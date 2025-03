Conmoción en el deporte: murió una promesa del fisicoculturismo a los 20 años

Jodi Vance participó de multiples competencias

El mundo del culturismo está de luto tras la repentina muerte de Jodi Vance, una joven promesa del deporte que falleció a los 20 años mientras asistía al Arnold Sports Festival en Columbus, en Ohio. La noticia conmocionó a la comunidad fitness y reabrió el debate sobre los riesgos asociados a las prácticas extremas de preparación física en competiciones de alto rendimiento.

Según informó su familia en redes sociales, Vance sufrió un paro cardíaco debido a “complicaciones de una deshidratación severa. A pesar de todos los esfuerzos del personal del hospital donde fue trasladada, no pudieron reanimarla”. La joven, originaria de Amarillo, Texas, no estaba compitiendo en el evento, sino que había acudido como espectadora para apoyar a los atletas que entrenaba y guiaba.

El jueves pasado, Vance comenzó a sentirse mal tras la competencia y fue trasladada de urgencia desde el hotel Sonesta Columbus Downtownal al hospital Grant Medical Center, donde fue declarada muerta a las 12:51 p.m. Su malestar inicial incluyó vómitos y otros síntomas asociados a la deshidratación, según informó el medio Fitness Volt. La Oficina del Forense del Condado de Franklin confirmó su fallecimiento, aunque no reveló información oficial sobre las causas de su muerte.

Su entrenador, Justin Mihaly, reveló en un vídeo de Instagram que Vance no iba a competir en el evento y que subiría al escenario dentro de 20 semanas. Sin embargo, explicó que podría haber consumido sustancias potencialmente peligrosas para mejorar su condición física.

“Jodi usó dos sustancias extremadamente peligrosas para mejorar su físico, supongo que sólo para la Arnold Expo, sin mi conocimiento, sin mi aprobación”, declaró Mihaly. Aunque no se han especificado los compuestos exactos, ciertos diuréticos y estimulantes utilizados en el fitness competitivo pueden representar un alto riesgo para la salud.

La fisicoculturista perdió la vida a sus 20 años (@jodi.vance.fit)

Vance se había consolidado como una promesa en el mundo del culturismo. En 2024, logró el tercer puesto en la NPC Battle de Texas, un logro que la posicionó como una figura en ascenso dentro de la disciplina. Además, estudió Ciencias del Deporte y el Ejercicio en la Universidad West Texas A&M y trabajaba como especialista de marca para empresas de ropa deportiva.

En sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores, compartía rutinas de ejercicios, consejos de entrenamiento y su evolución física. “Un campeón no se mide por las victorias, sino por el coraje de levantarse cada vez que cae. No se trata de cuántas veces la vida te derriba, se trata de levantarte, seguir adelante y negarte a rendirte. La verdadera grandeza se forja en la resiliencia, no solo en la victoria”, escribió en una de sus publicaciones recientes.

En su último posteo en Facebook, compartió una comparación de su progreso físico entre noviembre de 2021 y febrero de 2025 con el mensaje: “Lleva tiempo”. Vance también estaba en pareja junto a April Spears, con quien había anunciado su compromiso en octubre del año pasado.

Su familia emitió un comunicado en las redes sociales (@jodi.vance.fit)

El fallecimiento de Vance ha generado reflexión en la comunidad culturista y deportiva en general. La práctica de la deshidratación extrema, habitual en disciplinas como el boxeo y las artes marciales para reducir peso rápidamente, ha comenzado a extenderse al culturismo con el fin de lograr una definición muscular extrema.

Sin embargo, los riesgos de esta técnica pueden ser letales. Su familia ha pedido mayor concienciación sobre las prácticas extremas en el deporte y solicitó respeto en este momento de duelo: “Era una persona hermosa por dentro y por fuera y la extrañaremos todos los días. Esto fue repentino e inesperado. Por favor, den tiempo a su familia para procesar esta pérdida en paz. Si alguien se lleva algo de esto, por favor, pongan su salud primero”.

El Arnold Sports Festival, por su parte, confirmó que Vance no era vendedora ni competidora en el evento.

El comunicado completo de su familia en redes sociales

“De parte de la familia y los seres queridos de Jodi: para aquellos que aún no se han enterado, Jodi falleció ayer por la tarde. Su corazón se paró debido a complicaciones de una deshidratación grave. A pesar de todos los esfuerzos del hospital, no pudieron reanimarla. Era una persona hermosa por dentro y por fuera y la extrañaremos todos los días. Esto fue repentino e inesperado. Por favor, denle tiempo a su familia para procesar esta pérdida en paz. Si alguien se lleva algo de esto, por favor, ponga su salud primero”.