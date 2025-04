Impacto por la muerte de un campeón de culturismo a los 32 años que surgió del cine para adultos

el fisicocultuista Damien Stone falleció a los 32 años.

Damien Stone, conocido tanto por su carrera en la industria del cine para adultos como por sus logros en el culturismo, murió a los 32 años debido a complicaciones relacionadas con una cardiomegalia, un agrandamiento anómalo del corazón. La noticia fue confirmada por Adult Video News (AVN), asegurando que el intérprete falleció el pasado 11 de marzo, aunque la información no se difundió públicamente hasta hoy.

Stone, nacido en Moldavia, tuvo una exitosa trayectoria en múltiples disciplinas. En el mundo del entretenimiento, su especialización en el cine para adultos gay lo llevó a trabajar con grandes nombres de la industria, como Raging Stallion y Men. En 2018, su desempeño le valió una nominación a “Mejor Debutante” en los premios GayVN, uno de los galardones más relevantes del sector.

En 2020, decidió retirarse de la industria del cine adulto para dedicarse al culturismo y a la creación de contenido en OnlyFans, donde continuó cultivando una importante base de seguidores. Su pasión por el desarrollo físico y el deporte lo llevó a convertirse en tres ocasiones en campeón de culturismo en Pensilvania, Estados Unidos.

Durante su carrera deportiva, Stone compartía regularmente sus entrenamientos, pensamientos y progresos físicos en redes sociales, logrando acumular más de 50.000 seguidores en Instagram. En una de sus últimas publicaciones, reflexionó sobre la importancia de la disciplina: “Luchar por el crecimiento en todas las facetas de la vida es una de las muchas claves para el éxito. Ser disciplinado en algo tan simple como cuidar su cuerpo de manera consistente ayuda a fomentar la disciplina en otras áreas de la vida también”.

Su carrera como culturista y creador de contenido fue destacada por muchos compañeros y figuras del medio. A pesar de este cambio de rumbo, Stone había expresado su interés en regresar a la industria del cine para adultos en 2026. Según declaraciones de un agente a AVN, Stone estaba emocionado por este posible retorno: “Estaba emocionado por volver y hacer cosas de nuevo, y no era por razones económicas, ya que tenía una vida acomodada y buenas finanzas. Así que no lo hacía por dinero, lo hacía para mantener su nombre en el ojo público y para aumentar su lista de fans y cosas así. Lo esperaba con ilusión, no iba a aceptar cualquier oferta”.

Stone dejó una huella significativa en quienes trabajaron con él. Steve Cruz, director de una película de temática de terror en la que participó, titulada It’s Coming, expresó su tristeza al conocer la noticia del fallecimiento: “Siempre es triste ver partir a alguien tan joven antes de tiempo”. Cruz también destacó el carácter de Stone, describiéndolo como “divertido y un placer trabajar con él”.

Howard Andrew, fundador de una importante agencia en la industria, recordó la personalidad magnética del actor. Según declaraciones recopiladas por AVN, afirmó: “Stone tenía la personalidad, el aspecto físico y todo lo demás. Era una persona muy abierta y amistosa”.

Este fallecimiento se sumó a una preocupante lista de pérdidas en la comunidad del culturismo y fitness. En los últimos años, la pérdida de atletas en esta disciplina ha aumentado significativamente. Solo en 2021 fallecieron 21 deportistas, y se reportaron decenas de muertes adicionales en 2022. En el último año, el número de fallecimientos sigue superando la decena, con destacados nombres como Vittorio Pirbazari, Jodi Vance y Suel Nogueira, entre otros.