Jacky Ickx, leyenda del automovilísmo: “El éxito proviene del trabajo qhaces en las sombras”

Jacky Ickx fue seis veces campeón de Le Mans y subcampeón de F1, pero destacó por definir la seguridad en las carreras (AFP)

“El deseo de ganar es algo básico. No piensas en los riesgos, porque si lo haces aunque sea por un segundo, alguien te adelantará”, confesó Jacky Ickx en un reportaje para Esquire. Con esa declaración encapsuló la esencia de su visión hacia el automovilismo y la vida misma.

Convertido en una leyenda de los automóviles y embajador de la sofisticación, Ickx dejó marcas en las pistas y también en los corazones de quienes siguieron su carrera durante años. Su carrera se destaca por logros históricos y una filosofía que continúa inspirando a generaciones.

El piloto belga destacó por enfrentarse a figuras destacadas de la F1 como Niki Lauda y Jackie Stewart (REUTERS)

Logros y carrera de Jacky Ickx

Cuando se habla de automovilismo en los años 70, el nombre de Jacky Ickx resuena de manera especial. Con seis victorias en las 24 Horas de Le Mans, dos títulos en el Campeonato Mundial de Sportscar y dos veces subcampeón de Fórmula 1, Ickx se destacó en un ámbito altamente competitivo.

En los circuitos, su habilidad lo llevó a enfrentarse directamente con pilotos de la talla de Jackie Stewart, Niki Lauda y Emerson Fittipaldi, frecuentemente superándolos. Sin embargo, su legado va más allá de las estadísticas. Como pionero, forjó vínculos con marcas de lujo como Chopard, uniendo el glamur con la velocidad mucho antes de que fuera tendencia.

El ex piloto conocido como “Monsieur Le Mans”, es también parte importante de la historia del automovilismo gracias a su simbólica victoria en Le Mans 1969. En oposición a las prácticas peligrosas de la época, caminó hacia su auto mientras otros corrían, insistiendo en la seguridad sobre la inmediatez, y aun así ganó la carrera.

En 1969, Ickx compitió contra prácticas peligrosas de Le Mans, ganó la carrera e hizo historia (AFP)

Filosofía de vida y aprendizajes

La carrera de Ickx no solo se caracteriza por su habilidad tras el volante, sino también por una filosofía que desafía el miedo común. “Algunos piensan que correr es arriesgado. Yo prefiero considerarlo bravura”, mencionó, refiriéndose a la libertad intrínseca que encuentra en aceptar los desafíos de la vida.

Para él, el automovilismo es una batalla personal que requiere una mentalidad singular y deseo implacable de triunfo. Considera que las victorias verdaderas se logran en la lucha, no en la facilidad.

Desde sus inicios escolares, donde se consideraba mal estudiante, encontró en el motociclismo un propósito y la sensación de ser bueno en algo, algo que nunca había sentido antes. Sobre esto desarrolló: “Con mi primera motocicleta, por fin ya no tenía la sensación de ser el último”, valorando cómo esta pasión fue el catalizador de su dedicación a la competición.

La noción de éxito para este referente se encuentra íntimamente ligada al esfuerzo personal. “Tu éxito proviene del trabajo que haces en las sombras”, aseguró, refiriéndose al empeño invisible que sustenta cualquier logro que se percibe.

De igual manera, reflexionó sobre cómo todos tienen la capacidad de sobresalir en algo, siempre que encuentren ese campo que les apasione.

Jacky Ickx tuvo un destacado paso por la Scuderia Ferrari, equipo donde fue subcampeón de pilotos en la temporada de 1970 (Instagram @jackyickxofficial)

Reflexiones del ex piloto

A pesar de sus innumerables logros en el deporte, Ickx mantiene una conexión profunda con la actualidad, evitando nostalgias del pasado. Durante una entrevista para Man of Many, aseguró no tener remordimientos y que, pese a haber alcanzado cierta edad, tiene el privilegio de vivir en el presente. Este enfoque vital le permitió inspirar a muchas personas desde el automovilismo y la realización personal.

Ickx aborda diferentes aspectos de su vida con una perspectiva única. Su relación de más de tres décadas con Chopard es un testimonio de compromiso y respeto mutuo, reflejando una asociación basada en sus valores y la calidad que trasciende lo puramente comercial.

Asimismo, su experiencia en el Rally Dakar transformó su visión del mundo, permitiéndole ver la vida desde ángulos que anteriormente no consideraba y ofreciendo una oportunidad invaluable para el aprendizaje y la conexión con diversas culturas.

Su experiencia en el Rally Dakar amplió su visión del mundo y la diversidad cultural. En la imagen posó junto a Carlos Sainz padre, piloto de SMG (REUTERS)

El aporte de Jacky Ickx lo posiciona por encima de ser un piloto excepcional; es una fuente de sabiduría y motivación. Su historia enseña que la verdadera libertad está en perseguir las pasiones sin temor al fracaso, manteniendo siempre un deseo inquebrantable de mejorar y aprender.

Desde su comienzo con las motocicletas hasta su legado intachable para el deporte automotor, Ickx sigue siendo un faro de inspiración para quienes siguen su historia.