las 22 en el mismo escenario y cerrará la zona el 24 ante Auckland City desde las 16 en Nashville.

Por otro lado, los de Marcelo Gallardo iniciarán la acción del Grupo E el 17 de junio desde las 16 contra Urawa Reds en Seattle, el 21 chocarán con Monterrey de México (22 horas) en Los Ángeles y el 25 finalizarán la zona contra Inter (22 horas) nuevamente en Seattle.

