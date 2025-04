La estrella del Chelsea que dio positivo en un control de dopaje usó un detector de mentiras para mostrar su inocencia

Mykhailo Mudryk no juega desde noviembre de 2024 en Chelsea luego de haber dado positivo en un control antidopaje (REUTERS/Tony O Brien)

Luego del escándalo con el futbolista ucraniano Mykhailo Mudryk, uno de los fichajes estrella del Chelsea, quien dio positivo de un control antidoping el año pasado y por el que se encuentra suspendido provisionalmente por la federación inglesa (FA), se dieron a conocer nuevos detalles de los métodos de defensa que el jugador de 24 años utilizó para probar su inocencia y uno de ellos fue la realización de una prueba de polígrafo, comúnmente conocido como “detector de mentiras”.

Mudryk, fichado por el equipo con sede en Londres y en el que participa el argentino Enzo Fernández, por una suma estimada en 112 millones de dólares, dio positivo por meldonium (sustancia prohibida que favorece el uso de oxígeno y la rápida restauración de la energía en el cuerpo) en un test realizado a finales de octubre. Tanto el jugador como el club están a la espera de los resultados de la muestra B, que de confirmarse, ratificaría el resultado inicial y la sanción podría alcanzar los 4 años de suspensión.

En medio de esta situación, el director ejecutivo del Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, equipo donde Mudryk jugó antes de su transferencia al Chelsea, salió a defender al futbolista ucraniano, asegurando que está haciendo todo lo posible para demostrar que no actuó de manera intencionada. En declaraciones exclusivas al medio GIVEMESPORT, Palkin reveló que Mudryk se sometió a una prueba de polígrafo organizada por sus abogados, la cual habría superado con éxito. Según el directivo, esta medida busca reforzar la postura del jugador de que no tuvo conocimiento ni intención de consumir la sustancia prohibida. “He hablado con Mudryk muchas veces desde que surgió este problema de dopaje”, afirmó el directivo. “Él no entiende cómo pudo haber sucedido. No tiene idea de cómo ocurrió”.

Palkin también destacó que el Mudryk está comprometido en esclarecer los hechos y encontrar respuestas sobre cómo se produjo el positivo en el control antidopaje. “Sus abogados organizaron la prueba del detector de mentiras, y él la pasó. Esto formará parte de las pruebas que demuestran que no hizo nada malo de manera intencionada”, añadió Palkin.

Mykhailo Mudryk del Chelsea corre en el campo de juego durante el encuentro de la Premier League ante el Newcastle, en septiembre de 2024 (AP Foto/Dave Shopland)

Mudryk, quien llegó al Chelsea en 2023 en un traspaso millonario, ha tenido dificultades para consolidarse en el equipo desde su llegada. Según lo publicado por el diario británico Daily Mail, el jugador no ha logrado destacarse en el campo de juego de acuerdo a las expectativas previas, y su suspensión provisional ha sumado un nuevo obstáculo en su carrera. A pesar de este contratiempo, el futbolista ha mostrado señales de extrañar la actividad competitiva, como lo dejó entrever en un comentario reciente que comunicó en sus redes sociales.

“Puedo confirmar que me han notificado que una muestra que proporcioné a la FA contenía una sustancia prohibida. Esto ha sido un shock total, ya que nunca he consumido conscientemente ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna norma, y ​​estoy trabajando estrechamente con mi equipo para investigar cómo pudo ocurrir esto. Sé que no he hecho nada malo y conservo la esperanza de volver pronto a la cancha. No puedo decir más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré en cuanto pueda", expresó Mudryk en el comunicado para sus seguidores.

Por su parte, desde los Blues emitieron en su momento un comunicado oficial acerca del caso que conmocionó al fútbol británico: “El Chelsea Football Club puede confirmar que la Asociación de Fútbol se puso en contacto recientemente con nuestro jugador Mykhailo Mudryk en relación con un resultado adverso en una prueba de orina de rutina. Tanto el club como el jugador respaldan plenamente el programa de pruebas de la FA y todos nuestros jugadores, incluido Mykhailo, se someten a pruebas con regularidad. Mykhailo ha confirmado categóricamente que nunca ha consumido conscientemente ninguna sustancia prohibida. Tanto Mykhailo como el club trabajarán ahora con las autoridades pertinentes para establecer qué ha provocado el resultado adverso”.

El descargo de Mudryk tras la suspensión por doping (Instagram)

En cuanto al meldonium, la sustancia detectada en el control de Mudryk, es un medicamento que mejora el rendimiento físico al aumentar el flujo sanguíneo y la resistencia. Fue incluido en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en 2016, tras ser identificado como un potenciador del rendimiento utilizado por algunos atletas, como por ejemplo la tenista rusa Maria Sharapova, suspendida por 15 meses.

En el caso de Mudryk, la defensa se centra en demostrar que el jugador no consumió meldonium de manera consciente. Según Palkin, el objetivo ahora es identificar cómo llegó la sustancia al organismo del futbolista y quién podría ser responsable de ello.

Mientras se espera el resultado de la muestra “B”, el futuro de Mudryk en el fútbol profesional permanece incierto. La resolución de este caso será crucial no solo para su carrera, sino también para el Chelsea, que ha invertido una suma considerable en el jugador. Según el citado medio británico, el club y el entorno del futbolista están trabajando en conjunto para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.