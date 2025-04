La fuerte autocrítica de Doohan tras el decepcionante GP de Arabia Saudita: “Uno de los días más difíciles en la F1”

La palabra de Doohan tras el GP de Arabia Saudita

Jack Doohan volvió a ofrecer una pobre presentación en la Fórmula 1 y terminó decimoséptimo en el Gran Premio de Arabia Saudita, que quedó en manos del McLaren de Oscar Piastri. El australiano tuvo complicaciones durante gran parte de la carrera y no pudo subir ninguna posición. A su mala performance se sumó que Pierre Gasly, quien había largado en la novena ubicación, sufrió un fuerte accidente en la primera vuelta y tuvo que abandonar. De esta manera, Alpine solamente sumó seis unidades en las primeras cinco carreras de la Máxima de la mano del piloto francés.

En diálogo con la transmisión oficial de la F1, Doohan dejó en claro las dificultades que tuvo que atravesar durante todo el fin de semana y realizó una dura autocrítica sobre su rendimiento en el circuito callejero de Yeda. “Un día muy difícil. Uno de mis más difíciles en la Fórmula 1 hasta la fecha”, resaltó el oceánico.

Inmediatamente, comenzó a realizar un análisis profundo de las sensaciones que le quedaron tras la carrera y la estrategia que optó por tomar Alpine, gracias a la cual entró en la primera vuelta a poner neumáticos duros aprovechando el Safety Car que salió por el accidente entre Gasly y Yuki Tsunoda.

“Combinación de cosas que simplemente no estaban haciendo clic. El primer stint no parecía terrible, pero obviamente me la jugué con el coche de seguridad de la primera vuelta. Lo cuestioné inicialmente porque, bueno, tenemos 49 vueltas para ir aquí en este duro. Y, para ser honesto, me sentí muy cómodo en las primeras vueltas detrás de Nico. Obviamente, no lo suficiente como para pasar en las rectas. Y así intenté tomar una especie de vuelta para no estar tan pegado detrás de él, y dejar que todo se enfríe. Pero si no estaba en ese 0.5, 0.6 e incluso en los 0.8, era una víctima de los coches de detrás”, explicó.

A su vez, en relación con los próximos Grandes Premios, argumentó: “Creo que solo tenemos que centrarnos en nuestros puntos fuertes. Y creo que si ponemos todo junto en una vuelta, podemos estar allí en la Qualy. Creo que entonces eso hará todo un poco más fácil. Vamos a hacer nuestra estrategia un poco más simple, y vamos a no presionarnos a tener que hacer cosas tal vez tan aventureras para tratar de compensar. Hoy, definitivamente, había mucho más pasando y algunas dificultades más. Pero solo tenemos que mantener la cabeza baja, la frente en alto y seguir empujando”.

Por su parte, Oliver Oakes, jefe de Alpine, comentó las decisiones que tomaron en Yeda y argumentó lo que buscaron con Doohan. “Aprovechamos la oportunidad para que Jack entrara en boxes en la primera vuelta tras la salida del safety car y se quedara largo (en pista). A partir de ahí, podíamos plantearnos una sola parada y mantener a Jack en pista hasta el final. Finalmente, Jack no tuvo ritmo con los neumáticos uros, lo que complicó la tarde”, explicó.

Al mismo tiempo, se lamentó por el accidente de Gasly y volver a completar una carrera sin sumar puntos: “Es decepcionante irnos de Yeda sin puntos, sobre todo por el incidente de Pierre en la primera vuelta, dado lo competitivo que se ha mostrado todo el fin de semana. Hay aspectos positivos que sacar de este triplete de carreras, sobre todo por la obtención de los primeros puntos para el equipo, y el rendimiento del coche ha sido alentador. Debemos seguir mejorando y ya estamos deseando que llegue la próxima carrera en Miami”.

El australiano terminó 17º en el circuito callejero de Yeda (AlpineF1Team)

Vale recordar que el oceánico tuvo inconvenientes durante todo el fin de semana y Gasly le sacó una enorme diferencia en todas las sesiones del GP de Arabia Saudita. En la primera práctica libre quedó a 0.944 de su compañero, mientras que en la segunda fue superado por 0.806. En los últimos ensayos, Gasly volvió a quedar por delante del australiano con una ventaja de 0.273. Más allá de que las pruebas suelen llevarse a cabo con diferentes programas, el francés le sacó una distancia notable. La qualy estuvo en la misma línea y Doohan quedó afuera en la Q1, mientras que el piloto de 29 años llegó a la Q3.

Con este panorama, Doohan volvió a tener una floja actuación en la Fórmula 1 y sigue sin sumar puntos en sus primeras carreras en la categoría, algo que agranda la presión sobre su butaca, que está siendo acechada por Franco Colapinto, piloto de reserva argentino.

Tras abandonar en el GP de Australia en el inicio de la temporada, el oceánico terminó último en la Sprint de China (provocó un choque con Gabriel Bortoleto) y decimotercero en la carrera principal en Shanghái, con la salvedad de que subió tres lugares por la descalificación de otros pilotos. Luego, finalizó en el 15° puesto en Japón y en la 14° plaza en Bahréin, donde estuvo cerca de terminar dentro de los primeros diez puestos, pero cayó cinco lugares en la grilla en dos vueltas. Ahora consumó una nueva presentación en la que terminó en la 17° ubicación.