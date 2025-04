Tras las nuevas denuncias, Marcelo Moretti anunció que se tomará licencia: “San Lorenzo está por encima de todos”

Marcelo Moretti comunicó que se tomará licencia como presidente de San Lorenzo de Almagro

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, anunció que se tomará licencia de su cargo tras la difusión de una serie de videos que lo muestran recibiendo dinero en lo que sería un presunto arreglo económico vinculado al fichaje de un juvenil. La medida se da en medio de una creciente presión interna y externa, luego de la publicación de nuevos materiales que profundizan las sospechas de manejos irregulares.

En su comunicado oficial dado a conocer a través de la red social X (antes Twitter), Moretti explicó: “Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro”. Y agregó: “Me presentaré a primera hora tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Ética y disciplina del club para demostrar mi absoluta inocencia. Está licencia la tomo con el fin que la justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia. San Lorenzo está por encima de todo y de todos”.

El tuit con el que Marcelo Moretti anunció que se tomará licencia como presidente de San Lorenzo de Almagro

La denuncia inicial se originó tras un informe del programa TLN Denuncia (Canal 9), que mostró al dirigente en su despacho recibiendo un fajo de dólares por parte de la madre de un jugador. En la grabación se lo escucha decir: “Hablá como si esto fuera un negocio”, mientras acepta lo que serían 25 mil dólares a cambio de garantizar el ingreso del juvenil a las inferiores del club. También aparece en la escena Francisco Sánchez Gamino, ex funcionario nacional, quien fue desplazado de su cargo tras la difusión del material.

En diálogo con TyC Sports, Moretti se defendió: “El dinero que se vio ayer en las imágenes lo ingresé a tesorería; ese dinero está en el club, no es dinero que me quedé. Es una donación que hicieron a San Lorenzo”. Y añadió: “Nunca recibí una coima. Hay gente que me quiere hacer una cama. Me voy a presentar a derecho para hacer una autodenuncia y dar nombres ante un juez”.

Denuncia contra el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

Sin embargo, un segundo informe profundizó aún más el escándalo. En este nuevo capítulo de la investigación periodística, Moretti aparece reconociendo que financió 30 pasajes en vuelo chárter para la barrabrava de San Lorenzo en el marco de un viaje a Quito por la Copa Libertadores: “A la barrabrava le pagamos 30 pasajes por afuera, no queremos que viajen con nosotros. Todo el paquete: 220.000 dólares”. El video refuerza las sospechas de una red de favores por fuera de los canales institucionales.

Además, los nuevos audios incluyen a la madre del juvenil relatando cómo se le pidió dinero adicional para que su hijo fuera llevado a Vélez Sarsfield. Según su testimonio, en diciembre pasado abonó 3.000 dólares más. En esa conversación también se menciona a un supuesto intermediario que “le cobra a los papás y pone plata a los coordinadores”.

El Tribunal de Ética de la AFA abrió un expediente y ya intervienen la justicia ordinaria y distintos referentes del propio club, tanto del oficialismo como de la oposición. César Francis y Christian Mera, integrantes de la comisión directiva, presentaron una denuncia penal por posible defraudación por administración fraudulenta.

Aunque Moretti reiteró que no piensa renunciar y que tiene “la conciencia tranquila”, el oficialismo evalúa los pasos a seguir. En la práctica, su licencia busca descomprimir la crisis institucional que atraviesa San Lorenzo, mientras el club intenta preservar su funcionamiento deportivo y administrativo. “Me puse el dinero en el bolsillo porque no lo iba a dejar arriba de la mesa. San Lorenzo me debía plata, pero aun así no me la quedé”, sostuvo Moretti. Y cerró: “Quiero que se investigue todo. Voy a dar la cara”.